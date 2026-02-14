Weekend Watchlist: वीकेंड को बनाना है मजेदार, साउथ की इन नई रिलीज फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल

अगर इस वीकेंड आप थिएटर जाने का प्लान बना रहे हैं तो साउथ इंडियन सिनेमा ने इस हफ्ते खास जॉनर्स की नई रिलीज पेश की हैं. चाहे फैमिली ड्रामा हो रोमांटिक एंटरटेनमेंट हो साइ-फाई थ्रिलर हो या हॉरर-कॉमेडी हर मूड के लिए कुछ ना कुछ खास है. पॉपुलर स्टार्स, नए चेहरों और दिलचस्प स्टोरीलाइन के साथ ये फिल्में तेलुगु और मलयालम सिनेमा में फ्रेश कहानियां लेकर आई हैं.