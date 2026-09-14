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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमासामंथा की हुई गोद भराई की रस्म, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, देखिए Inside Photos

सामंथा की हुई गोद भराई की रस्म, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, देखिए Inside Photos

सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों प्रेग्नेंसी फेज को एन्जॉय कर रही हैं. गणेश चतुर्थी के मौके पर उनकी गोद भराई की रस्म हुई, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

Written By : राहुल यादव  | Updated at : 14 Sep 2026 07:38 PM (IST)
सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों प्रेग्नेंसी फेज को एन्जॉय कर रही हैं. गणेश चतुर्थी के मौके पर उनकी गोद भराई की रस्म हुई, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

सामंथा रुथ प्रभु प्रेग्नेंट हैं और वो इस फेज को एन्जॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. एक्ट्रेस ने काम से भी ब्रेक ले लिया है. ऐसे में आज जहां गणेश चतुर्थी के मौके पर देशभर में सेलिब्रेट किया जा रहा है. इसी बीच उनकी दोस्त शिल्पा रेड्डी ने उनके प्रेग्नेंसी फेज को और भी खास बना दिया है. उनकी गोद भराई की रस्म हुई, जिसमें उनके चेहरे पर ग्लो तो देखने के लिए मिला ही साथ ही एक्ट्रेस ने हर रीति-रिवाज का मतलब भी बताया.

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सामंथा इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही लिखती हैं, 'परंपराओं के लिए मेरे मन में हमेशा सम्मान रहा है. हो सकता है कि मैं हर रीति-रिवाज मतलब ना समझूं लेकिन मेरा हमेशा ही यही मानना रहा है कि उनके पीछे कुछ गहरी बात है. जैसे मंत्र की आवाज, जाप से पैदा होने वाल एनर्जी, सावधानी से ये पुरानी परंपराएं पीढ़ियों से आगे बढ़ाई गई हैं.'
सामंथा इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही लिखती हैं, 'परंपराओं के लिए मेरे मन में हमेशा सम्मान रहा है. हो सकता है कि मैं हर रीति-रिवाज मतलब ना समझूं लेकिन मेरा हमेशा ही यही मानना रहा है कि उनके पीछे कुछ गहरी बात है. जैसे मंत्र की आवाज, जाप से पैदा होने वाल एनर्जी, सावधानी से ये पुरानी परंपराएं पीढ़ियों से आगे बढ़ाई गई हैं.'
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सामंथा को इस फोटो के लिए लिखा, 'कला आवरण (श्री कल्पम) श्रीविद्या परंपरा की खास मान्यता है. इसमें होने वाली मां के 7 चक्रों के जरिए देवी की 94 कलाओं और उनके कई दिव्य गुणों का सम्मान किया जाता है. इसे पवित्र जल और मंत्रों के जरिए शुद्ध और ऊर्जावान बनाया जाता है. ताकि चेतना की जीवंत उपस्थिति उनमें प्रवाहित की जा सके.'
सामंथा को इस फोटो के लिए लिखा, 'कला आवरण (श्री कल्पम) श्रीविद्या परंपरा की खास मान्यता है. इसमें होने वाली मां के 7 चक्रों के जरिए देवी की 94 कलाओं और उनके कई दिव्य गुणों का सम्मान किया जाता है. इसे पवित्र जल और मंत्रों के जरिए शुद्ध और ऊर्जावान बनाया जाता है. ताकि चेतना की जीवंत उपस्थिति उनमें प्रवाहित की जा सके.'
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एक्ट्रेस बताती हैं, 'इस रस्म में मां को जिस नजरिए से देखा जाता है, उसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया. उन्हें साक्षात देवी के रूप में सम्मान दिया जाता है, जिनके जरिए वो एक नए जीवन में प्रवेश करती है. ये उनके भीतर पल रहे बच्चे के लिए और उस महिला के लिए भी एक आशीर्वाद है, जो स्वयं एक नए रूप में जन्म ले रही है.'
एक्ट्रेस बताती हैं, 'इस रस्म में मां को जिस नजरिए से देखा जाता है, उसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया. उन्हें साक्षात देवी के रूप में सम्मान दिया जाता है, जिनके जरिए वो एक नए जीवन में प्रवेश करती है. ये उनके भीतर पल रहे बच्चे के लिए और उस महिला के लिए भी एक आशीर्वाद है, जो स्वयं एक नए रूप में जन्म ले रही है.'
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इस तस्वीर के लिए सामंथा लिखती हैं, 'होने वाली मां का पहले अभिषेक किया जाता है फिर उसे श्री चक्र यंत्र के पवित्र केंद्र में बिठाया जाता है. ये 9 आवरणों से बना होता है, जो आध्यात्मिक सफर के अलग-अलग चरणों को दर्शाता है. इसके सेंटर में एक बिंदु होता है, जो अकेला बिंदु और सृष्टि के स्त्रोत और ललिता त्रिपुरसुंदरी की उपस्थिति का प्रतीक है.'
इस तस्वीर के लिए सामंथा लिखती हैं, 'होने वाली मां का पहले अभिषेक किया जाता है फिर उसे श्री चक्र यंत्र के पवित्र केंद्र में बिठाया जाता है. ये 9 आवरणों से बना होता है, जो आध्यात्मिक सफर के अलग-अलग चरणों को दर्शाता है. इसके सेंटर में एक बिंदु होता है, जो अकेला बिंदु और सृष्टि के स्त्रोत और ललिता त्रिपुरसुंदरी की उपस्थिति का प्रतीक है.'
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सामंथा बताती हैं, 'देवी खड्गमाला के पाठ के दौरान, इन 9 घेरों से जुड़े देवी-देवताओं और दैवीय शक्तियों के नामों का उच्चारण किया जाता है. यह पाठ प्रतीकात्मक रूप से बाहरी परतों से केंद्र की ओर बढ़ता है, जिससे सुरक्षा और आशीर्वाद का आह्वान होता है.'
सामंथा बताती हैं, 'देवी खड्गमाला के पाठ के दौरान, इन 9 घेरों से जुड़े देवी-देवताओं और दैवीय शक्तियों के नामों का उच्चारण किया जाता है. यह पाठ प्रतीकात्मक रूप से बाहरी परतों से केंद्र की ओर बढ़ता है, जिससे सुरक्षा और आशीर्वाद का आह्वान होता है.'
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'बंगारम' एक्ट्रेस लिखती हैं, 'मान्यता है कि मंत्रों के जाप से मां और बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनता है, जिससे बच्चे को जन्म से पहले ही एक पवित्र संस्कार-मंत्रों के जरिए बनने वाली एक आध्यात्मिक छाप-मिलती है.'
'बंगारम' एक्ट्रेस लिखती हैं, 'मान्यता है कि मंत्रों के जाप से मां और बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनता है, जिससे बच्चे को जन्म से पहले ही एक पवित्र संस्कार-मंत्रों के जरिए बनने वाली एक आध्यात्मिक छाप-मिलती है.'
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इस पोस्ट में उन्होंने अपनी दोस्त शिल्पा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया, जिसने उनके लिए ये सब अरेंज किया. वो लिखती हैं, 'इस सेरेमनी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन वहां से लौटते समय मुझे बहुत आशीर्वाद और सुरक्षा का एहसास हुआ. मेरी प्यारी शिल्पा रेड्डी को बहुत-बहुत धन्यवाद. जिनकी वजह से मैं इस खूबसूरत सेरेमनी को एक्सपीरियंस कर पाई.'
इस पोस्ट में उन्होंने अपनी दोस्त शिल्पा रेड्डी का शुक्रिया अदा किया, जिसने उनके लिए ये सब अरेंज किया. वो लिखती हैं, 'इस सेरेमनी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था लेकिन वहां से लौटते समय मुझे बहुत आशीर्वाद और सुरक्षा का एहसास हुआ. मेरी प्यारी शिल्पा रेड्डी को बहुत-बहुत धन्यवाद. जिनकी वजह से मैं इस खूबसूरत सेरेमनी को एक्सपीरियंस कर पाई.'
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इसके साथ ही सामंथा ने उनका भी शुक्रिया अदा किया, जिसने इस पवित्र जगह को बनाया. एक्ट्रेस लिखती हैं, 'हमारे आस-पास मौजूद पुरानी परंपराओं की समझ के लिए शुक्रगुजार हूं. उस मां के रूप के लिए शुक्रगुजार हूं जो मैं बन रही हूं, और उस नन्हीं जान के लिए जो मुझे सौंपी गई है.'
इसके साथ ही सामंथा ने उनका भी शुक्रिया अदा किया, जिसने इस पवित्र जगह को बनाया. एक्ट्रेस लिखती हैं, 'हमारे आस-पास मौजूद पुरानी परंपराओं की समझ के लिए शुक्रगुजार हूं. उस मां के रूप के लिए शुक्रगुजार हूं जो मैं बन रही हूं, और उस नन्हीं जान के लिए जो मुझे सौंपी गई है.'
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सामंथा को इस तस्वीर में अपनी दोस्त शिल्पा रेड्डी के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है. शिल्पा एक्ट्रेस के साथ शुरू से ही हैं. दोनों कमाल का बॉन्ड शेयर करती हैं.
सामंथा को इस तस्वीर में अपनी दोस्त शिल्पा रेड्डी के साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है. शिल्पा एक्ट्रेस के साथ शुरू से ही हैं. दोनों कमाल का बॉन्ड शेयर करती हैं.
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इस फोटो में सामंथा को ध्यान लगाए हुए देखा जा सकता है. बेबी शावर में एक्ट्रेस के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ तौर से देखा गया.
इस फोटो में सामंथा को ध्यान लगाए हुए देखा जा सकता है. बेबी शावर में एक्ट्रेस के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ तौर से देखा गया.
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सामंथा की गोद भराई की रस्म पूरे रीति-रिवाजों के साथ हुई. इस खास पल को महसूस कर एक्ट्रेस काफी खुश दिखीं. उन्हें साड़ी और बालों में गजरे के साथ ही सिंपल लुक में देखा गया.
सामंथा की गोद भराई की रस्म पूरे रीति-रिवाजों के साथ हुई. इस खास पल को महसूस कर एक्ट्रेस काफी खुश दिखीं. उन्हें साड़ी और बालों में गजरे के साथ ही सिंपल लुक में देखा गया.
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फोटो में सामंथा पर हसबैंड राज को प्यार लुटाते हुए भी देखा गया. दोनों इस खास पल के दौरान बेहद ही खुश दिखे.
फोटो में सामंथा पर हसबैंड राज को प्यार लुटाते हुए भी देखा गया. दोनों इस खास पल के दौरान बेहद ही खुश दिखे.
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सामंथा को इस दौरान हल्दी भी लगाई गई. वो बेहद ही प्यारी लग रही थीं.
सामंथा को इस दौरान हल्दी भी लगाई गई. वो बेहद ही प्यारी लग रही थीं.
Published at : 14 Sep 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu

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