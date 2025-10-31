हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रभास की 'पत्नी' को लड़के ने बोला I Love You तो उन्होंने मुस्कुराकर किया प्रपोजल एक्सेप्ट, खुद किया खुलासा

प्रभास की 'पत्नी' को लड़के ने बोला I Love You तो उन्होंने मुस्कुराकर किया प्रपोजल एक्सेप्ट, खुद किया खुलासा

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अनुष्का शेट्टी ने बचपन की पहली लव स्टोरी के बारे में हाल ही में खुलकर बात की है. उनके इस खुलासे को सुन फैंस हैरान रह गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 06:19 PM (IST)
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अनुष्का शेट्टी ने बचपन की पहली लव स्टोरी के बारे में हाल ही में खुलकर बात की है. उनके इस खुलासे को सुन फैंस हैरान रह गए हैं.

बाहुबली फिल्म में प्रभास की पत्नी की भूमिका निभाने वाली अनुष्का शेट्टी अपनी ईमानदारी और सादगी के दम पर फैंस के दिलों पर राज करती हैं. उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर साउथ इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है.

1/7
अनुष्का शेट्टी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पहली लव स्टोरी के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि वो बेहद ही मासूम और प्यारी थीं.
अनुष्का शेट्टी ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पहली लव स्टोरी के बारे में बात की. एक्ट्रेस ने कहा कि वो बेहद ही मासूम और प्यारी थीं.
2/7
अनुष्का ने कहा कि जब वो छठी क्लास में थी, तब उन्हें एक लड़के ने आई लव यू कहा था. उस उम्र में इसका मतलब ठीक से समझ नहीं आया.
अनुष्का ने कहा कि जब वो छठी क्लास में थी, तब उन्हें एक लड़के ने आई लव यू कहा था. उस उम्र में इसका मतलब ठीक से समझ नहीं आया.
3/7
एक्ट्रेस ने जवाब में मुस्कुराते हुए ओके कह दिया. बता दें अनुष्का 43 साल की हो चुकी हैं लेकिन अभी भी वो अनमैरिड हैं.
एक्ट्रेस ने जवाब में मुस्कुराते हुए ओके कह दिया. बता दें अनुष्का 43 साल की हो चुकी हैं लेकिन अभी भी वो अनमैरिड हैं.
4/7
हालांकि, अनुष्का का नाम कई बार प्रभास के साथ जोड़ा गया. दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती है, लेकिन हमेशा इन्होंने सिर्फ फ्रेंडशिप ही बताया है.
हालांकि, अनुष्का का नाम कई बार प्रभास के साथ जोड़ा गया. दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती है, लेकिन हमेशा इन्होंने सिर्फ फ्रेंडशिप ही बताया है.
5/7
बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने के बाद अनुष्का शेट्टी ने कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया था. उसके बाद उन्होंने मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी से कमबैक किया.
बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम करने के बाद अनुष्का शेट्टी ने कुछ वक्त के लिए ब्रेक लिया था. उसके बाद उन्होंने मिस शेट्टी मिस्टर पोलिशेट्टी से कमबैक किया.
6/7
अनुष्का को हाल ही में घाटी फिल्म में देखा गया था. इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले थे. बता दें एक्ट्रेस प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.
अनुष्का को हाल ही में घाटी फिल्म में देखा गया था. इस फिल्म को मिक्स्ड रिव्यू मिले थे. बता दें एक्ट्रेस प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.
7/7
अनुष्का शेट्टी सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 7.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
अनुष्का शेट्टी सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस के 7.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 31 Oct 2025 06:19 PM (IST)
Prabhas Anushka Shetty

