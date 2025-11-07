हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाराज निदिमोरु संग सामंथा रुथ प्रभु ने कंफर्म किया रिश्ता! कैमरे के सामने बाहों में बाहें डालकर दिए पोज, फोटोज वायरल

राज निदिमोरु संग सामंथा रुथ प्रभु ने कंफर्म किया रिश्ता! कैमरे के सामने बाहों में बाहें डालकर दिए पोज, फोटोज वायरल

Samantha Ruth Prabhu Viral Pics: सामंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें से एक में एक्ट्रेस राज संग कोजी होती नजर आई हैं. फोटो खूब वायरल भी हो रही है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 07 Nov 2025 08:34 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Viral Pics: सामंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें से एक में एक्ट्रेस राज संग कोजी होती नजर आई हैं. फोटो खूब वायरल भी हो रही है.

साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अपनी लव लाइफ को लेकर हर दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं. पिछले कई दिनों से खबरें हैं कि एक्ट्रेस राज निदिमोरु संग रिश्ते में हैं. अब लग रहा है कि एक्ट्रेस ने इन खबरों पर मुहर लगा दी है. दरअसल राज के साथ उनकी एक रोमांटिक तस्वीर सामने आई है. जो एक्ट्रेस ने खुद शेयर की है.

सामंथा रुथ प्रभु हाल ही में एक परफ्यूम लांच इवेंट में शामिल हुई थी. जहां उनके साथ कई सेलेब्स के अलावा राज निदिमोरु भी नजर आए थे.
इस इवेंट से अब कई खूबसूरत तस्वीरें सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. कुछ फोटोज में एक्ट्रेस अकेले ही कैमरे के सामने इठलाती दिखी.
एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की बोल्ड आउटफिट पहनी हुई है. खुले कर्ली बाल और सेटल मेकअप सामंथा की खूबसूरती और बढ़ा रहे हैं.
हालांकि सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के लुक से ज्यादा राज संग सामने आई ये तस्वीर चर्चा बटोर रही हैं. जिसमें दोनों कोजी पोज दे रहे हैं.
सामंथा और राज को यूं एकसाथ देख यूजर्स मान रहे हैं कि एक्ट्रेस ने अपना रिश्ता कंफर्म कर दिया है. दरअसल एक फोटो के कैप्शन में एक्ट्रेस ने ये भी लिखा है ‘कुछ छुपाने को नहीं है..’
वहीं इससे पहले एक्ट्रेस ने अपने दिवाली सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की थी. जिसमें वो फैमिली संग दिखी थी.
इन तस्वीरों में से भी एक में राज एक्ट्रेस और उनकी फैमिली के साथ पोज देते हुए दिखाई दिए थे. बता दें कि राज एक फिल्ममेकर और राइटर हैं.
Published at : 07 Nov 2025 08:34 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu South Cinema Raj Nidimoru

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

