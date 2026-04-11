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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'जय नायगन' के अलावा इन बड़ी फिल्मों ने भी झेला पाइरेसी का दंश, बजट पर पड़ा असर

'जय नायगन' के अलावा इन बड़ी फिल्मों ने भी झेला पाइरेसी का दंश, बजट पर पड़ा असर

साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म ‘जय नायगन’ हाल ही में लीक हो गई है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. इससे पहले भी कई बड़ी साउथ फिल्मों को पाइरेसी का सामना करना पड़ा है.

By : आईएएनएस  | Updated at : 11 Apr 2026 02:01 PM (IST)
साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म ‘जय नायगन’ हाल ही में लीक हो गई है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. इससे पहले भी कई बड़ी साउथ फिल्मों को पाइरेसी का सामना करना पड़ा है.

फिल्मों में करोड़ों की लागत और कई लोगों की मेहनत लगती है, लेकिन पाइरेसी के चलते उनका लीक होना इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान बन जाता है. हाल ही में साउथ सिनेमा की चर्चित फिल्म ‘जय नायकन’ के लीक होने से एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा में आ गया है.

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हाल ही में साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की सबसे चर्चित और आखिरी तमिल फिल्म 'जय नायकन' लीक हुई है, जिसके बाद से साउथ सिनेमा के बड़े स्टार तिलमिलाए हुए हैं
हाल ही में साउथ के सुपरस्टार थलपति विजय की सबसे चर्चित और आखिरी तमिल फिल्म 'जय नायकन' लीक हुई है, जिसके बाद से साउथ सिनेमा के बड़े स्टार तिलमिलाए हुए हैं
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लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दक्षिण भारत की बड़े बजट की फिल्म लीक हुई है. पाइरेसी का दंश हिंदी सिनेमा और दक्षिण सिनेमा की कई फिल्में झेल चुकी हैं.
लेकिन यह पहली बार नहीं है जब दक्षिण भारत की बड़े बजट की फिल्म लीक हुई है. पाइरेसी का दंश हिंदी सिनेमा और दक्षिण सिनेमा की कई फिल्में झेल चुकी हैं.
Published at : 11 Apr 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
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