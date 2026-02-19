इन 7 साउथ फिल्मों के आगे बॉलीवुड भी फीका, आज ही ओटीटी पर देखें

आज अगर आप सच में कुछ दमदार देखना चाहते हैं तो साउथ सिनेमा की ये 7 फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इन फिल्मों की कहानी, सस्पेंस और एक्टिंग इतनी मजबूत है कि कई बार बॉलीवुड भी इनके आगे हल्का लगने लगता है. सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी फिल्में ओटीटी पर आसानी से मिल जाती हैं तो आप घर बैठे इन्हें एन्जॉय कर सकते हैं.