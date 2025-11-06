हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमास्टाइल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं अनुष्का शेट्टी, 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती

स्टाइल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं अनुष्का शेट्टी, 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती

Anushka Shetty Glamorous Look: अनुष्का शेट्टी अपने स्टाइल और खूबसूरत लुक के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. इन 10 तस्वीरों में आप उनकी ग्लैमरस अदाओं और खूबसूरती को देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Anushka Shetty Glamorous Look: अनुष्का शेट्टी अपने स्टाइल और खूबसूरत लुक के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. इन 10 तस्वीरों में आप उनकी ग्लैमरस अदाओं और खूबसूरती को देख सकते हैं.

अनुष्का शेट्टी साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक हैं. अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइलिश लुक के जरिए उन्होंने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है. उनका फैशन सेंस फैंस को बेहद पसंद आता है और वह अक्सर नए और अट्रैक्टिव अंदाज में नजर आती हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है.

1/10
अनुष्का शेट्टी हर बार अपने स्टाइलिश और अलग अंदाज से फैंस का दिल जीतती हैं.
अनुष्का शेट्टी हर बार अपने स्टाइलिश और अलग अंदाज से फैंस का दिल जीतती हैं.
2/10
अनुष्का शेट्टी का जन्म 7 नवंबर 1981 को मैंगलोर, कर्नाटक में हुआ था.
अनुष्का शेट्टी का जन्म 7 नवंबर 1981 को मैंगलोर, कर्नाटक में हुआ था.
3/10
अनुष्का ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और जल्दी ही उन्हें फिल्मों में ऑफर आने लगे.
अनुष्का ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और जल्दी ही उन्हें फिल्मों में ऑफर आने लगे.
4/10
उन्होंने 2005 में तेलुगू फिल्म 'Super' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.
उन्होंने 2005 में तेलुगू फिल्म 'Super' से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की.
5/10
इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे तमिल और तेलुगू फिल्मों में अपनी जगह बनाई.
इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे तमिल और तेलुगू फिल्मों में अपनी जगह बनाई.
6/10
अनुष्का की पहली तमिल फिल्म 'Rendu' थी, जिसने उन्हें साउथ इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.
अनुष्का की पहली तमिल फिल्म 'Rendu' थी, जिसने उन्हें साउथ इंडस्ट्री में पहचान दिलाई.
7/10
अनुष्का शेट्टी की सबसे हिट हिंदी-डब फिल्में 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' हैं, जिनमें उन्होंने देवसेना की भूमिका निभाई थी.
अनुष्का शेट्टी की सबसे हिट हिंदी-डब फिल्में 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' हैं, जिनमें उन्होंने देवसेना की भूमिका निभाई थी.
8/10
इसके अलावा, उनकी अन्य हिट हिंदी-डब फिल्मों में 'भागमती', 'अरुंधति 'और 'रुद्रमादेवी' शामिल हैं.
इसके अलावा, उनकी अन्य हिट हिंदी-डब फिल्मों में 'भागमती', 'अरुंधति 'और 'रुद्रमादेवी' शामिल हैं.
9/10
अनुष्का की खूबसूरती और स्टाइलिंग भी उनकी पहचान का हिस्सा है. वह हर फिल्म, फोटोशूट और इवेंट में अलग-अलग और अट्रैक्टिव अंदाज में नजर आती हैं.
अनुष्का की खूबसूरती और स्टाइलिंग भी उनकी पहचान का हिस्सा है. वह हर फिल्म, फोटोशूट और इवेंट में अलग-अलग और अट्रैक्टिव अंदाज में नजर आती हैं.
10/10
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो फैंस को बहुत पसंद आते हैं और अक्सर वायरल भी होते हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो फैंस को बहुत पसंद आते हैं और अक्सर वायरल भी होते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Tags :
Anushka Shetty Super Rendu

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर हैरान करने वाला खुलासा
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 4th T20: कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

अंधविश्वास के भूतों का हाहाकार
Bihar Election 2025: Khesarilal Yadav के बंगले में चलेगा बुलडोजर?
Bihar Election: 'हाइड्रोजन' फाइल्स का पोस्टमार्टम | Rahul Gandhi | Janhit with Chitra Tripathi
Sandeep Chaudhary: 'हाइड्रोजन बम' फूटा...लोकतंत्र किसने लूटा?
Bihar Election: बिहार में हाइड्रोजन नहीं 'वीडियो बम'!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर हैरान करने वाला खुलासा
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
स्पोर्ट्स
IND vs AUS 4th T20: कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
बॉलीवुड
Ek Deewane Ki Deewaniyat BO 16: क्या करके मानेगी ‘एक दीवाने की दीवानियत’? 16वें दिन कर दिया इतना तगड़ा कलेक्शन
क्या करके मानेगी ‘एक दीवाने की दीवानियत’? 16वें दिन कर दिया इतना तगड़ा कलेक्शन
हेल्थ
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
एग्रीकल्चर
खेत में उगाए ‘सफेद सोना’ काजू की खेती से होगी तगड़ी कमाई, जानें पूरा तरीका देखभाल
खेत में उगाए ‘सफेद सोना’ काजू की खेती से होगी तगड़ी कमाई, जानें पूरा तरीका देखभाल
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget