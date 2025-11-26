हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कभी धोते थे विदेश में गाड़ियां, आज पंजाबी इंडस्ट्री पर करते हैं राज, आपने पहचाना?

Guess Who: आज हम आपको पंजाबी सिनेमा के एक ऐसे सितारे से मिलवा रहे हैं. जो कभी विदेश में गाड़ियां धोकर पैसे कमाता था. लेकिन आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Nov 2025 07:51 PM (IST)
बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह पंजाबी सिनेमा में भी कई ऐसे सितारे हैं. जिन्होंने सफलता का मुकाम कड़ी संघर्ष के बाद हासिल किया. इनमें से एक नाम एक्टर और सिंगर जस्सी गिल भी हैं. बहुत कम लोग जानते होंगे कि जस्सी एक वक्त पर विदेश में गाड़ियां धोकर अपना खर्चा चलाते हैं. बर्थडे पर जानिए जस्सी के अनसुने किस्से....

जस्सी गिल का जन्म 26 नवंबर 1988 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था. उन्हें बचपन से ही म्यूजिक का शोक था. इसिलए उन्होंने इसी लाइन में अपना करियर बनाने का फैसला लिया.
जस्सी कॉलेज में भी यूथ फेस्टिवल में सिंगिंग किया करते थे. हालांकि इस वक्त जस्सी के पास पैसे नहीं होते थे. वो तंगी से गुजर रहे थे. इसलिए सिंगर विदेश चले गए. जहां उनकी बहन रहती थी.
वहां जाकर जस्सी ने गाड़ियां धोने का काम शुरू किया. इससे उन्होंने अपने लिए पैसे जमा किए और इंडिया लौटकर अपना पहला म्यूजिक एल्बम ‘बैचमेट’ रिलीज किया. इस एल्बम का गाना ‘चूड़ियां’ लोगों के बीच तुरंत हिट हो गया.
यहां से जस्सी की किस्मत पलट गई औऱ वो देखते ही देखते पंजाबी सिनेमा के टॉप सिंगर और एक्टर बन गए. उनके हिट गानों की लिस्ट में ‘बापू जमींदार’, ‘लादेन’, ‘ओए होए होए’, ‘निकले करंट’, और ‘गबरू’ का नाम शामिल है.
पॉपुलर सिंगर बनने के बाद जस्सी ने फिल्म ‘मिस्टर एंड मिसेज 420’ से एक्टिंग करियर की शुरुआत की. फिर वो साल 2018 में बॉलीवुड फिल्म ‘हैप्पी फिर भाग जाएगी’ इसके बाद ‘पंगा’ में कंगना रनौत के साथ नजर आए. जस्सी ने साल 2023 में सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में काम किया है.
बात करें जस्सी गिल की नेटवर्थ की तो अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी नेटवर्थ करीब 37 करोड़ रुपए हैं. उनका पंजाब में आलीशान घर है और सिंगर के पास कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं.
जस्सी गिल सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हैं. एक्टर की इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग है.
Published at : 26 Nov 2025 07:51 PM (IST)
