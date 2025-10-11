एक्सप्लोरर
करवाचौथ पर सुर्ख लाल साड़ी में सजीं काजल अग्रवाल, पहले मेहंदी की फ्लॉन्ट, फिर पति संग किया लिपलॉक
Karwa Chauth 2025: एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने करवाचौथ सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में एक्ट्रेस पति संग रोमांटिक होती दिखी.
10 अक्टूबर के दिन देश में करवाचौथ का त्योहार मनाया गया. ऐसे में कई बॉलीवुड और साउथ एक्ट्रेसेस ने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा. एक्ट्रेस काजल अग्रवाल भी इस दिन सोलहा श्रृंगार किए नजर आई. जिन्होंने पति संग कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं.
Published at : 11 Oct 2025 05:11 PM (IST)
