बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह इन दिनों बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में बनी हुूई हैं. इस फिल्म में वो सलमान खान के संग रोमांस फरमाती हुई दिखाई देंगी. बता दें एक्ट्रेस का जन्म एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली में जोधपुर में हुआ था.