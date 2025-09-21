एक्सप्लोरर
39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट
Happy Birthday Atlee: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर डायरेक्टर एटली आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर हम उनके करियर पर गौर करते हुए है हम जानेंगे उनकी हिट फिल्मों के बारे में.
एटली कुमार अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सफल फिल्ममेकर्स में से एक बन चुके हैं. उन्होंने अब तक जितनी फिल्में भी बनाई हैं सभी ब्लॉकबस्टर और हिट रही. आइए जानते हैं फिल्ममेकर के करियर के बारे में
