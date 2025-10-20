एक्सप्लोरर
32 साल की हसीना की सिर्फ 2 फिल्मों ने कमाए थे डेढ़ हजार करोड़, खूबसूरती में इनके आगे सब फेल
Shrinidhi Shetty Birthday Special: साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं श्रीनिधि शेट्टी. 2 ही फिल्मों में काम कर डेढ़ हजार रुपए कमा लिए. 21 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है इस मौके पर जानें उनके करियर के बारे में
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में श्रीनिधि शेट्टी का नाम भी शुमार है. उन्होंने अपने टेलेंट और मेहनत से अलग पहचान हासिल की है. जन्मदिन के मौके पर जानिए श्रीनिधि शेट्टी के बारे में सबकुछ. यहां देखें पूरी डिटेल्स.
Published at : 20 Oct 2025 02:32 PM (IST)
Tags :KGF Shrinidhi Shetty
