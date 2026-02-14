Weekend Watchlist: वीकेंड को बनाना है मजेदार, साउथ की इन नई रिलीज फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाWeekend Watchlist: वीकेंड को बनाना है मजेदार, साउथ की इन नई रिलीज फिल्मों को वॉच लिस्ट में कर लें शामिल

South Indian Films: इस वीकेंड अगर आप साउथ की नई फिल्मों का मजा लेना चाहते हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं. साउथ इंडियन सिनेमा ने इस हफ्ते अलग-अलग जॉनर्स की नई रिलीज पेश की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Feb 2026 10:14 PM (IST)
अगर आप इस वीकेंड मूवी का मजा लेना चाहते हैं तो साउथ इंडियन सिनेमा में इस हफ्ते कई नई फिल्में थिएटर में रिलीज हुई हैं. इनमें रोमांटिक ड्रामा, हल्की-फुल्की कॉमेडी, इमोशनल फैमिली ड्रामा और साइ-फाई थ्रिलर जैसी हर मूड के लिए फिल्में शामिल हैं. चाहे आप रोमांस देखना पसंद करें या थोड़ी थ्रिल और कॉमेडी का मजा लेना चाहते हों ये फिल्में आपके वीकेंड को और भी मजेदार बना देंगी.

अगर इस वीकेंड आप थिएटर जाने का प्लान बना रहे हैं तो साउथ इंडियन सिनेमा ने इस हफ्ते खास जॉनर्स की नई रिलीज पेश की हैं. चाहे फैमिली ड्रामा हो रोमांटिक एंटरटेनमेंट हो साइ-फाई थ्रिलर हो या हॉरर-कॉमेडी हर मूड के लिए कुछ ना कुछ खास है. पॉपुलर स्टार्स, नए चेहरों और दिलचस्प स्टोरीलाइन के साथ ये फिल्में तेलुगु और मलयालम सिनेमा में फ्रेश कहानियां लेकर आई हैं.
सीता पयानम- अभिनेता और फिल्ममेकर अर्जुन सरजा अपने निर्देशन में फिल्म 'सीथा पयानम' के साथ वापस आए हैं. ये फिल्म उनकी बेटी ऐश्वर्या अर्जुन के लिए तेलुगु डेब्यू भी है. रोमांटिक ड्रामा में नीरंजन मुख्य भूमिका में हैं जो कन्नड़ और तेलुगु एक्टर उपेंद्र के भांजे हैं. फिल्म में प्रकाश राज, सत्यराज, कोवाई सरला, बितिरी साठी, नर्रा श्रीनु, नागा महेश और मुरली जैसे कलाकार भी शामिल हैं.
Published at : 14 Feb 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
Seetha Payanam Sukhamano Sukhamanu Ashakal Aayiram

