एक्सप्लोरर
प्रिया प्रकाश वरियर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'आंख मारके' सैंकड़ों फैंस को बनाया दीवाना
Priya Varrier Beautiful Pics: प्रिया वरियर ने फिल्म 'ओरू अदार लव' के एक गाने में आंख मारके खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. प्रिया रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं. उनकी फोटोज से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है.
प्रिया प्रकाश वरियर साउथ फिल्म इंडस्ट्री का पॉपुलर नाम है. एक्ट्रेस 2019 में आई फिल्म 'ओरू अदार लव' के एक गाने में आंख मारके लोगों का क्रश बन गई थीं. महज 19 साल की उम्र में उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग बन गई थी. प्रिया अब 25 साल की हो गई हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरों से फैंस को इंप्रेस करती नजर आती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 27 Sep 2025 06:34 PM (IST)
साउथ सिनेमा
11 Photos
बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर
साउथ सिनेमा
10 Photos
खूबसूरती और ग्लैमर में'कांतारा चैप्टर 1' की 'कनकवती' का नहीं है कोई टक्कर, देखें 10 फोटोज
साउथ सिनेमा
7 Photos
चर्चा में हैं ऋषभ शेट्टी, लग्जरियस गाड़ियों और प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ
साउथ सिनेमा
8 Photos
बेहद खूबसूरत हैं कांतारा चैप्टर 1 की कनकवती, तस्वीरें देख हटा नहीं पाएंगे निगाहें
साउथ सिनेमा
10 Photos
साउथ की बर्थडे क्वीन की देखें 10 ग्लैमरस तस्वीरें, 22 साल की हो गई हैं कृति शेट्टी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
Advertisement
साउथ सिनेमा
11 Photos
बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion