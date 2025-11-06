एक्सप्लोरर
स्टाइल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं अनुष्का शेट्टी, 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
Anushka Shetty Glamorous Look: अनुष्का शेट्टी अपने स्टाइल और खूबसूरत लुक के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. इन 10 तस्वीरों में आप उनकी ग्लैमरस अदाओं और खूबसूरती को देख सकते हैं.
अनुष्का शेट्टी साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस में से एक हैं. अपनी दमदार एक्टिंग और स्टाइलिश लुक के जरिए उन्होंने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है. उनका फैशन सेंस फैंस को बेहद पसंद आता है और वह अक्सर नए और अट्रैक्टिव अंदाज में नजर आती हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 06 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Tags :Anushka Shetty Super Rendu
साउथ सिनेमा
10 Photos
स्टाइल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं अनुष्का शेट्टी, 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
साउथ सिनेमा
7 Photos
महेश बाबू की 'भांजी' के आगे हर कोई है फीका, डेब्यू करते ही कर देंगी स्टार किड्स की छुट्टी
साउथ सिनेमा
7 Photos
दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर वाइफ संग रोमांटिक हुए वरुण, नन्हे बेटे की भी दिखाई झलक
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रभास की 'पत्नी' को लड़के ने बोला I Love You तो किया प्रपोजल एक्सेप्ट, खुद किया खुलासा
साउथ सिनेमा
7 Photos
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
31 अक्टूबर को एक साथ 7 फिल्में हो रही हैं री-रिलीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
साउथ सिनेमा
7 Photos
अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी एयरपोर्ट पर ब्लू ड्रेस में हुई स्पॉट, किसी हीरोइन से नहीं लग रही हैं कम
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राहुल गांधी ने जिसे बताया ब्राजीलियन मॉडल, वो निकली पिंकी? कांग्रेस के वोट चोरी के दावों पर बड़ा खुलासा
बिहार
बिहार में वोटिंग का पहला आंकड़ा आया सामने, तेजस्वी यादव-मैथिली ठाकुर की सीट पर इतना हुआ मतदान
विश्व
पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ गई काबुल की चाय! इशाक डार का बड़ा खुलासा, कहा - 'गलती की वजह...'
स्पोर्ट्स
कैरारा ओवल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा मुकाबला आज? जमकर बरसेंगे रन या गेंदबाज करेंगे 'क्लीन बोल्ड', पढ़िए पिच रिपोर्ट
Advertisement
साउथ सिनेमा
10 Photos
स्टाइल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं अनुष्का शेट्टी, 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
साउथ सिनेमा
7 Photos
महेश बाबू की 'भांजी' के आगे हर कोई है फीका, डेब्यू करते ही कर देंगी स्टार किड्स की छुट्टी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion