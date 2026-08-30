एक्सप्लोरर
मिरर सेल्फी में सामंथा ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गईं.
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं . प्रेग्नेंसी के दौरान हाल ही में एक्ट्रेस ने मिरर सेल्फी में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu
साउथ सिनेमा
7 Photos
मिरर सेल्फी में सामंथा ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
साउथ सिनेमा
8 Photos
कौन हैं 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास? इन फिल्मों में बिखेर चुकी हैं एक्टिंग का जलवा
साउथ सिनेमा
7 Photos
वेकेशन पर प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने की पति संग मस्ती, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
साउथ सिनेमा
13 Photos
'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च में कियारा आडवाणी ने लूटी महफिल, हुमा और तारा ने भी बिखेरा जलवा
साउथ सिनेमा
8 Photos
कौन हैं स्टार यश की पत्नी राधिका? खूबसूरती में देती हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर
साउथ सिनेमा
7 Photos
एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए 'रामायण' के 'रावण', ऑल ब्लैक लुक में डैशिंग लगे यश, तस्वीरें वायरल
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
समय रैना के 'बिहारी जोक' विवाद पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन, कहा- 'मजाक है तो...'
मनोरंजन
'तुम तो ठहरे परदेसी' से मिली पहचान, अब 50 की उम्र में सलमान की एक्ट्रेस बनीं चित्रांगदा
मनोरंजन
रविवार को 'टॉक्सिक' 204 करोड़ के हुई पार, जानें 5 बजे तक का कलेक्शन
मनोरंजन
कभी 100-150 रुपयों के लिए शादी-पार्टी में गाते थे गुरु रंधावा, अब है करोड़ों की दौलत
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
मिरर सेल्फी में सामंथा ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो
साउथ सिनेमा
8 Photos
कौन हैं 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास? इन फिल्मों में बिखेर चुकी हैं एक्टिंग का जलवा
प्रो. सोनाली सिंह
Opinion