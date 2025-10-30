हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाव्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल

व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल

Rashmika Mandanna Viral Pics: रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिसमें एक्ट्रेस ग्लैमरस लुक में कहर ढहाती हुई नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 30 Oct 2025 07:26 PM (IST)
Rashmika Mandanna Viral Pics: रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिसमें एक्ट्रेस ग्लैमरस लुक में कहर ढहाती हुई नजर आई.

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ‘थामा’ की रिलीज के बाद अब ‘द गर्लफ्रेंड’ में नजर आने वाली हैं. इन एक्ट्रेस जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं. हाल ही में वो एक इवेंट में पहुंची, जहां उनका सिजलिंग लुक देखने को मिला.

1/7
रश्मिका मंदाना ने ‘द गर्लफ्रेंड’ के प्रमोशन इवेंट में जाने से पहले इस लुक में कई सारी तस्वीरें खिंचवाई. जो अब एक्ट्रेस ने फैंस के साथ शेयर की.
रश्मिका मंदाना ने ‘द गर्लफ्रेंड’ के प्रमोशन इवेंट में जाने से पहले इस लुक में कई सारी तस्वीरें खिंचवाई. जो अब एक्ट्रेस ने फैंस के साथ शेयर की.
2/7
इन तस्वीरों में रश्मिका का दिलकश अंदाज देखने को मिला. ज्यादातर ट्रेडिशनल अवतार में नजर आने वाली एक्ट्रेस इन फोटोज में ग्लैमरस लुक में पोज देती दिखी.
इन तस्वीरों में रश्मिका का दिलकश अंदाज देखने को मिला. ज्यादातर ट्रेडिशनल अवतार में नजर आने वाली एक्ट्रेस इन फोटोज में ग्लैमरस लुक में पोज देती दिखी.
3/7
रश्मिका ने व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर डीपनेक टॉप पहना था. जो काफी स्टाइलिश लग रहा है. इसके साथ एक्ट्रेस ने ब्लैक स्कर्ट कैरी की.
रश्मिका ने व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर डीपनेक टॉप पहना था. जो काफी स्टाइलिश लग रहा है. इसके साथ एक्ट्रेस ने ब्लैक स्कर्ट कैरी की.
4/7
रश्मिका ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप और गले में एक हैवी डायमंड नेकलेस पहनकर कंपलीट किया है.
रश्मिका ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप और गले में एक हैवी डायमंड नेकलेस पहनकर कंपलीट किया है.
5/7
एक्ट्रेस का ये लुक मरमेड वाइब्स भी दे रहा है. फैंस भी कमेंट सेक्शन में उनकी कातिल अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
एक्ट्रेस का ये लुक मरमेड वाइब्स भी दे रहा है. फैंस भी कमेंट सेक्शन में उनकी कातिल अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
6/7
बात करें रश्मिका की फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ की तो ये 7 नवंबर को रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
बात करें रश्मिका की फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ की तो ये 7 नवंबर को रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
7/7
वहीं इससे पहले एक्ट्रेस आयुष्मान खुराना संग ‘थामा’ में नजर आई हैं. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है.
वहीं इससे पहले एक्ट्रेस आयुष्मान खुराना संग ‘थामा’ में नजर आई हैं. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छाप रही है.
Published at : 30 Oct 2025 07:26 PM (IST)
Tags :
Rashmika Mandanna South Cinema The Girlfriend

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

एक दीवाने की दीवानियत और सनम तेरी कसम की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे का इंटरव्यू
हर्षवर्धन राणे ने खुलासा किया कि उन्होंने एक दीवाने की दीवानियत के प्रमोशन के लिए वायरल वैन को क्यों चुना
Harshvardhan Rane Interview || एक दीवाने की दीवानियत | सोनम बाजवा | भाई-नेपोटिस्म , अगली फिल्म और बहुत कुछ
Investors के लिए खुशखबरी – TER और Brokerage charge में बड़ी कटौती की तैयारी| Paisa Live
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
क्रिकेट
Rishabh Pant ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Regional Cinema
‘कैब ड्राइवर आ गया..’, नस्लभेद टिप्पणी के शिकार हुए दिलजीत दोसांझ, अब दिया करारा जवाब, बोले - ‘हैरान हूं..’
‘कैब ड्राइवर आ गया..’, नस्लभेद टिप्पणी के शिकार हुए दिलजीत, बोले - ‘हैरान हूं..’
बिहार
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
दुलारचंद यादव की हत्या पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'वो लोग मुर्दाबाद-मुर्दाबाद…'
हेल्थ
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आंखों की सेहत कैसे रखें बेहतर, जाने बचाव के स्मार्ट टिप्स
शिक्षा
AI Technology in Schools: अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
अब तीसरी क्लास से ही बच्चे सीखेंगे AI, शिक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा ऐलान
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget