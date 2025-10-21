एक्सप्लोरर
रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ सामंथा रुथ प्रभु ने मनाया दिवाली का जश्न, ग्रीन सूट में गजब सुंदर दिखीं एक्ट्रेस
Samantha Ruth Prabhu Diwali: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की दिवाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस इसमें एक बार फिर रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग नजर आई.
साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने बीती रात धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया था. एक्ट्रेस के इस जश्न में उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड राज निदिमोरु भी नजर आए. दोनों को एकसाथ देखकर इनके रिश्ते के खबरों को फिर हवा मिल गई है.
