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जब 'रोजा' बनी गेमचेंजर, तो रातोंरात बदली मधु की तकदीर, बनीं साउथ की बड़ी स्टार

Madhoo Shah Birthday: साउथ की सुपरहिट फिल्म 'रोजा' से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मधु शाह आज अपना 57वां जन्मदिन पर सेलिब्रेट कर रही है. इसी बीच आइए मधु की निजी जिंदगी और कैरियर पर एक नजर डालते है.

By : आईएएनएस  | Updated at : 26 Mar 2026 01:07 PM (IST)
Madhoo Shah Birthday: साउथ की सुपरहिट फिल्म 'रोजा' से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मधु शाह आज अपना 57वां जन्मदिन पर सेलिब्रेट कर रही है. इसी बीच आइए मधु की निजी जिंदगी और कैरियर पर एक नजर डालते है.

एक्ट्रेस मधु आज अपना 57वां जन्मदिन मना रही है. मधु ने अपने अभिनय, मेहनत और टैलेंट के दम पर साउथ और हिंदी सिनेमा में खास पहचान बनाई है. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 'रोजा' फिल्म ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी. इस एक फिल्म ने उन्हें साउथ सिनेमा की बड़ी स्टार बना दिया. इसी बीच आइए मधु की जिंदगी के बारे में जानते हैं.

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मधु का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था. हालांकि कम उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया, जो उनके लिए बड़ा झटका था. इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. मुंबई में पढ़ाई के दौरान उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी होने लगी.
मधु का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था. हालांकि कम उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया, जो उनके लिए बड़ा झटका था. इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. मुंबई में पढ़ाई के दौरान उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी होने लगी.
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इसके बाद मधु ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री से की. उनकी पहली फिल्म 'अझगन' थी, जिसमें उन्होंने अपने काम से लोगों का ध्यान खींचा. पहली ही फिल्म से यह साफ हो गया था कि उनमें कुछ खास है. उनकी सादगी और नैचुरल एक्टिंग ने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बना दिया.
इसके बाद मधु ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री से की. उनकी पहली फिल्म 'अझगन' थी, जिसमें उन्होंने अपने काम से लोगों का ध्यान खींचा. पहली ही फिल्म से यह साफ हो गया था कि उनमें कुछ खास है. उनकी सादगी और नैचुरल एक्टिंग ने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बना दिया.
Published at : 26 Mar 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Madhoo Shah Roja Movie

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