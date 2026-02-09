साउथ की इन 7 कम बजट में बनी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाल, तोड़े थे कमाई के सारे रिकॉर्ड

अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी फिल्म हिट होगी तो उसका बजट भी बड़ा होना चाहिए लेकिन साउथ इंडस्ट्री ने बार-बार ये साबित किया है कि अगर कहानी दमदार हो तो कम बजट की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला सकती है. साउथ की कई ऐसी फिल्में हैं जो बिना ज्यादा तामझाम के बनीं लेकिन रिलीज होते ही लोगों के दिलों पर छा गईं और कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.