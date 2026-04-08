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बला की हसीन लगती हैं डकैत एक्ट्रेस, देखें मृणाल ठाकुर की 10 खूबसूरत तस्वीरें
Mrunal Thakur 10 Phots: मृणाल ठाकुर इन दिनों फिल्म 'डकैत' को लेकर चर्चा में हैं. फैंस उन्हे फिल्म में देखने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं. ऐसे में आइए देखते हैं उनकी दिलकश फोटोज, जो आपको दीवना देंगी.
मृणाल ठाकुर ने अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती से फिल्म इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है. वो जल्द ही फिल्म 'डकैत' में नजर आने वाली हैं. बड़े पर्दे पर उन्हें देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म के साथ-साथ एक्ट्रेस अक्सर अपने लुक्स को लेकर भी चर्चा में रहती हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 05:21 PM (IST)
Tags :Mrunal Thakur Dacoit
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