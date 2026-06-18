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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'रामायण' से लेकर 'द इंडिया स्टोरी' तक, इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी काजल अग्रवाल, एक का बजट 4000 करोड़ रुपये

'रामायण' से लेकर 'द इंडिया स्टोरी' तक, इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी काजल अग्रवाल, एक का बजट 4000 करोड़ रुपये

Kajal Aggarwal Upcoming Movies: एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 19 जून को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट चेक करते हैं.

Reported By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Jun 2026 02:37 PM (IST)
Kajal Aggarwal Upcoming Movies: एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 19 जून को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट चेक करते हैं.

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का परचम लहराने वाली एक्ट्रेस काजल अग्रवाल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. अब काजल अपनी आने वाली कई बड़े बजट की फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं. फिलहाल उनके पास फिल्मों की लंबी लिस्ट है.

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काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून, 1985 को मुंबई में हुआ था. वो साउथ की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2004 में आई फिल्म 'क्यों! हो गया ना...' से की थी.
काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून, 1985 को मुंबई में हुआ था. वो साउथ की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2004 में आई फिल्म 'क्यों! हो गया ना...' से की थी.
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इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा. उनकी पहली तेलुगु फिल्म 'लक्ष्मी कल्याणम' साल 2007 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. हालांकि, उन्हें पहचान सुपरहिट फिल्म 'मगधीरा' से मिली.
इसके बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा. उनकी पहली तेलुगु फिल्म 'लक्ष्मी कल्याणम' साल 2007 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. हालांकि, उन्हें पहचान सुपरहिट फिल्म 'मगधीरा' से मिली.
Published at : 18 Jun 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Kajal Aggarwal

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