एक्सप्लोरर
मोहनलाल की तरह उनका बेटा भी है सुपरस्टार, प्रणव ने दी हैं एक से बढ़कर एक फिल्में
Pranav Mohanlal: मोहनलाल के बेटे प्रणव ने स्टारकिड टैग से ऊपर उठकर अपनी पहचान खुद बनाई है. उनका साइलेंट लेकिन दमदार करियर साउथ सिनेमा में नई पीढ़ी का चेहरा बन चुका है. आइए जानते हैं उनके बारे में.
मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर मोहनलाल की तरह उनके बेटे प्रणव मोहनलाल ने भी अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. कम उम्र में शुरुवात करने वाले प्रणव आज कई सफल फिल्मों का चेहरा बन चुके हैं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अलग तरह की भूमिकाओं ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया है. जानिए कैसे स्टार पिता की तरह प्रणव भी बन चुके हैं साउथ सिनेमा के चमकते सितारे.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 18 Nov 2025 01:52 PM (IST)
Tags :Pranav Mohanlal Dies Irae Aadhi
साउथ सिनेमा
10 Photos
मोहनलाल की तरह उनका बेटा भी है सुपरस्टार, प्रणव ने दी हैं एक से बढ़कर एक फिल्में
साउथ सिनेमा
7 Photos
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, ये 7 तस्वीरें हैं सबूत
साउथ सिनेमा
7 Photos
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल
साउथ सिनेमा
10 Photos
लोका चैप्टर 1 की कल्याणी प्रियदर्शन की 10 तस्वीरें, 75 दिनों ने सिनेमाघरों पर छाई हुई हैं
साउथ सिनेमा
8 Photos
बॉक्स ऑफिस पर सबसे बड़े स्टार बने रहेंगे अल्लू अर्जुन, हाथ में हैं 6 बड़े प्रोजेक्ट!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तुर्किए से ऑपरेट हुआ जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मॉड्यूल, अबु उकासा ने उमर को बनाया कट्टरपंथी
बिहार
CM से लेकर मंत्री पद तक… नई सरकार के बारे में उपेंद्र कुशवाहा ने सब बताया, किया ये बड़ा दावा
ओटीटी
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल
विश्व
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion