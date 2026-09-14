सामंथा इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही लिखती हैं, 'परंपराओं के लिए मेरे मन में हमेशा सम्मान रहा है. हो सकता है कि मैं हर रीति-रिवाज मतलब ना समझूं लेकिन मेरा हमेशा ही यही मानना रहा है कि उनके पीछे कुछ गहरी बात है. जैसे मंत्र की आवाज, जाप से पैदा होने वाल एनर्जी, सावधानी से ये पुरानी परंपराएं पीढ़ियों से आगे बढ़ाई गई हैं.'