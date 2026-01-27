हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनबॉलीवुड डेब्यू से पहले शादी कर चुकी थीं सलमान खान की ये एक्ट्रेस, महज 13 साल में हुआ तलाक

बॉलीवुड डेब्यू से पहले शादी कर चुकी थीं सलमान खान की ये एक्ट्रेस, महज 13 साल में हुआ तलाक

बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री जिन्होंने अक्षय-सलमान जैसे एक्टर के साथ किया काम, बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही थी शादी-शुदा. वैरायटी फिल्मों में कर चुकी है काम, कुछ फिल्में बेहतरीन भी साबित हुई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Jan 2026 04:14 PM (IST)
बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री जिन्होंने अक्षय-सलमान जैसे एक्टर के साथ किया काम, बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही थी शादी-शुदा. वैरायटी फिल्मों में कर चुकी है काम, कुछ फिल्में बेहतरीन भी साबित हुई.

अक्षय कुमार और सैफ अली खान जैसे एक्टर के साथ फिल्मों में कर चुकी है ये एक्ट्रेस काम, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने से पहले ही थी शादीशुदा. तीन बार एयर होस्टेस बनने का ऑफर ठुकरा दिया था, और अब सलमान खान के साथ आएंगी नजर.

1/10
बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह इन दिनों बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में बनी हुूई हैं. इस फिल्म में वो सलमान खान के संग रोमांस फरमाती हुई दिखाई देंगी. बता दें एक्ट्रेस का जन्म एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली में जोधपुर में हुआ था.
बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह इन दिनों बैटल ऑफ गलवान को लेकर चर्चा में बनी हुूई हैं. इस फिल्म में वो सलमान खान के संग रोमांस फरमाती हुई दिखाई देंगी. बता दें एक्ट्रेस का जन्म एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली में जोधपुर में हुआ था.
2/10
उन्होंने सुधीर मिश्रा की फिल्म 'हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जो कि 2005 में रिलीज हुई थी. उस वक्त के करियर में तकरीबन वैरायटी फिल्मों में काम कर चुकी है और कुछ फिल्में बेहतरीन भी साबित हुई.
उन्होंने सुधीर मिश्रा की फिल्म 'हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था जो कि 2005 में रिलीज हुई थी. उस वक्त के करियर में तकरीबन वैरायटी फिल्मों में काम कर चुकी है और कुछ फिल्में बेहतरीन भी साबित हुई.
Published at : 27 Jan 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
Chitrangda Singh

मनोरंजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India-Europe Trade Deal: भारत-EU के संबंधों को लेकर क्या बोले PM मोदी?
India-Europe Trade Deal: भारत-EU की प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM Modi ने की कौन सी बड़ी बात!
India EUFTA: 'शांति के लिए बातचीत जरूरी..', भारत-EU की साझेदारी पर António Costa | PM Modi
UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India-EU Trade Deal: ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
ट्रंप को लगेगा 11 हजार वोल्ट का करंट! भारत-EU डील को क्यों कहा जा रहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स? जानें
बिहार
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'समाज के किसी तबके में...'
UGC बिल पर नीतीश कुमार की JDU ने साफ किया रुख, 'नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं'
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग फिर से हुई शुरू, एड होंगे एक्शन सीन, जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
लगता है लव मैरिज... पत्नी के साथ कड़ाही मांज रहा था पति, वीडियो देख यूजर्स बोले- जोरू का गुलाम 
फैशन
Ursula Von Der Leyen: India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
India–Europe ट्रेड डील के बीच छाए उर्सुला वॉन डेर लेयेन के इंडियन फैशन लुक, जानें किसने किया डिजाइन
जनरल नॉलेज
Contempt of Court Rules: क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
क्या कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर सकती है पुलिस, जानें इसको लेकर क्या हैं नियम?
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Embed widget