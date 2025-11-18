हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोहनलाल की तरह उनका बेटा भी है सुपरस्टार, प्रणव ने दी हैं एक से बढ़कर एक फिल्में

मोहनलाल की तरह उनका बेटा भी है सुपरस्टार, प्रणव ने दी हैं एक से बढ़कर एक फिल्में

Pranav Mohanlal: मोहनलाल के बेटे प्रणव ने स्टारकिड टैग से ऊपर उठकर अपनी पहचान खुद बनाई है. उनका साइलेंट लेकिन दमदार करियर साउथ सिनेमा में नई पीढ़ी का चेहरा बन चुका है. आइए जानते हैं उनके बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Nov 2025 01:52 PM (IST)
Pranav Mohanlal: मोहनलाल के बेटे प्रणव ने स्टारकिड टैग से ऊपर उठकर अपनी पहचान खुद बनाई है. उनका साइलेंट लेकिन दमदार करियर साउथ सिनेमा में नई पीढ़ी का चेहरा बन चुका है. आइए जानते हैं उनके बारे में.

मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर मोहनलाल की तरह उनके बेटे प्रणव मोहनलाल ने भी अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. कम उम्र में शुरुवात करने वाले प्रणव आज कई सफल फिल्मों का चेहरा बन चुके हैं. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और अलग तरह की भूमिकाओं ने दर्शकों को खूब इंप्रेस किया है. जानिए कैसे स्टार पिता की तरह प्रणव भी बन चुके हैं साउथ सिनेमा के चमकते सितारे.

प्रणव मोहनलाल, मशहूर एक्टर मोहनलाल के बेटे हैं. उन्होंनें भी फिल्मी दुनिया में अलग पहचान बनाई है.
प्रणव मोहनलाल, मशहूर एक्टर मोहनलाल के बेटे हैं. उन्होंनें भी फिल्मी दुनिया में अलग पहचान बनाई है.
प्रणव मोहनलाल का करियर 2002 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुआ,
प्रणव मोहनलाल का करियर 2002 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुआ,
जिसमें उन्होंने 'ओन्नमन' और 'पुनर्जनी' जैसी फिल्मों में काम किया. और अपनी पहचान बनाई.
जिसमें उन्होंने 'ओन्नमन' और 'पुनर्जनी' जैसी फिल्मों में काम किया. और अपनी पहचान बनाई.
वहीं आज अपने करियर में प्रणव कई हिट फिल्में दे चुके हैं.
वहीं आज अपने करियर में प्रणव कई हिट फिल्में दे चुके हैं.
प्रणव ने 2018 में फिल्म 'आधी' से एक लीड एक्टर के रूप में अपनी शुरुआत की. यह एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में प्रणव की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है.
प्रणव ने 2018 में फिल्म 'आधी' से एक लीड एक्टर के रूप में अपनी शुरुआत की. यह एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में प्रणव की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है.
साल 2022 में आई फिल्म 'हृदयम' से प्रणव को बड़ी सफलता मिली. इसमें उन्होंने अरुण नीलकंदन का रोल निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.
साल 2022 में आई फिल्म 'हृदयम' से प्रणव को बड़ी सफलता मिली. इसमें उन्होंने अरुण नीलकंदन का रोल निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.
साल 2019 में आई 'इरुपाथियोनम नूट्टांडु' एक एक्शन और ड्रामा फिल्म है, और इसे अरुण गोपी ने निर्देशित किया है. इस फिल्म में फिल्म में प्रणव मोहनलाल ने बहुत से एक्शन सीन्स किए हैं.
साल 2019 में आई 'इरुपाथियोनम नूट्टांडु' एक एक्शन और ड्रामा फिल्म है, और इसे अरुण गोपी ने निर्देशित किया है. इस फिल्म में फिल्म में प्रणव मोहनलाल ने बहुत से एक्शन सीन्स किए हैं.
प्रणव मोहनलाल की फिल्म 'वर्षांगलक्कु शेषम' एक मलयालम पीरियड कॉमेडी-ड्रामा इसमें भी प्रणव का शानदार प्रदर्शन रहा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.
प्रणव मोहनलाल की फिल्म 'वर्षांगलक्कु शेषम' एक मलयालम पीरियड कॉमेडी-ड्रामा इसमें भी प्रणव का शानदार प्रदर्शन रहा और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही.
वहीं एक्टर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'डायस इरे' को लेकर चर्चा में हैं. यह एक डार्क हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है.
वहीं एक्टर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'डायस इरे' को लेकर चर्चा में हैं. यह एक डार्क हॉरर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है.
फिल्म में प्रणव लीड रोल में हैं, जिसमें वह एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभाते हैं. उनकी यह फिल्म इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.
फिल्म में प्रणव लीड रोल में हैं, जिसमें वह एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभाते हैं. उनकी यह फिल्म इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है.
Published at : 18 Nov 2025 01:52 PM (IST)
Embed widget