हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाफैमिली मैन हैं ऋषभ शेट्टी, 10 फोटोज में देखें परिवार के साथ क्यूट फोटोज

फैमिली मैन हैं ऋषभ शेट्टी, 10 फोटोज में देखें परिवार के साथ क्यूट फोटोज

Rishab Shetty Family: ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को लेकर हर जगह छाए हुए हैं. फिल्म के प्रमोशन में ऋषभ के साथ उनकी पत्नी प्रगति भी नजर आईं. उनकी फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Rishab Shetty Family: ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को लेकर हर जगह छाए हुए हैं. फिल्म के प्रमोशन में ऋषभ के साथ उनकी पत्नी प्रगति भी नजर आईं. उनकी फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.

ऋषभ शेट्टी अपनी फिल्म को लेकर छाए हुए हैं. कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग की है. ऋषभ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी छाए रहते हैं और आए दिन फोटोज शेयर करते हैं.

1/10
ऋषभ शेट्टी फैमिली मैन हैं. वो हमेशा अपने बच्चों और पत्नी के साथ नजर आते हैं.
ऋषभ शेट्टी फैमिली मैन हैं. वो हमेशा अपने बच्चों और पत्नी के साथ नजर आते हैं.
2/10
ऋषभ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उनका सोशल मीडिया पूरा बच्चों और पत्नी की तस्वीरों से भरा हुआ है.
ऋषभ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और उनका सोशल मीडिया पूरा बच्चों और पत्नी की तस्वीरों से भरा हुआ है.
3/10
ऋषभ हर खास दिन को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं.
ऋषभ हर खास दिन को फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं.
4/10
ऋषभ की शादी कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रगति शेट्टी से साल 2017 में हुई थी. इस कपल के दो बच्चे हैं.
ऋषभ की शादी कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रगति शेट्टी से साल 2017 में हुई थी. इस कपल के दो बच्चे हैं.
5/10
ऋषभ और प्रगति के एक बेटा और एक बेटी हैं.
ऋषभ और प्रगति के एक बेटा और एक बेटी हैं.
6/10
दोनों बच्चे खूब मस्ती करते हैं. उनकी क्यूट फोटोज आए दिन प्रगति शेयर करती रहती हैं.
दोनों बच्चे खूब मस्ती करते हैं. उनकी क्यूट फोटोज आए दिन प्रगति शेयर करती रहती हैं.
7/10
ऋषभ की बेटी बहुत मस्तीखोर है. वो अपनी मां के साथ अक्सर मस्ती करते हुए नजर आती हैं.
ऋषभ की बेटी बहुत मस्तीखोर है. वो अपनी मां के साथ अक्सर मस्ती करते हुए नजर आती हैं.
8/10
बता दें प्रगति हमेशा अपने पति ऋषभ शेट्टी के साथ खड़ी रहती हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी वो उनके साथ थीं.
बता दें प्रगति हमेशा अपने पति ऋषभ शेट्टी के साथ खड़ी रहती हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी वो उनके साथ थीं.
9/10
फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रगति का सिंपल लुक देखने को मिला. जिसे देखकर फैंस दीवाने हो गए.
फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रगति का सिंपल लुक देखने को मिला. जिसे देखकर फैंस दीवाने हो गए.
10/10
फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद इसे मिले रिस्पॉन्स के बाद प्रगति इमोशनल हो गई थीं, उनकी रोते हुए वीडियो खूब वायरल हुई थी.
फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद इसे मिले रिस्पॉन्स के बाद प्रगति इमोशनल हो गई थीं, उनकी रोते हुए वीडियो खूब वायरल हुई थी.
Published at : 03 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Tags :
Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Pragathi Shetty

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tata Investment Corporation में Rally शुरु Shareholders हुए मालामाल | Stock Split | Paisa Live
Road Accident: Lucknow में Fortuner ने School Van को मारी टक्कर!
Bihar Women Empowerment: आरक्षण, Jeevika और 25 लाख महिलाओं को राशि!
Prashant Kishore की ₹241 करोड़ की कमाई का राज मिल गया | The Jan Suraaj Party | Paisa Live
PoK Protests: Pakistan के खिलाफ़ विद्रोह की आग, 19 की मौत, कई घायल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget