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अल्लू अर्जन की पत्नी स्नेहा ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, दो बच्चों की मां बनने के बाद भी हैं बेहद फिट
साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर में से एक माने जाने वाले अल्लू अर्जुन आज यानी 8 अप्रैल को अपना 44वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. चलिए इस खास मौके पर जानते हैं कि उनकी वाइफ कौन हैं और क्या करती हैं.
अल्लू अर्जुन ने स्नेहा रेड्डी के संग 6 मार्च 2011 में फेरे लिए थे. इस कपल की शादी को 15 साल हो चुके हैं. लेकिन, दोनों के बीच अभी भी प्यार बेशुमार है.इसकी झलक उनकी तस्वीरों में देखने को मिलती है.
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Published at : 08 Apr 2026 01:23 PM (IST)
Tags :Allu Arjun Sneha Reddy
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