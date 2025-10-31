एक्सप्लोरर
प्रभास की 'पत्नी' को लड़के ने बोला I Love You तो उन्होंने मुस्कुराकर किया प्रपोजल एक्सेप्ट, खुद किया खुलासा
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अनुष्का शेट्टी ने बचपन की पहली लव स्टोरी के बारे में हाल ही में खुलकर बात की है. उनके इस खुलासे को सुन फैंस हैरान रह गए हैं.
बाहुबली फिल्म में प्रभास की पत्नी की भूमिका निभाने वाली अनुष्का शेट्टी अपनी ईमानदारी और सादगी के दम पर फैंस के दिलों पर राज करती हैं. उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर साउथ इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया है.
