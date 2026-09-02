डार्क कॉमेडी पैरोडी थ्रिलर फिल्म 'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' को दर्शकों ने काफी पसंद किया. फिल्म का निर्देशन कृष्णदास मुरली ने किया. इसमें सैजू कुरुप, सूरज वेंजारामूडु, जगदीश, विनय फोर्ट, कलारंजिनी और श्रीजा रवि मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसे IMDb पर 7.6 की शानदार रेटिंग मिली है.