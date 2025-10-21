हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमारूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ सामंथा रुथ प्रभु ने मनाया दिवाली का जश्न, ग्रीन सूट में गजब सुंदर दिखीं एक्ट्रेस

रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ सामंथा रुथ प्रभु ने मनाया दिवाली का जश्न, ग्रीन सूट में गजब सुंदर दिखीं एक्ट्रेस

Samantha Ruth Prabhu Diwali: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की दिवाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस इसमें एक बार फिर रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Oct 2025 04:16 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Diwali: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु की दिवाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही हैं. दरअसल एक्ट्रेस इसमें एक बार फिर रूमर्ड बॉयफ्रेंड संग नजर आई.

साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने बीती रात धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया था. एक्ट्रेस के इस जश्न में उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड राज निदिमोरु भी नजर आए. दोनों को एकसाथ देखकर इनके रिश्ते के खबरों को फिर हवा मिल गई है.

सामंथा रूथ प्रभु ने दिवाली सेलिब्रेशंस की कई खास तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस ग्रीन सूट में नजर आई.
सामंथा रूथ प्रभु ने दिवाली सेलिब्रेशंस की कई खास तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें एक्ट्रेस ग्रीन सूट में नजर आई.
सामंथा ने दिवाली के मौके पर अपने घर को फूलों और मोमबत्तियों से डेकोरेट किया हुआ है. इसके बाद एक्ट्रेस ने पटाखे भी जलाए. एक्ट्रेस को पटाखे जलाते हुए भी देखा जा सकता है.
सामंथा ने दिवाली के मौके पर अपने घर को फूलों और मोमबत्तियों से डेकोरेट किया हुआ है. इसके बाद एक्ट्रेस ने पटाखे भी जलाए. एक्ट्रेस को पटाखे जलाते हुए भी देखा जा सकता है.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, ‘ग्रेटीट्यूड से भरी हुई हूं.’ एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर अब फैंस का ध्यान उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड खींच रहे हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, ‘ग्रेटीट्यूड से भरी हुई हूं.’ एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर अब फैंस का ध्यान उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड खींच रहे हैं.
दरअसल एक फोटो में राज एक्ट्रेस की फैमिली के साथ पोज देते हुए नजर आए. जो ब्लू कुर्ते में काफी हैंडसम लग रहे हैं. इन तस्वीरों को देखकर यूजर्स दोनों के रिश्ता कंफर्म होने का क्यास लगा रहे हैं.
दरअसल एक फोटो में राज एक्ट्रेस की फैमिली के साथ पोज देते हुए नजर आए. जो ब्लू कुर्ते में काफी हैंडसम लग रहे हैं. इन तस्वीरों को देखकर यूजर्स दोनों के रिश्ता कंफर्म होने का क्यास लगा रहे हैं.
इससे पहले समांथा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन एंजॉय करती हुई नजर आई थी. एक्ट्रेस की वो फोटोज भी खूब वायरल हुई थी.
इससे पहले समांथा अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन एंजॉय करती हुई नजर आई थी. एक्ट्रेस की वो फोटोज भी खूब वायरल हुई थी.
सामंथा रुथ प्रभु की पहली शादी साउथ एक्टर नागा चैतन्य से हुई थी. लेकिन कुछ साल में ही दोनों का तलाक हो गया.
सामंथा रुथ प्रभु की पहली शादी साउथ एक्टर नागा चैतन्य से हुई थी. लेकिन कुछ साल में ही दोनों का तलाक हो गया.
वर्कफ्रंट की बात करें तो सामंथा आखिरी बार फिल्म ‘खुशी’ में नजर आई थी. जिसमें उनकी जोड़ी विजय देवरकोंडा संग देखने को मिली थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो सामंथा आखिरी बार फिल्म ‘खुशी’ में नजर आई थी. जिसमें उनकी जोड़ी विजय देवरकोंडा संग देखने को मिली थी.
Published at : 21 Oct 2025 04:16 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu South Cinema Raj Nidimoru

