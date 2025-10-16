कीर्ति सुरेश की 10 खूबसूरत फोटोज, अदाओं से कायल करती है ये साउथ हीरोइन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाकीर्ति सुरेश की 10 खूबसूरत फोटोज, अदाओं से कायल करती है ये साउथ हीरोइन

keerthy suresh birthday special: कीर्ति सुरेश की खूबसूरती और अदाओं का जादू सबको दीवाना बना देता है. उनकी ये फोटोज देख कर हर कोई उनके स्टाइल और ग्रेस का फैन हो जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 02:14 PM (IST)
कीर्ति सुरेश साउथ इंडस्ट्री की एक चमकती हुई स्टार हैं, जिनकी अदाएं और स्टाइल सबको दीवाना बना देती हैं. फिल्मों में उनके एक्टिंग के साथ-साथ उनका ग्लैमरस लुक भी हमेशा चर्चा में रहता है. टैलेंट और खूबसूरती का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने के कारण फैंस उन्हें बेहद पसंद करते हैं.

कीर्ति सुरेश साउथ की एक बहुत ही पॉपुलर और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और स्टाइल के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है.
कीर्ति सुरेश का जन्म 17 अक्टूबर 1992 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था. उन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया, लेकिन उनको असली पहचान उनकी पहली फिल्म गीतांजलि (2013) से मिली थी.
कीर्ति ने अपने करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की. उन्होंने कई भाषाओं में काम किया है, जिसमें तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्में शामिल हैं.
कीर्ति सुरेश की पहली बड़ी हिट फिल्म महानति (2018) है, जिसने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिलाया. इसके अलावा, उनकी तेलुगु फिल्म नेनु शैलजा (2016) भी एक बड़ी कमर्शियली सराही गई हिट थी.
कीर्ति सुरेश ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. उनके कुछ पॉपुलर फिल्मों में महानती (2018),सरकार (2018), नेनु सैलजा (2016),रमो (2016) जैसी फिल्में शामिल हैं.
कीर्ति अपने रोल्स में हमेशा अलग अंदाज और इमोशंस को पेश करती हैं. उनके रोल में गहराई और सच्चाई देखने को मिलती है.
कीर्ति सुरेश सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं.
उनका फैशन सेंस और ग्लैमरस अंदाज अक्सर सोशल मीडिया और पब्लिक में चर्चा का विषय बनता है.
कीर्ति सुरेश सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. वह अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें, वीडियो और अपडेट्स शेयर करती रहती हैं. उनके फैंस उनकी खूबसूरती, अदाओं और एक्टिंग के फैन हैं.
कुल मिलाकर कीर्ति सुरेश साउथ की एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने अपने टैलेंट, स्टाइल और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है.
Published at : 16 Oct 2025 02:14 PM (IST)
Keerthy Suresh Mahanati Remo

Embed widget