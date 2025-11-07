एक्सप्लोरर
राज निदिमोरु संग सामंथा रुथ प्रभु ने कंफर्म किया रिश्ता! कैमरे के सामने बाहों में बाहें डालकर दिए पोज, फोटोज वायरल
Samantha Ruth Prabhu Viral Pics: सामंथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें से एक में एक्ट्रेस राज संग कोजी होती नजर आई हैं. फोटो खूब वायरल भी हो रही है.
साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु अपनी लव लाइफ को लेकर हर दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं. पिछले कई दिनों से खबरें हैं कि एक्ट्रेस राज निदिमोरु संग रिश्ते में हैं. अब लग रहा है कि एक्ट्रेस ने इन खबरों पर मुहर लगा दी है. दरअसल राज के साथ उनकी एक रोमांटिक तस्वीर सामने आई है. जो एक्ट्रेस ने खुद शेयर की है.
Published at : 07 Nov 2025 08:34 PM (IST)
साउथ सिनेमा
राज संग सामंथा ने कंफर्म किया रिश्ता! कैमरे के सामने बाहों में बाहें डालकर दिए पोज
