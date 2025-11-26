कभी धोते थे विदेश में गाड़ियां, आज पंजाबी इंडस्ट्री पर करते हैं राज, आपने पहचाना?

पॉपुलर सिंगर बनने के बाद जस्सी ने फिल्म ‘मिस्टर एंड मिसेज 420’ से एक्टिंग करियर की शुरुआत की. फिर वो साल 2018 में बॉलीवुड फिल्म ‘हैप्पी फिर भाग जाएगी’ इसके बाद ‘पंगा’ में कंगना रनौत के साथ नजर आए. जस्सी ने साल 2023 में सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में काम किया है.