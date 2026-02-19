एक्सप्लोरर
'फौजी' के सेट पर प्रभास को लगी चोट, फिल्म का 25% हिस्सा अभी भी शूट होना है बाकी
Fauji: सुपरस्टार प्रभास को उनकी अपकमिंग फिल्म ‘फौजी’ के सेट पर हॉर्स-राइडिंग सीन के दौरान चोट लग गई है. आपको बता दें फिल्म की शूटिंग लगभग 70% पूरी हो चुकी है लेकिन प्रभास के बड़े हिस्से अभी बाकी हैं.
सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘फौजी’ की शूटिंग को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनके सेट पर एक हॉर्स-राइडिंग सीन के दौरान चोट लगने की खबर सामने आई है. जिसने इंडस्ट्री और फैंस दोनों के बीच चिंता बढ़ा दी है.
साउथ सिनेमा
9 Photos
'फौजी' के सेट पर प्रभास को लगी चोट, फिल्म का 25% हिस्सा अभी भी शूट होना है बाकी
साउथ सिनेमा
7 Photos
रश्मिका मंदाना के घर की इंसाइड तस्वीरें, हर कोने में दिखेगा नेचर-लव, सादगी-लग्जरी का है परफेक्ट कॉम्बिनेशन
साउथ सिनेमा
8 Photos
एक्टिंग में ही नहीं पढ़ाई में भी अव्वल हैं विजय की दुल्हनिया रश्मिका, नेटवर्थ है करोड़ों में
साउथ सिनेमा
10 Photos
शादी की खबरों के बीच एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा, तस्वीरें वायरल
साउथ सिनेमा
7 Photos
Weekend Watchlist: वीकेंड को बनाना है मजेदार, साउथ की इन नई रिलीज फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
2000 रुपये में बनेगी 300 करोड़ी फिल्म, आखिर शेखर कपूर ने क्यों कह दी ऐसी बातें
मनोरंजन
अजय देवगन ने मां वीना को बताया अपनी लाइफ की 'शक्ति', बोले- 'हम जो कुछ भी हैं, वो आपसे है'
मनोरंजन
एक साथ प्रेग्नेंट थीं यूट्यूबर की दो पत्नियां, खुशियों के बीच आई बुरी खबर, नहीं रहा एक बेबी
मनोरंजन
600% रिटर्न से मेकर्स मालामाल, जो ‘बॉर्डर 2’ नहीं कर पाई, वो इस फिल्म ने कर दिखाया
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion