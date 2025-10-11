हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाकरवाचौथ पर सुर्ख लाल साड़ी में सजीं काजल अग्रवाल, पहले मेहंदी की फ्लॉन्ट, फिर पति संग किया लिपलॉक

करवाचौथ पर सुर्ख लाल साड़ी में सजीं काजल अग्रवाल, पहले मेहंदी की फ्लॉन्ट, फिर पति संग किया लिपलॉक

Karwa Chauth 2025: एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस पति संग रोमांटिक होती दिखी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 11 Oct 2025 05:11 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस पति संग रोमांटिक होती दिखी.

10 अक्टूबर के दिन देश में करवाचौथ का त्योहार मनाया गया. ऐसे में कई बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेसेस ने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा. एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी इस दिन सोलहा श्रृंगार किए नजर आई. जिन्होंने पति संग कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.

1/7
काजल अग्रवाल ने अपने करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें वो पति और बेटे संग पोज देती नजर आई.
काजल अग्रवाल ने अपने करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिसमें वो पति और बेटे संग पोज देती नजर आई.
2/7
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने अपनी पूजा की थाली की भी झलक फैंस को दिखाई. जिसे उन्होंने खूबसूरती से सजाया था.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ने अपनी पूजा की थाली की भी झलक फैंस को दिखाई. जिसे उन्होंने खूबसूरती से सजाया था.
3/7
एक फोटो में काजल अग्रवाल अपनी मिनिमल मेहंदी फ्लॉन्ट करती दिखी. जो उन्होंने करवाचौथ से एक दिन पहले लगवाई थी.
एक फोटो में काजल अग्रवाल अपनी मिनिमल मेहंदी फ्लॉन्ट करती दिखी. जो उन्होंने करवाचौथ से एक दिन पहले लगवाई थी.
4/7
एक्ट्रेस ने करवाचौथ पर लाल साड़ी पहनी थी. जिसके बॉर्डर पर डिजाइन था. एक्ट्रेस ने साड़ी को हैवी ब्लाउज के साथ कैरी किया.
एक्ट्रेस ने करवाचौथ पर लाल साड़ी पहनी थी. जिसके बॉर्डर पर डिजाइन था. एक्ट्रेस ने साड़ी को हैवी ब्लाउज के साथ कैरी किया.
5/7
काजल ने अपना लुक लाइट मेकअप, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां पहनकर कंपलीट किया है.
काजल ने अपना लुक लाइट मेकअप, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां पहनकर कंपलीट किया है.
6/7
बता दें कि काजल अग्रवाल ने साल 2020 में बिजनेस मैन गौतम किचलू से शादी की थी. दोनों एक बेटे के पेरेंट्स हैं.
बता दें कि काजल अग्रवाल ने साल 2020 में बिजनेस मैन गौतम किचलू से शादी की थी. दोनों एक बेटे के पेरेंट्स हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस बॉलीवुड में आखिरी बार सलमान खान के साथ फिल्म ‘सिकंदर’ में नजर आई थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस बॉलीवुड में आखिरी बार सलमान खान के साथ फिल्म ‘सिकंदर’ में नजर आई थी.
Published at : 11 Oct 2025 05:11 PM (IST)
Tags :
South Cinema Kajal Aggarwal Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Anupamaa:SBS के बर्थडे पर Anupama को याद आया अपना बचपन, किया खूब Enjoy
IPO Alert: SK Minerals & Additives Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Adani Defence पर $9 million Tax Evasion का आरोप – Missile Deals पर बवाल!| Paisa Live
Rare Earth पर China का Control, America का 130% Tariff वाला पलटवार!| Paisa Live
Bihar Election: चुनावी माहौल के बीच युवाओं संग क्रिकेट खेलते नजर आए Tejashwi Yadav | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
'हमने नहीं किया था मना', महिला पत्रकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'नो एंट्री' पर बोले अफगान मंत्री मुतक्की
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
सपा सांसद इकरा हसन के बयान पर हंगामा, हिंदू रक्षा दल ने की नारेबाजी, बढ़ाई गई सुरक्षा
क्रिकेट
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
मिचेल स्टार्क को रिलीज करेगी दिल्ली कैपिटल्स, यह खूंखार गेंदबाज भी होगा बाहर; लिस्ट में 4 बड़े खिलाड़ी
इंडिया
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने विदेश मंत्री जयशंकर से की मुलाकात, जानें किन मुद्दों पर की बात
टेलीविजन
'अनुपमा' की माही की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में राही से भी ज्यादा हैं ग्लैमरस, ये रहा सबूत
'अनुपमा' की माही हैं बेहद ग्लैमरस, यकीन ना हो तो देख लें ये 10 तस्वीरें
दिल्ली NCR
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
दिवाली-छठ में घर जाने पर नहीं होगी दिक्कत, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खास इंतजाम
हेल्थ
Coldrif Syrup Ban: दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
दिल्ली सरकार का बड़ा कदम Coldrif सिरप पर लगाया बैन, जानें क्या है कारण
ट्रेंडिंग
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
करवाचौथ का रुझान आ गया दोस्तों...पत्नी ने स्टंट करते हुए चलनी से देखा चांद जैसा पति, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget