इस वीकेंड बिंज वॉच के लिए परफेक्ट हैं ये 8 फिल्में, आईएमडीबी पर है सबकी तगड़ी रेटिंग

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' का नाम भी लिस्ट में. रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करना शुरू कर दिया था. ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को भर–भर के प्यार दिया है. आपके वीकेंड वॉचलिस्ट के लिए ये फिल्म एक अच्छा ऑप्शन है. 8.3 रेटिंग वाली इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.