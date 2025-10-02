हीरोइन से कम नहीं हैं 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी की वाइफ प्रगति, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाहीरोइन से कम नहीं हैं 'कांतारा' एक्टर ऋषभ शेट्टी की वाइफ प्रगति, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Rishabh Shetty Wife Photos: ऋषभ शेट्टी अक्सर अपनी वाइफ प्रगति शेट्टी के साथ फोटोज शेयर करते हैं. दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद भी किया जाता है. आज हम आपको प्रगति की खूबसूरत तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 09:43 PM (IST)
ऋषभ शेट्टी इन दिनों अपनी फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' को लेकर टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. इसके साथ ही फैंस उनकी वाइफ और फैमिली के बारे में भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं.

1/10
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. 2022 में 'कांतारा' के मेगा सक्सेस के बाद इस फिल्म को रिलीज किया . इसके बाद से ही ऋषभ शेट्टी की हर जगह चर्चा हो रही है. साथ ही फैंस उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने के लिए उत्सुक हैं.
2/10
ऋषभ शेट्टी के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सभी जानते हैं. लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही कम लोगों को पता है. बता दें, एक्टर की पत्नी का नाम प्रगति शेट्टी हैं. दोनों को कई बार साथ में स्पॉट भी किया जाता है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी कपल काफी एक्टिव रहता है.
3/10
दोनों की तस्वीरों पर फैंस भरभर कर प्यार लुटाते हैं. वैसे तो ऋषभ शेट्टी ने अपने आप को बतौर एक्टर और फिल्ममेकर इस तरह से स्थापित किया है कि आज उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं. लेकिन आज हम आपको उनकी पत्नी प्रगति शेट्टी के बारे में बताएंगे.
4/10
प्रगति शेट्टी भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनकी सभी फोटोज को यूजर्स ढेर सारा प्यार भी देते हैं. हसीना अपनी सादगी और खूबसूरती से सभी का दिल चुरा ले जाती हैं. उनकी इसी अदा पर तो यूजर्स कायल हैं.
5/10
प्रगति का स्टाइल और फैशन भी किसी से कम नहीं है. फैशन के मामले में वो कई बड़ी हीरोइंस को भी मात दे सकती हैं. इंडियन हो या वेस्टर्न वेयर सभी आउटफिट्स को प्रगति बड़े ही ग्रेसफुल तरीके से कैरी करती हैं.
6/10
आप भी हसीना के इन तस्वीरों को देखकर उनसे स्टाइलिंग टिप्स ले सकते हैं. पार्टीज या फंक्शन में प्रगति शेट्टी की तरह ही खुद को स्टाइल कर आप भी महफिल की तारीफे अपने नाम कर सकती हैं. इस तरह के रेड कलर के सूट को आप कंट्रास्टिंग दुपट्टे के साथ पेयर कर मिनिमल मेकअप और हेवी ज्वेलरी के साथ कैरी करें.
7/10
इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक पेशे से 'कांतारा' एक्टर की वाइफ प्रगति शेट्टी एक कास्ट्यूम डिजाइनर हैं. उनके फैशन सेंस को काफी पसंद और फॉलो किया जाता है. साथ ही इंस्टाग्राम पर भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोविंग हैं. हसीना को 150K लोग फॉलो करते हैं.
8/10
प्रगति शेट्टी की तस्वीरों को काफी पसंद किया जाता है. फोटोज शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में वो वायरल हो जाती हैं. इतना ही नहीं हर बार अपने लुक्स से हसीना यूजर्स को अपना मुरीद बना लेती हैं.
9/10
कपल की तस्वीरों को भी सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जाता है. फैंस अपनी इस फेवरेट जोड़ी पर खूब प्यार बरसाते हैं. अक्सर ही दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हुए या किसी वेकेशन की फोटोज शेयर कर फैंस को इंप्रेस करते रहते हैं.
10/10
बता दें, अपने करियर में सक्सेसफुल होने के बाद ऋषभ शेट्टी ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर प्रगति शेट्टी संग 2017 में सात फेरे लिए थे. इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं और पूरा परिवार बहुत ही खुशी से रहता है.
Published at : 02 Oct 2025 09:37 PM (IST)
Tags :
Rishabh Shetty Kantara Chapter 1 Pragati Shetty

Photo Gallery

Embed widget