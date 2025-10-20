32 साल की हसीना की सिर्फ 2 फिल्मों ने कमाए थे डेढ़ हजार करोड़, खूबसूरती में इनके आगे सब फेल

श्रीनिधि शेट्टी का नाम साउथ की जानी-मानी हसीनाओं की लिस्ट में शुमार है. उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से इस कदर अपना जलवा बिखेरा कि सभी उनके मुरीद बन गए हैं. सिर्फ दो ही फिल्मों में काम कर उन्होंने डेढ़ हजार करोड़ रुपए कमा लिए. हालांकि, उनकी और भी कई हिट फिल्में हैं लेकिन हम उनकी दो सबसे बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं.