हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट

39 साल के इस स्टार ने कराया था शाहरुख खान का कमबैक, बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म रही हिट

Happy Birthday Atlee: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर डायरेक्टर एटली आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर हम उनके करियर पर गौर करते हुए है हम जानेंगे उनकी हिट फिल्मों के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 09:12 PM (IST)
Happy Birthday Atlee: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर डायरेक्टर एटली आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके पर हम उनके करियर पर गौर करते हुए है हम जानेंगे उनकी हिट फिल्मों के बारे में.

एटली कुमार अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सफल फिल्ममेकर्स में से एक बन चुके हैं. उन्होंने अब तक जितनी फिल्में भी बनाई हैं सभी ब्लॉकबस्टर और हिट रही. आइए जानते हैं फिल्ममेकर के करियर के बारे में

1/9
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर फिल्ममेकर एटली कुमार आज यानी 21 सितंबर को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपने टैलेंट से आज एटली कुमार साउथ फिल्म इंडस्ट्री समेत बॉलीवुड में भी अपने नाम का डंका बजा रहे हैं.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर फिल्ममेकर एटली कुमार आज यानी 21 सितंबर को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपने टैलेंट से आज एटली कुमार साउथ फिल्म इंडस्ट्री समेत बॉलीवुड में भी अपने नाम का डंका बजा रहे हैं.
2/9
2013 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचाया है. बचपन से ही उन्हें फिल्मों में दिलचस्पी थी और 19 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी.
2013 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और तब से लेकर आज तक उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका ही मचाया है. बचपन से ही उन्हें फिल्मों में दिलचस्पी थी और 19 साल की उम्र में भी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी.
3/9
एटली ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फेमस डॉक्टर एस. शंकर के असिस्टेंट के रूप में की. इस दौरान काम करते हुए उन्होंने फिल्मेकिंग की बारीकियों को सीखा और 2013 में बतौर फिल्म डायरेक्टर उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया.
एटली ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फेमस डॉक्टर एस. शंकर के असिस्टेंट के रूप में की. इस दौरान काम करते हुए उन्होंने फिल्मेकिंग की बारीकियों को सीखा और 2013 में बतौर फिल्म डायरेक्टर उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया.
4/9
2013 में एटली की पहली फिल्म 'राजा रानी' रिलीज हुई थी. फिल्म रिलीज होने के बाद से ही एटली की तारीफ का सिलसिला शुरू हो गया और वो अपनी डेब्यू फिल्म से ही छा गए. दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की थी.
2013 में एटली की पहली फिल्म 'राजा रानी' रिलीज हुई थी. फिल्म रिलीज होने के बाद से ही एटली की तारीफ का सिलसिला शुरू हो गया और वो अपनी डेब्यू फिल्म से ही छा गए. दर्शकों ने फिल्म की जमकर तारीफ की थी.
5/9
फिल्ममेकर की अगली मूवी 'थेरी है जिसे भी दर्शकों ने बहुत सराहा. फिल्म में दिखाए एक्शन सींस ने सभी के दिल पर अपना कब्जा कर लिया था. आईएमडीबी के अनुसार बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 100 करोड़ ग्रॉस अपने खाते में जमा किए.
फिल्ममेकर की अगली मूवी 'थेरी है जिसे भी दर्शकों ने बहुत सराहा. फिल्म में दिखाए एक्शन सींस ने सभी के दिल पर अपना कब्जा कर लिया था. आईएमडीबी के अनुसार बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 100 करोड़ ग्रॉस अपने खाते में जमा किए.
6/9
एटली की अगली फिल्म 'मर्सल' है. ये 2017 में रिलीज हुई थी. फिल्म में सामंथा रूथ प्रभु, काजल अग्रवाल, विजय और नित्या मेनन जैसे कलाकारों को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया था. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था.
एटली की अगली फिल्म 'मर्सल' है. ये 2017 में रिलीज हुई थी. फिल्म में सामंथा रूथ प्रभु, काजल अग्रवाल, विजय और नित्या मेनन जैसे कलाकारों को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया था. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था.
7/9
तीनों फिल्में हिट होने के बाद साउथ के इस मशहूर डायरेक्टर ने 2019 में मल्टीस्टारर फिल्म 'बिगिल' का निर्देशन किया. फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स देख कर आपका भी दिमाग चकराने लगेगा. सिनेमा हॉल में फिल्म को काफी सराहा गया और इसने 171.26 करोड़ का कलेक्शन किया.
तीनों फिल्में हिट होने के बाद साउथ के इस मशहूर डायरेक्टर ने 2019 में मल्टीस्टारर फिल्म 'बिगिल' का निर्देशन किया. फिल्म के ट्विस्ट एंड टर्न्स देख कर आपका भी दिमाग चकराने लगेगा. सिनेमा हॉल में फिल्म को काफी सराहा गया और इसने 171.26 करोड़ का कलेक्शन किया.
8/9
इसके बाद एटली ने 2023 में 'जवान' से बॉलीवुड का रुख किया. साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही बॉलीवुड में भी उनके काम को बहुत प्रशंसा मिली. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री के साथ सलमान खान के कैमियो ने सभी के होश उड़ा दिए थे. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 640.25 करोड़ का कलेक्शन कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी.
इसके बाद एटली ने 2023 में 'जवान' से बॉलीवुड का रुख किया. साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही बॉलीवुड में भी उनके काम को बहुत प्रशंसा मिली. शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री के साथ सलमान खान के कैमियो ने सभी के होश उड़ा दिए थे. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 640.25 करोड़ का कलेक्शन कर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई थी.
9/9
अब साउथ के ये मशहूर फिल्ममेकर अपनी बिग बजट फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं. अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण समेत कई स्टार्स संग एटली कुमार AA22xA6 बना रहे हैं. इस बिग बजट फिल्म में आपको जबरदस्त वीएफएक्स के साथ पवार पैक्ड एक्शन भी देखने को मिलेगा.
अब साउथ के ये मशहूर फिल्ममेकर अपनी बिग बजट फिल्म की तैयारी में जुट गए हैं. अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण समेत कई स्टार्स संग एटली कुमार AA22xA6 बना रहे हैं. इस बिग बजट फिल्म में आपको जबरदस्त वीएफएक्स के साथ पवार पैक्ड एक्शन भी देखने को मिलेगा.
Published at : 21 Sep 2025 09:12 PM (IST)
Tags :
Jawan Atlee AA22xA6

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
Watch: अभिषेक शर्मा की बड़ी गलती, पहले ओवर में पाकिस्तानी ओपनर का छोड़ दिया कैच; देखें वीडियो
Watch: अभिषेक शर्मा की बड़ी गलती, पहले ओवर में पाकिस्तानी ओपनर का छोड़ दिया कैच; देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
ओटीटी
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
Watch: अभिषेक शर्मा की बड़ी गलती, पहले ओवर में पाकिस्तानी ओपनर का छोड़ दिया कैच; देखें वीडियो
Watch: अभिषेक शर्मा की बड़ी गलती, पहले ओवर में पाकिस्तानी ओपनर का छोड़ दिया कैच; देखें वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
ओटीटी
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
जनरल नॉलेज
Government Schemes For Girls: किस राज्य में लड़कियों के लिए चल रहीं सबसे ज्यादा योजनाएं? जान लें हर एक के नाम
किस राज्य में लड़कियों के लिए चल रहीं सबसे ज्यादा योजनाएं? जान लें हर एक के नाम
ट्रेंडिंग
भाई को नर्क में दिक्कत नहीं होगी! हलवाई ने खौलते तेल में हाथ डाल तले पकौड़े तो यूजर्स ने लिए मजे- वीडियो वायरल
भाई को नर्क में दिक्कत नहीं होगी! हलवाई ने खौलते तेल में हाथ डाल तले पकौड़े तो यूजर्स ने लिए मजे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Best Time to Drink Alcohol: खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, कब पीनी चाहिए शराब, कब ज्यादा होता है नशा?
खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, कब पीनी चाहिए शराब, कब ज्यादा होता है नशा?
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget