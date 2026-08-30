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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमामिरर सेल्फी में सामंथा ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

मिरर सेल्फी में सामंथा ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, चेहरे पर दिखा प्रेग्नेंसी ग्लो

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गईं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 Aug 2026 05:45 PM (IST)
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही मां बनने वाली हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही वायरल हो गईं.

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने वाली हैं . प्रेग्नेंसी के दौरान हाल ही में एक्ट्रेस ने मिरर सेल्फी में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं.

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एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं. वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर कर फैंस को अपडेट्स दे रही हैं.
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी फर्स्ट प्रेग्नेंसी एंजॉय कर रही हैं. वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर कर फैंस को अपडेट्स दे रही हैं.
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अब हाल ही में एक बार फिर सामंथा ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
अब हाल ही में एक बार फिर सामंथा ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वो अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
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शेयर की गई तस्वीर में सामंथा कॉफी का आनंद लेती नजर आ रही हैं. इस फोटो में उनके हाथ में कॉफी का कप नजर आ रहा है.
शेयर की गई तस्वीर में सामंथा कॉफी का आनंद लेती नजर आ रही हैं. इस फोटो में उनके हाथ में कॉफी का कप नजर आ रहा है.
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वहीं, एक फोटो में सामंथा पोल्का डॉट बॉडीकॉन ड्रेस में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. मिरर सेल्फी लेते हुए एक्ट्रेस का प्रेग्नेंसी लुक काफी खूबसूरत लग रहा है.
वहीं, एक फोटो में सामंथा पोल्का डॉट बॉडीकॉन ड्रेस में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. मिरर सेल्फी लेते हुए एक्ट्रेस का प्रेग्नेंसी लुक काफी खूबसूरत लग रहा है.
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इन फोटोज के साथ सामंथा ने एक क्लोज-अप तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है. उनकी इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
इन फोटोज के साथ सामंथा ने एक क्लोज-अप तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है. उनकी इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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वहीं, इससे पहले भी सामंथा प्रेग्नेंसी के दौरान जिम से अपनी कुछ फोटोज शेयर की थी, जिसमें वो वर्कआउट करती नजर आई थीं. वो अपनी फिटनेस का भी खास ध्यान रख रही हैं.
वहीं, इससे पहले भी सामंथा प्रेग्नेंसी के दौरान जिम से अपनी कुछ फोटोज शेयर की थी, जिसमें वो वर्कआउट करती नजर आई थीं. वो अपनी फिटनेस का भी खास ध्यान रख रही हैं.
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बता दें सामंथा ने अपनी फिल्म 'मां इति बंगारम' की सक्सेस मीट इवेंट के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. सामंथा ने डायरेक्टर राज निदिमोरु से दिसंबर 2025 में शादी की थी.
बता दें सामंथा ने अपनी फिल्म 'मां इति बंगारम' की सक्सेस मीट इवेंट के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. सामंथा ने डायरेक्टर राज निदिमोरु से दिसंबर 2025 में शादी की थी.
Published at : 30 Aug 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu

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