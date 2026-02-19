हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'फौजी' के सेट पर प्रभास को लगी चोट, फिल्म का 25% हिस्सा अभी भी शूट होना है बाकी

'फौजी' के सेट पर प्रभास को लगी चोट, फिल्म का 25% हिस्सा अभी भी शूट होना है बाकी

Fauji: सुपरस्टार प्रभास को उनकी अपकमिंग फिल्म ‘फौजी’ के सेट पर हॉर्स-राइडिंग सीन के दौरान चोट लग गई है. आपको बता दें फिल्म की शूटिंग लगभग 70% पूरी हो चुकी है लेकिन प्रभास के बड़े हिस्से अभी बाकी हैं.

19 Feb 2026 05:27 PM (IST)
Fauji: सुपरस्टार प्रभास को उनकी अपकमिंग फिल्म ‘फौजी’ के सेट पर हॉर्स-राइडिंग सीन के दौरान चोट लग गई है. आपको बता दें फिल्म की शूटिंग लगभग 70% पूरी हो चुकी है लेकिन प्रभास के बड़े हिस्से अभी बाकी हैं.

सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘फौजी’ की शूटिंग को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनके सेट पर एक हॉर्स-राइडिंग सीन के दौरान चोट लगने की खबर सामने आई है. जिसने इंडस्ट्री और फैंस दोनों के बीच चिंता बढ़ा दी है.

सुपरस्टार प्रभास को हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म ‘फौजी’ के सेट पर एक हॉर्स-राइडिंग सीन के दौरान चोट लग गई है.
सुपरस्टार प्रभास को हाल ही में उनकी अपकमिंग फिल्म ‘फौजी’ के सेट पर एक हॉर्स-राइडिंग सीन के दौरान चोट लग गई है.
जैसे ही ये खबर फैली इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई कि प्रभास के चोटिल होने के बाद शूटिंग पर क्या असर पड़ेगा.
जैसे ही ये खबर फैली इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई कि प्रभास के चोटिल होने के बाद शूटिंग पर क्या असर पड़ेगा.
Prabhas Fauji KALKI 2

