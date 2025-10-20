हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजन32 साल की हसीना की सिर्फ 2 फिल्मों ने कमाए थे डेढ़ हजार करोड़, खूबसूरती में इनके आगे सब फेल

32 साल की हसीना की सिर्फ 2 फिल्मों ने कमाए थे डेढ़ हजार करोड़, खूबसूरती में इनके आगे सब फेल

Shrinidhi Shetty Birthday Special: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं श्रीनिधि शेट्टी. 2 ही फिल्मों में काम कर डेढ़ हजार रुपए कमा लिए. 21 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है इस मौके पर जानें उनके करियर के बारे में

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Shrinidhi Shetty Birthday Special: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं श्रीनिधि शेट्टी. 2 ही फिल्मों में काम कर डेढ़ हजार रुपए कमा लिए. 21 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है इस मौके पर जानें उनके करियर के बारे में

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में श्रीनिधि शेट्टी का नाम भी शुमार है. उन्होंने अपने टेलेंट और मेहनत से अलग पहचान हासिल की है. जन्मदिन के मौके पर जानिए श्रीनिधि शेट्टी के बारे में सबकुछ. यहां देखें पूरी डिटेल्स.

1/7
साउथ की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में श्रीनिधि शेट्टी का नाम भी शुमार है. अदाकारा 21 अक्टूबर को अपना 33वां जन्मदिन मनाने वाली हैं. इस खास मौके पर जानें उनके बारे में हर एक डिटेल.
साउथ की पॉपुलर और खूबसूरत एक्ट्रेसेस की लिस्ट में श्रीनिधि शेट्टी का नाम भी शुमार है. अदाकारा 21 अक्टूबर को अपना 33वां जन्मदिन मनाने वाली हैं. इस खास मौके पर जानें उनके बारे में हर एक डिटेल.
2/7
श्रीनिधि शेट्टी का नाम साउथ की जानी-मानी हसीनाओं की लिस्ट में शुमार है. उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से इस कदर अपना जलवा बिखेरा कि सभी उनके मुरीद बन गए हैं. सिर्फ दो ही फिल्मों में काम कर उन्होंने डेढ़ हजार करोड़ रुपए कमा लिए. हालांकि, उनकी और भी कई हिट फिल्में हैं लेकिन हम उनकी दो सबसे बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं.
श्रीनिधि शेट्टी का नाम साउथ की जानी-मानी हसीनाओं की लिस्ट में शुमार है. उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से इस कदर अपना जलवा बिखेरा कि सभी उनके मुरीद बन गए हैं. सिर्फ दो ही फिल्मों में काम कर उन्होंने डेढ़ हजार करोड़ रुपए कमा लिए. हालांकि, उनकी और भी कई हिट फिल्में हैं लेकिन हम उनकी दो सबसे बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं.
3/7
एक्ट्रेस का हर अंदाज और उनकी स्टाइल लोगों को दीवाना बना लेती है. सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव हैं और अपनी इन खूबसूरत तस्वीरों से दर्शकों को इंप्रेस करती रहती हैं. बता दें, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी.
एक्ट्रेस का हर अंदाज और उनकी स्टाइल लोगों को दीवाना बना लेती है. सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव हैं और अपनी इन खूबसूरत तस्वीरों से दर्शकों को इंप्रेस करती रहती हैं. बता दें, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी.
4/7
मॉडलिंग की दुनिया में अपनी धाक जमाने के बाद हसीना को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और उन्होंने 'केजीएफ' से अपने करियर की शुरुआत की. फिल्म में यश के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया. पहली ही फिल्म से एक्ट्रेस ने ऑडियंस को अपना फैन बना लिया.
मॉडलिंग की दुनिया में अपनी धाक जमाने के बाद हसीना को फिल्मों के ऑफर मिलने लगे और उन्होंने 'केजीएफ' से अपने करियर की शुरुआत की. फिल्म में यश के साथ उनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया. पहली ही फिल्म से एक्ट्रेस ने ऑडियंस को अपना फैन बना लिया.
5/7
'केजीएफ ' में श्रीनिधि शेट्टी ने रीना का किरदार निभाया था. डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें SIIMA अवार्ड से नवाजा गया. इस फिल्म में उनके स्टाइल और किरदार को इतना पसंद किया गया कि वो 'केजीएफ 2' का भी हिस्सा बनीं और इस बार भी उन्होंने बखूबी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरा.
'केजीएफ ' में श्रीनिधि शेट्टी ने रीना का किरदार निभाया था. डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें SIIMA अवार्ड से नवाजा गया. इस फिल्म में उनके स्टाइल और किरदार को इतना पसंद किया गया कि वो 'केजीएफ 2' का भी हिस्सा बनीं और इस बार भी उन्होंने बखूबी पर्दे पर अपना जलवा बिखेरा.
6/7
'केजीएफ ' और 'केजीएफ 2' के अलावा श्रीनिधि शेट्टी ने और भी कई फिल्मों में काम किया. इस लिस्ट में 'हिट : द थर्ड केस', 'तेलुसु काडा' और कोबरा जैसी फिल्मों का नाम शुमार है. बता दें कि केजीएफ के फर्स्ट पार्ट ने वर्ल्डवाइड 238 करोड़ और दूसरे पार्ट ने 1215 करोड़ कमाते हुए करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये की कमाई की थी.
'केजीएफ ' और 'केजीएफ 2' के अलावा श्रीनिधि शेट्टी ने और भी कई फिल्मों में काम किया. इस लिस्ट में 'हिट : द थर्ड केस', 'तेलुसु काडा' और कोबरा जैसी फिल्मों का नाम शुमार है. बता दें कि केजीएफ के फर्स्ट पार्ट ने वर्ल्डवाइड 238 करोड़ और दूसरे पार्ट ने 1215 करोड़ कमाते हुए करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये की कमाई की थी.
7/7
मॉडलिंग के दिनों में उन्होंने 2016 में मिस सुपरनेशनल इंडिया और मिस सुपरनेशनल एशिया का खिताब अपने नाम किया. इसके अलावा श्रीनिधि शेट्टी को 2016 में ओसेनिया के खिताब से भी नवाजा गया है. डेब्यू फिल्म से ही उन्होंने बहुत कम उम्र में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया.
मॉडलिंग के दिनों में उन्होंने 2016 में मिस सुपरनेशनल इंडिया और मिस सुपरनेशनल एशिया का खिताब अपने नाम किया. इसके अलावा श्रीनिधि शेट्टी को 2016 में ओसेनिया के खिताब से भी नवाजा गया है. डेब्यू फिल्म से ही उन्होंने बहुत कम उम्र में अच्छा मुकाम हासिल कर लिया.
Published at : 20 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Tags :
KGF Shrinidhi Shetty

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Womens World Cup Qualification Scenario: हार की हैट्रिक के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
हार की हैट्रिक के बाद विश्व कप सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Womens World Cup Qualification Scenario: हार की हैट्रिक के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
हार की हैट्रिक के बाद विश्व कप सेमीफाइनल में कैसे पहुँच सकती है टीम इंडिया? जानिए समीकरण
बॉलीवुड
आलिया भट्ट के 'भाई' संग रोमांस करेंगी राजेश खन्ना की नातिन, 'स्त्री 2' के मेकर्स की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू
बॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार नाओमिका सरन, पहली फिल्म में इस एक्टर संग आएंगी नजर
विश्व
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शिक्षा
IAS Success Story: हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
हौसले और संघर्ष की वो कहानी, जिसने असफलता को जीत में बदला, पढ़ें अंकिता की उड़ान
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget