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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाअल्लू अर्जन की पत्नी स्नेहा ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, दो बच्चों की मां बनने के बाद भी हैं बेहद फिट

अल्लू अर्जन की पत्नी स्नेहा ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, दो बच्चों की मां बनने के बाद भी हैं बेहद फिट

साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर में से एक माने जाने वाले अल्लू अर्जुन आज यानी 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. चलिए इस खास मौके पर जानते हैं कि उनकी वाइफ कौन हैं और क्या करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Apr 2026 01:23 PM (IST)
साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर में से एक माने जाने वाले अल्लू अर्जुन आज यानी 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. चलिए इस खास मौके पर जानते हैं कि उनकी वाइफ कौन हैं और क्या करती हैं.

अल्लू अर्जुन ने स्नेहा रेड्डी के संग 6 मार्च 2011 में फेरे लिए थे. इस कपल की शादी को 15 साल हो चुके हैं. लेकिन, दोनों के बीच अभी भी प्यार बेशुमार है.इसकी झलक उनकी तस्वीरों में देखने को मिलती है.

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अल्लू अर्जुन की वाइफ स्नेहा रेड्डी बेहद ही स्टनिंग और ग्लैमरस हैं. वो दो बच्चों की मां बन चुकी हैं, फिर भी बेहद फिट दिखती हैं. कपल ने अपने बेटे का नाम अयान और बेटी का अरहा रखा है.
अल्लू अर्जुन की वाइफ स्नेहा रेड्डी बेहद ही स्टनिंग और ग्लैमरस हैं. वो दो बच्चों की मां बन चुकी हैं, फिर भी बेहद फिट दिखती हैं. कपल ने अपने बेटे का नाम अयान और बेटी का अरहा रखा है.
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स्नेहा रेड्डी ने अपनी पहचान सिर्फ अल्लू अर्जुन की पत्नी कहलाने तक ही सीमित नहीं रखा है. बल्कि, अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है.
स्नेहा रेड्डी ने अपनी पहचान सिर्फ अल्लू अर्जुन की पत्नी कहलाने तक ही सीमित नहीं रखा है. बल्कि, अपनी एक अलग पहचान बनाई है. उन्होंने अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है.
Published at : 08 Apr 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun Sneha Reddy

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