इसके बाद एटली ने 2023 में 'जवान' से बॉलीवुड का रुख किया. साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही बॉलीवुड में भी उनके काम को बहुत प्रशंसा मिली. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री के साथ सलमान खान के कैमियो ने सभी के होश उड़ा दिए थे. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 640.25 करोड़ का कलेक्शन कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी.