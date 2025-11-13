हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल

कौन हैं 'कांथा' की कुमारी, भाग्यश्री बोरसे की एक-एक तस्वीर पर अटक जाएगा आपका दिल

Bhagyashree Borse Photos: भाग्यश्री बोरसे अपनी परफॉर्मेंसेस से लगातार फैंस को दीवाना बना रही हैं. अब फैंस उनकी 'कांथा' को लेकर एक्साइटेड हैं. तस्वीरों में खूबसूरती देख आप भी नजरें हटा नहीं पाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Nov 2025 06:47 PM (IST)
Bhagyashree Borse Photos: भाग्यश्री बोरसे अपनी परफॉर्मेंसेस से लगातार फैंस को दीवाना बना रही हैं. अब फैंस उनकी 'कांथा' को लेकर एक्साइटेड हैं. तस्वीरों में खूबसूरती देख आप भी नजरें हटा नहीं पाएंगे.

भाग्यश्री बोरसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन कर रही हैं. अब जल्द ही उनकी लेटेस्ट फिल्म 'कांथा' थिएटर्स में रिलीज होगी. जहां एक बार फिर ऐक्ट्रेस अपने टैलेंट और खूबसूरती का जलवा बिखेर आपका दिल चुरा लेंगी.

भाग्यश्री बोरसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री का उभरता सितारा हैं. उन्होंने बॉलीवुड के साथ साउथ की फिल्मों में भी काम किया है और अब जल्द ही उनकी फिल्म 'कांथा' रिलीज होने वाली है. एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं.
भाग्यश्री बोरसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री का उभरता सितारा हैं. उन्होंने बॉलीवुड के साथ साउथ की फिल्मों में भी काम किया है और अब जल्द ही उनकी फिल्म 'कांथा' रिलीज होने वाली है. एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं.
'कांथा' में एक्ट्रेस कुमारी के कैरेक्टर में नजर आएंगी. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें एक्ट्रेस का पावरफुल अंदाज देखा गया. इसके बाद से ही फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट भी डबल हो गया है.
'कांथा' में एक्ट्रेस कुमारी के कैरेक्टर में नजर आएंगी. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें एक्ट्रेस का पावरफुल अंदाज देखा गया. इसके बाद से ही फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट भी डबल हो गया है.
भाग्यश्री बोरसे सोशल मीडिया पर अपनी जबरदस्त फोटोज को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनके ग्लैमरस अंदाज को देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न हर एक आउटफिट हसीना पर खूब जचता है और फैंस भी उनकी ऐसी खूबसूरती देख हर बार उनके मुरीद बन जाते हैं.
भाग्यश्री बोरसे सोशल मीडिया पर अपनी जबरदस्त फोटोज को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनके ग्लैमरस अंदाज को देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न हर एक आउटफिट हसीना पर खूब जचता है और फैंस भी उनकी ऐसी खूबसूरती देख हर बार उनके मुरीद बन जाते हैं.
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जन्मी एक्ट्रेस ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की. केवल 18 साल की उम्र में भी उन्होंने बतौर मॉडल अपनी अलग पहचान बनाई और फिल्मी इंडस्ट्री की ओर रुख किया. इसके बाद 2023 में उन्होंने हिंदी फिल्म 'यारियां 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जन्मी एक्ट्रेस ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की. केवल 18 साल की उम्र में भी उन्होंने बतौर मॉडल अपनी अलग पहचान बनाई और फिल्मी इंडस्ट्री की ओर रुख किया. इसके बाद 2023 में उन्होंने हिंदी फिल्म 'यारियां 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई. 2024 में उन्हें तेलुगु फिल्म मिस्टर बच्चन में देखा गया और उसी साल एक्ट्रेस ने कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन में भी काम किया. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली.
इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी किस्मत आजमाई. 2024 में उन्हें तेलुगु फिल्म मिस्टर बच्चन में देखा गया और उसी साल एक्ट्रेस ने कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन में भी काम किया. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली.
इसके बाद भाग्यश्री विजय देवरकोंडा के साथ उनकी फिल्म 'किंगडम' का हिस्सा बनीं. इस फिल्म ने उनके करियर को नया आयाम दिया और उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ. अब अदाकारा दुलकर सलमान के साथ अपनी अगली फिल्म को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं.
इसके बाद भाग्यश्री विजय देवरकोंडा के साथ उनकी फिल्म 'किंगडम' का हिस्सा बनीं. इस फिल्म ने उनके करियर को नया आयाम दिया और उनकी पॉपुलैरिटी में भी इजाफा हुआ. अब अदाकारा दुलकर सलमान के साथ अपनी अगली फिल्म को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई हैं.
फैंस भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की इस लेटेस्ट फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है भाग्यश्री बोरसे अपनी इस फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इंप्रेस करेंगी. बता दें, भाग्यश्री बोरसे और दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' 14 नवंबर को रिलीज होगी.
फैंस भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की इस लेटेस्ट फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है भाग्यश्री बोरसे अपनी इस फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस को इंप्रेस करेंगी. बता दें, भाग्यश्री बोरसे और दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' 14 नवंबर को रिलीज होगी.
Published at : 13 Nov 2025 06:47 PM (IST)
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
