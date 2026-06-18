काजल अग्रवाल का जन्म 19 जून, 1985 को मुंबई में हुआ था. वो साउथ की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2004 में आई फिल्म 'क्यों! हो गया ना...' से की थी.