जब 'रोजा' बनी गेमचेंजर, तो रातोंरात बदली मधु की तकदीर, बनीं साउथ की बड़ी स्टार

इसके बाद मधु ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत साउथ इंडस्ट्री से की. उनकी पहली फिल्म 'अझगन' थी, जिसमें उन्होंने अपने काम से लोगों का ध्यान खींचा. पहली ही फिल्म से यह साफ हो गया था कि उनमें कुछ खास है. उनकी सादगी और नैचुरल एक्टिंग ने उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बना दिया.