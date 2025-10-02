हीरोइन से कम नहीं हैं 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी की वाइफ प्रगति, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

आप भी हसीना के इन तस्वीरों को देखकर उनसे स्टाइलिंग टिप्स ले सकते हैं. पार्टीज या फंक्शन में प्रगति शेट्टी की तरह ही खुद को स्टाइल कर आप भी महफिल की तारीफे अपने नाम कर सकती हैं. इस तरह के रेड कलर के सूट को आप कंट्रास्टिंग दुपट्टे के साथ पेयर कर मिनिमल मेकअप और हेवी ज्वेलरी के साथ कैरी करें.