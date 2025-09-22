ऋषभ शेट्टी के नेटवर्थ पर गौर करें तो मैशेबल इंडिया की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर-फिल्ममेकर की नेटवर्थ 12 करोड़ से ज्यादा थी जो अब और बढ़ गई होगी. अपने करियर में सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने 9 फरवरी 2017 में प्रगति शेट्टी संग सात फेरे लिए. अब उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं और ये कपल अपने दोनों बच्चों के साथ लैविश लाइफ एंजॉय करता है.