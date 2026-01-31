साउथ की इन थ्रिलर मूवीज को देख उड़ जाएंगे होश, शानदार है IMDB रेटिंग, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन

जन गण मन - 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म में कहानी की शुरुआत एक कॉलेज प्रोफेसर की हत्या से होती है. शुरू में ये एक क्राइम थ्रिलर लगती है लेकिन बाद में ये पावरफुल लीगल और पॉलिटिकल ड्रामा में बदल जाती है. फिल्म ने IMDb पर 8.3/10 की शानदार रेटिंग पाई थी. इसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.