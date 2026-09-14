एक्सप्लोरर
सामंथा की हुई गोद भराई की रस्म, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, देखिए Inside Photos
सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों प्रेग्नेंसी फेज को एन्जॉय कर रही हैं. गणेश चतुर्थी के मौके पर उनकी गोद भराई की रस्म हुई, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
सामंथा रुथ प्रभु प्रेग्नेंट हैं और वो इस फेज को एन्जॉय करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. एक्ट्रेस ने काम से भी ब्रेक ले लिया है. ऐसे में आज जहां गणेश चतुर्थी के मौके पर देशभर में सेलिब्रेट किया जा रहा है. इसी बीच उनकी दोस्त शिल्पा रेड्डी ने उनके प्रेग्नेंसी फेज को और भी खास बना दिया है. उनकी गोद भराई की रस्म हुई, जिसमें उनके चेहरे पर ग्लो तो देखने के लिए मिला ही साथ ही एक्ट्रेस ने हर रीति-रिवाज का मतलब भी बताया.
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13
Published at : 14 Sep 2026 07:38 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu
साउथ सिनेमा
13 Photos
सामंथा की हुई गोद भराई की रस्म, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो, देखिए इनसाइड फोटोज
साउथ सिनेमा
7 Photos
मिरर सेल्फी में सामंथा ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
साउथ सिनेमा
8 Photos
कौन हैं 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास? इन फिल्मों में बिखेर चुकी हैं एक्टिंग का जलवा
साउथ सिनेमा
7 Photos
वेकेशन पर प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने की पति संग मस्ती, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
साउथ सिनेमा
13 Photos
'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च में कियारा आडवाणी ने लूटी महफिल, हुमा और तारा ने भी बिखेरा जलवा
साउथ सिनेमा
8 Photos
कौन हैं स्टार यश की पत्नी राधिका? खूबसूरती में देती हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
सुनीता आहूजा ने गणपति का किया स्वागत, बताया गोविंदा क्यों नहीं आए नजर
मनोरंजन
स्टेज 4 कैंसर के दर्द में नफीसा अली, ओवरी और पेट के बाद लीवर तक पहुंचा इंफेक्शन
मनोरंजन
रोडीज विनर ने बयां किया घर ना खरीद पाने का दर्द, मुंबई में चॉल के पास दे रहीं 70,000 किराया
मनोरंजन
'बेथलहम कुडुंबा यूनिट' ने 'लोकाह चैप्टर 1' को पछाड़ा, बनी मॉलीवुड की हाइएस्ट ग्रॉसर
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
मिरर सेल्फी में सामंथा ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion