Kantara Chapter 1 फेम ऋषभ शेट्टी हैं चर्चा में, लग्जरियस गाड़ियों और प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ

Kantara Chapter 1 फेम ऋषभ शेट्टी हैं चर्चा में, लग्जरियस गाड़ियों और प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ

Rishabh Shetty Networth: कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. इसके बाद से ऋषभ शेट्टी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. आज हम आपको बताएंगे कि ऋषभ शेट्टी कितनी करोड़ संपत्ति के मालिक हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 09:22 PM (IST)
Rishabh Shetty Networth: कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. इसके बाद से ऋषभ शेट्टी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. आज हम आपको बताएंगे कि ऋषभ शेट्टी कितनी करोड़ संपत्ति के मालिक हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 09:22 PM (IST)

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी. टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत कर ऋषभ शेट्टी अब साउथ फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना नाम बन गए हैं. इतना ही नहीं अब वो अपने परिवार संग लैविश लाइफ भी एंजॉय करते हैं.

ऋषभ शेट्टी की अपकमिंग फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. इसके बाद से फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह डबल हो गया है. साथ ही ऑडियंस फिल्म में ऋषभ शेट्टी के रोल की भी जमकर तारीफ कर रही है.
ऋषभ शेट्टी की अपकमिंग फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है. इसके बाद से फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह डबल हो गया है. साथ ही ऑडियंस फिल्म में ऋषभ शेट्टी के रोल की भी जमकर तारीफ कर रही है.
कांतारा फिल्म के सक्सेस के बाद से ही एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे. दर्शकों ने उनके काम की सराहना भी की थी इसके साथ ही उनके पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा भी देखने को मिला.
कांतारा फिल्म के सक्सेस के बाद से ही एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गए थे. दर्शकों ने उनके काम की सराहना भी की थी इसके साथ ही उनके पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा भी देखने को मिला.
ऋषभ को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में अब एक दशक से ज्यादा का समय हो गया है. उन्होंने बतौर एक्टर और डायरेक्टर अपनी अलग पहचान बनाई है. लोगों ने उनके काम को बहुत सराहा भी. टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने की बाद उन्होंने अब खुद को एक सफल निर्देशक के रूप में स्थापित कर लिया है.
ऋषभ को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में अब एक दशक से ज्यादा का समय हो गया है. उन्होंने बतौर एक्टर और डायरेक्टर अपनी अलग पहचान बनाई है. लोगों ने उनके काम को बहुत सराहा भी. टीवी इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने की बाद उन्होंने अब खुद को एक सफल निर्देशक के रूप में स्थापित कर लिया है.
ऋषभ शेट्टी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कुंदापुरा के स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के जयनगर में विजया कॉलेज से बी. कॉम का कोर्स किया. ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु के गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से फिल्ममेकिंग में डिप्लोमा किया.
ऋषभ शेट्टी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कुंदापुरा के स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के जयनगर में विजया कॉलेज से बी. कॉम का कोर्स किया. ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु के गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से फिल्ममेकिंग में डिप्लोमा किया.
कई बार एक्टर ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि बचपन से ही वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते थे और इसकी तैयारी उन्होंने छठी क्लास से ही शुरू कर दी थी. इसके बाद 2012 में उन्होंने फिल्म 'तुगलक' से अपने करियर की शुरुआत की और एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया.
कई बार एक्टर ने अपने इंटरव्यूज में बताया है कि बचपन से ही वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते थे और इसकी तैयारी उन्होंने छठी क्लास से ही शुरू कर दी थी. इसके बाद 2012 में उन्होंने फिल्म 'तुगलक' से अपने करियर की शुरुआत की और एक के बाद एक कई हिट फिल्मों में काम किया.
फिल्ममेकर को लग्जरियस गाड़ी का काफी शौक है. उनके पास ऑडी क्यू 7, जीप कंपस और महिंद्रा थार जैसी कई रॉयल गाड़ियां हैं. इसके साथ ही वो प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं जिसके तले कई हिट फिल्में बनी हैं. होम्बले प्रोडक्शन के साथ मिलकर उन्होंने कांतारा जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्माण किया है.
फिल्ममेकर को लग्जरियस गाड़ी का काफी शौक है. उनके पास ऑडी क्यू 7, जीप कंपस और महिंद्रा थार जैसी कई रॉयल गाड़ियां हैं. इसके साथ ही वो प्रोडक्शन हाउस के मालिक भी हैं जिसके तले कई हिट फिल्में बनी हैं. होम्बले प्रोडक्शन के साथ मिलकर उन्होंने कांतारा जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्माण किया है.
ऋषभ शेट्टी के नेटवर्थ पर गौर करें तो मैशेबल इंडिया की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर-फिल्ममेकर की नेटवर्थ 12 करोड़ से ज्यादा थी जो अब और बढ़ गई होगी. अपने करियर में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने 9 फरवरी 2017 में प्रगति शेट्टी संग सात फेरे लिए. अब उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं और ये कपल अपने दोनों बच्चों के साथ लैविश लाइफ एंजॉय करता है.
ऋषभ शेट्टी के नेटवर्थ पर गौर करें तो मैशेबल इंडिया की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर-फिल्ममेकर की नेटवर्थ 12 करोड़ से ज्यादा थी जो अब और बढ़ गई होगी. अपने करियर में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने 9 फरवरी 2017 में प्रगति शेट्टी संग सात फेरे लिए. अब उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं और ये कपल अपने दोनों बच्चों के साथ लैविश लाइफ एंजॉय करता है.

Published at : 22 Sep 2025 09:22 PM (IST)
Published at : 22 Sep 2025 09:22 PM (IST)
Tags : Rishab Shetty Rishabh Shetty Kantara Chapter 1

