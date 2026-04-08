अल्लू अर्जुन की वाइफ स्नेहा रेड्डी बेहद ही स्टनिंग और ग्लैमरस हैं. वो दो बच्चों की मां बन चुकी हैं, फिर भी बेहद फिट दिखती हैं. कपल ने अपने बेटे का नाम अयान और बेटी का अरहा रखा है.