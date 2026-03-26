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जब 'रोजा' बनी गेमचेंजर, तो रातोंरात बदली मधु की तकदीर, बनीं साउथ की बड़ी स्टार
Madhoo Shah Birthday: साउथ की सुपरहिट फिल्म 'रोजा' से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मधु शाह आज अपना 57वां जन्मदिन पर सेलिब्रेट कर रही है. इसी बीच आइए मधु की निजी जिंदगी और कैरियर पर एक नजर डालते है.
एक्ट्रेस मधु आज अपना 57वां जन्मदिन मना रही है. मधु ने अपने अभिनय, मेहनत और टैलेंट के दम पर साउथ और हिंदी सिनेमा में खास पहचान बनाई है. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 'रोजा' फिल्म ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी. इस एक फिल्म ने उन्हें साउथ सिनेमा की बड़ी स्टार बना दिया. इसी बीच आइए मधु की जिंदगी के बारे में जानते हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 01:07 PM (IST)
Tags :Madhoo Shah Roja Movie
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