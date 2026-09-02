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IMDb पर छाईं 2026 की ये मलयालम फिल्में, 'वाझा 2' और 'दृश्यम 3' भी लिस्ट में शामिल
आज हम आपके लिए 9 ऐसी मलयालम फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. इन फिल्मों को IMDb पर भी जबरदस्त रेटिंग मिली है. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.
साल 2026 में मलयालम सिनेमा की कई फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीता है. खास बात ये है कि इन फिल्मों को IMDb पर भी शानदार रेटिंग मिली है. 'दृश्यम 3' से लेकर 'वाझा 2' तक, आइए जानते हैं इस साल की उन मलयालम फिल्मों के बारे में, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया.
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Published at : 02 Sep 2026 04:25 PM (IST)
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