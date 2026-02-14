एक्सप्लोरर
Weekend Watchlist: वीकेंड को बनाना है मजेदार, साउथ की इन नई रिलीज फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल
South Indian Films: इस वीकेंड अगर आप साउथ की नई फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं. साउथ इंडियन सिनेमा ने इस हफ्ते अलग-अलग जॉनर्स की नई रिलीज पेश की हैं.
अगर आप इस वीकेंड मूवी का मजा लेना चाहते हैं तो साउथ इंडियन सिनेमा में इस हफ्ते कई नई फिल्में थिएटर में रिलीज हुई हैं. इनमें रोमांटिक ड्रामा, हल्की-फुल्की कॉमेडी, इमोशनल फैमिली ड्रामा और साइ-फाई थ्रिलर जैसी हर मूड के लिए फिल्में शामिल हैं. चाहे आप रोमांस देखना पसंद करें या थोड़ी थ्रिल और कॉमेडी का मजा लेना चाहते हों ये फिल्में आपके वीकेंड को और भी मजेदार बना देंगी.
