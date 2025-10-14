हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी

नागा चैतन्य की एक्स वाइफ की 10 तस्वीरें, तलाक के बाद जी रही हैं ऐसी जिंदगी

Naga Chaitanya Ex Wife 10 Photos: साउथ एक्टर नागा चैतन्य की एक्स वाइफ हमेशा से ही चर्चा मे रहती हैं. तलाक के बाद उनकी लाइफ में काफी कठिन मोड़ भी आएं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Naga Chaitanya Ex Wife 10 Photos: साउथ एक्टर नागा चैतन्य की एक्स वाइफ हमेशा से ही चर्चा मे रहती हैं. तलाक के बाद उनकी लाइफ में काफी कठिन मोड़ भी आएं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

नागा चैतन्य की एक्स वाइफ सामंथा रूथ प्रभु ने तलाक के बाद अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से संवार लिया है.उन्होंने खुद को सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन के रूप में साबित किया है. तलाक के बाद भी सामंथा ने अपने काम, फिटनेस और ट्रैवल के ज़रिए दिखाया कि खुशियां खुद बनाई जाती हैं.

समांथा रुथ और नागा चैतन्य ने अक्टूबर 2017 में शादी की थी. दोनों कि शादी उस वक्त काफी सुर्खियों में रही थी. शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया था.
समांथा रुथ और नागा चैतन्य ने अक्टूबर 2017 में शादी की थी. दोनों कि शादी उस वक्त काफी सुर्खियों में रही थी. शादी से पहले दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया था.
लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिका और दोनों ने 2 अक्टूबर 2021 को अपने अलग होने की घोषणा की.
लेकिन इनका रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिका और दोनों ने 2 अक्टूबर 2021 को अपने अलग होने की घोषणा की.
वहीं अब समांथा और चैतन्य अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.
वहीं अब समांथा और चैतन्य अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं.
तलाक के बाद नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर 2024 को एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी की है.
तलाक के बाद नागा चैतन्य ने 4 दिसंबर 2024 को एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी की है.
वहीं एक्ट्रेस समांथा ने दूसरी शादी नही की है फिलहाल वो अभी सिंगल हैं.
वहीं एक्ट्रेस समांथा ने दूसरी शादी नही की है फिलहाल वो अभी सिंगल हैं.
एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ में काफी दर्द झेल चुकी हैं.
एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ में काफी दर्द झेल चुकी हैं.
पति से तलाक के बाद समांथा एक ऑटोइम्यून मायोसिटिस नाम की बीमारी से जूझ रही थीं. ये बात किसी से छिपी नहीं है.
पति से तलाक के बाद समांथा एक ऑटोइम्यून मायोसिटिस नाम की बीमारी से जूझ रही थीं. ये बात किसी से छिपी नहीं है.
उन्होंने इस मुश्किल समय का सामना करने और अपने करियर पर ध्यान लगाने पर जोर दिया. जिससे वह पहले से ज़्यादा मज़बूत महसूस कर रही हैं।
उन्होंने इस मुश्किल समय का सामना करने और अपने करियर पर ध्यान लगाने पर जोर दिया. जिससे वह पहले से ज़्यादा मज़बूत महसूस कर रही हैं।
बता दें कि हाल ही में सामंथा ने नया घर खरीदा है.
बता दें कि हाल ही में सामंथा ने नया घर खरीदा है.
दशहरा के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर गृह प्रवेश की तस्वीरें साझा करते हुए फैंस संग ये गुड न्यूज शेयर की.
दशहरा के शुभ अवसर पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर गृह प्रवेश की तस्वीरें साझा करते हुए फैंस संग ये गुड न्यूज शेयर की.
Published at : 14 Oct 2025 03:21 PM (IST)
Embed widget