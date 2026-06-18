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'रामायण' से लेकर 'द इंडिया स्टोरी' तक, इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेंगी काजल अग्रवाल, एक का बजट 4000 करोड़ रुपये
Kajal Aggarwal Upcoming Movies: एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 19 जून को अपना 41वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. आइए इस खास मौके पर उनकी अपकमिंग मूवीज की लिस्ट चेक करते हैं.
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का परचम लहराने वाली एक्ट्रेस काजल अग्रवाल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. अब काजल अपनी आने वाली कई बड़े बजट की फिल्मों के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं. फिलहाल उनके पास फिल्मों की लंबी लिस्ट है.
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Published at : 18 Jun 2026 02:37 PM (IST)
Tags :Kajal Aggarwal
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