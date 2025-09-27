हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाप्रिया प्रकाश वरियर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'आंख मारके' सैंकड़ों फैंस को बनाया दीवाना

प्रिया प्रकाश वरियर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'आंख मारके' सैंकड़ों फैंस को बनाया दीवाना

Priya Varrier Beautiful Pics: प्रिया वरियर ने फिल्म 'ओरू अदार लव' के एक गाने में आंख मारके खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. प्रिया रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं. उनकी फोटोज से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 27 Sep 2025 06:34 PM (IST)
Priya Varrier Beautiful Pics: प्रिया वरियर ने फिल्म 'ओरू अदार लव' के एक गाने में आंख मारके खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. प्रिया रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं. उनकी फोटोज से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है.

प्रिया प्रकाश वरियर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का पॉपुलर नाम है. एक्ट्रेस 2019 में आई फिल्म 'ओरू अदार लव' के एक गाने में आंख मारके लोगों का क्रश बन गई थीं. महज 19 साल की उम्र में उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग बन गई थी. प्रिया अब 25 साल की हो गई हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरों से फैंस को इंप्रेस करती नजर आती हैं.

1/10
प्रिया वरियर वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक को बहुत ग्रेसफुली कैरी करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 7.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं जहां वो अपनी एक से बढ़कर एक फोटोज पोस्ट करती रहती हैं.
प्रिया वरियर वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल आउटफिट्स तक को बहुत ग्रेसफुली कैरी करती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 7.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं जहां वो अपनी एक से बढ़कर एक फोटोज पोस्ट करती रहती हैं.
2/10
ब्लैक कलर की इस ड्रेस में प्रिया बेहद स्टनिंग देख रही हैं. उनका मेकअप और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाला पोज हर किसी का ध्यान खींचने के लिए काफी है.
ब्लैक कलर की इस ड्रेस में प्रिया बेहद स्टनिंग देख रही हैं. उनका मेकअप और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वाला पोज हर किसी का ध्यान खींचने के लिए काफी है.
3/10
ब्लू कलर की इस शॉर्ट ड्रेस में प्रिया किलर लुक फ्लॉन्ट कर रही हैं. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग ईयररिंग्स और हील्स के साथ पूरा किया है.
ब्लू कलर की इस शॉर्ट ड्रेस में प्रिया किलर लुक फ्लॉन्ट कर रही हैं. अपने लुक को उन्होंने मैचिंग ईयररिंग्स और हील्स के साथ पूरा किया है.
4/10
इस तस्वीर में तो एक्ट्रेस गजब ढा रही हैंय रेड कलर का बनारसी लहंगा पहने और माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत दिख रही हैं.
इस तस्वीर में तो एक्ट्रेस गजब ढा रही हैंय रेड कलर का बनारसी लहंगा पहने और माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत दिख रही हैं.
5/10
प्रिया का इंस्टाग्राम देखकर लगता है कि वो साड़ी लवर हैं. उन्होंने यहां कई खूबसूरत साड़ियों में अपनी ढेरों फोटोज पोस्ट की हुई हैं. रेड कलर की प्रिंटेड साड़ी के साथ लाल बिंदी लगाए प्रिया काफी हसीन दिख रही हैं.
प्रिया का इंस्टाग्राम देखकर लगता है कि वो साड़ी लवर हैं. उन्होंने यहां कई खूबसूरत साड़ियों में अपनी ढेरों फोटोज पोस्ट की हुई हैं. रेड कलर की प्रिंटेड साड़ी के साथ लाल बिंदी लगाए प्रिया काफी हसीन दिख रही हैं.
6/10
यहां व्हाइट कलर की नेट साड़ी को प्रिया ने डिजाइनर नेकलाइन वाले ब्लाउज के साथ कैरी किया है. मैचिंग ईयररिंग्स और बन हेयरस्टाइल उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
यहां व्हाइट कलर की नेट साड़ी को प्रिया ने डिजाइनर नेकलाइन वाले ब्लाउज के साथ कैरी किया है. मैचिंग ईयररिंग्स और बन हेयरस्टाइल उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
7/10
ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट साड़ी और इसके साथ ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहने प्रिया बहुत ग्लैमरस दिख रही हैं. व्हाइट एंड ब्लैक नेकलेस उनके लुक को पूरा कर रहा है.
ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट साड़ी और इसके साथ ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहने प्रिया बहुत ग्लैमरस दिख रही हैं. व्हाइट एंड ब्लैक नेकलेस उनके लुक को पूरा कर रहा है.
8/10
रेड कलर की इस साड़ी को उन्होंने सीक्वेंस स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. मैचिंग नेकलेस और ओपन हेयरस्टाइल में वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
रेड कलर की इस साड़ी को उन्होंने सीक्वेंस स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है. मैचिंग नेकलेस और ओपन हेयरस्टाइल में वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
9/10
प्रिया ने ऑफ व्हाइट साड़ी को यहां क्रॉसेट ब्लाउज के साथ अलग स्टाइल में ड्रेप किया है. गोल्डन जूलरी के साथ चोटी बनाए और बालों में फूल लगाए वो बहुत क्लासी दिख रही हैं.
प्रिया ने ऑफ व्हाइट साड़ी को यहां क्रॉसेट ब्लाउज के साथ अलग स्टाइल में ड्रेप किया है. गोल्डन जूलरी के साथ चोटी बनाए और बालों में फूल लगाए वो बहुत क्लासी दिख रही हैं.
10/10
प्रिया ब्लैक शिमरी साड़ी में कहर बरपा रही हैं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना है जिसका हार्ट शेप नेकलाइन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है.
प्रिया ब्लैक शिमरी साड़ी में कहर बरपा रही हैं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना है जिसका हार्ट शेप नेकलाइन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है.
Published at : 27 Sep 2025 06:34 PM (IST)
Tags :
Priya Prakash Varrier Oru Adaar Love Priya Varrier

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
इंडिया
'पोस्टर लगाओ, लेकिन आपत्तिजनक...', आई लव मोहम्मद विवाद पर VHP अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'पोस्टर लगाओ, लेकिन आपत्तिजनक...', आई लव मोहम्मद विवाद पर VHP अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget