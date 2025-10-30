एक्सप्लोरर
व्हाइट ऑफ शोल्डर टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रश्मिका मंदाना ने दिए सिजलिंग पोज, तस्वीरें कर देंगी घायल
Rashmika Mandanna Viral Pics: रश्मिका मंदाना की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिसमें एक्ट्रेस ग्लैमरस लुक में कहर ढहाती हुई नजर आई.
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ‘थामा’ की रिलीज के बाद अब ‘द गर्लफ्रेंड’ में नजर आने वाली हैं. इन एक्ट्रेस जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं. हाल ही में वो एक इवेंट में पहुंची, जहां उनका सिजलिंग लुक देखने को मिला.
Published at : 30 Oct 2025 07:26 PM (IST)
