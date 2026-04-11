एक्सप्लोरर
'जय नायगन' के अलावा इन बड़ी फिल्मों ने भी झेला पाइरेसी का दंश, बजट पर पड़ा असर
साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म ‘जय नायगन’ हाल ही में लीक हो गई है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. इससे पहले भी कई बड़ी साउथ फिल्मों को पाइरेसी का सामना करना पड़ा है.
फिल्मों में करोड़ों की लागत और कई लोगों की मेहनत लगती है, लेकिन पाइरेसी के चलते उनका लीक होना इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान बन जाता है. हाल ही में साउथ सिनेमा की चर्चित फिल्म ‘जय नायकन’ के लीक होने से एक बार फिर यह मुद्दा चर्चा में आ गया है.
1/7
2/7
Published at : 11 Apr 2026 02:01 PM (IST)
Tags :RRR Pushpa 2 The Rule Jana Nayagan
साउथ सिनेमा
8 Photos
'डकैत' की स्क्रीनिंग में छाए सेलेब्स, मृणाल-आदिवी से तमन्ना भाटिया तक ने लूटी महफिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
अल्लू अर्जन की पत्नी स्नेहा ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, दिखती हैं बेहद फिट
साउथ सिनेमा
7 Photos
होमटाउन में रश्मिका-विजय का ग्रैंड रिसेप्शन, हाथों में हाथ डाल रोमांटिक एंट्री ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
साउथ सिनेमा
7 Photos
बेबी बंप के साथ प्रिया-एटली की रोमांटिक फोटोशूट वायरल, जल्द दूसरे बच्चे की गूंजेगी किलकारी
साउथ सिनेमा
7 Photos
रश्मिका मंदाना के एयरपोर्ट लुक ने खींचा फैंस का ध्यान, सिंपल लुक और बिछिया में दिखीं खूबसूरत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'धुरंधर 2' की फाइनल मिक्सिंग में लगे 30 घंटे, Aditya Dhar ने साउंड एडिटर की जमकर की तारीफ
मनोरंजन
ऋद्धिमा कपूर के बॉलीवुड डेब्यू से पहले आलिया भट्ट बनीं चीयरलीडर, 'दादी की शादी' रिलीज से पहले शेयर किया पोस्ट
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के कहर के बीच 'डकैत' भी कर रही कमाल , दूसरे दिन 1 बजे तक का कलेक्शन 1 करोड़ के पार
मनोरंजन
'जन नायगन' के लीक होने पर फूटा साउथ स्टार्स का गुस्सा, कमल हासन से विजय देवकोंडा ने कही ये बात
Advertisement
साउथ सिनेमा
8 Photos
'डकैत' की स्क्रीनिंग में छाए सेलेब्स, मृणाल-आदिवी से तमन्ना भाटिया तक ने लूटी महफिल
प्रेम कुमारJournalist
Opinion