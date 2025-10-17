इस वीकेंड बिंज वॉच के लिए परफेक्ट हैं ये 8 फिल्में, आईएमडीबी पर है सबकी तगड़ी रेटिंग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीइस वीकेंड बिंज वॉच के लिए परफेक्ट हैं ये 8 फिल्में, आईएमडीबी पर है सबकी तगड़ी रेटिंग

Highest Rated Films: वीकेंड बिंज वॉचिंग के लिए आज हम आपको कुछ बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट देने वाले हैं. इन फिल्मों की खासियत ये है कि अगर आपने देखना शुरू किया तो पूरी रात देखते रहेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 07:06 PM (IST)
वीकेंड आते ही सभी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि घर बैठे किस फिल्म या सीरीज को एंजॉय करें. चिंता ना करें क्योंकि हमने आपका काम आसान कर दिया है. आज हम आपको आईएमडीबी पर हाइएस्ट रेटिंग वाली फिल्मों और उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म की डिटेल्स देंगे.

विक्रांत मैसी की '12वीं फेल' जैसी मोटिवेशनल स्टोरी आप घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. इसकी कहानी और किरदार अपने दिल में अपना घर बना लेंगे. 8.7 रेटिंग वाली इस मूवी को आप जिओहॉटस्टार पर एंजॉय करें.
लिस्ट में साउथ कोरियन फिल्म 'पैरासाइट' का नाम शामिल है. ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी और इसकी कहानी का जॉनर ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर है. बोंग जून के निर्देशन में बनी इस फिल्म को ऑस्कर अवॉर्ड भी मिल चुका है. 8.5 वाली आईएमडीबी रेटिंग वाली इस फिल्म को आप सोनी लिव पर एंजॉय करें.
'सीता रामम' में दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था. 2022 में ये फिल्म रिलीज हुई और इसने सभी को अपनी कहानी से दीवाना बना लिया. आईएमडीबी पर फिल्म को 8.5 रेटिंग मिली है. वीकेंड में आप इस फिल्म को एमएक्स प्लेयर और प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
इस लिस्ट में बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर फिल्म '3 इडियट्स' का नाम भी शुमार है. इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है. जितनी बार ही आप इस फिल्म को उतनी बार ये फिल्म आपको हंसाने पर मजबूर कर देगी. आईएमडीबी पर फिल्म को 8.4 की रेटिंग मिली है. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर जरूर इस फिल्म को देखें.
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' का नाम भी लिस्ट में. रिलीज होते ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करना शुरू कर दिया था. ऑडियंस और क्रिटिक्स ने इस फिल्म को भर–भर के प्यार दिया है. आपके वीकेंड वॉचलिस्ट के लिए ये फिल्म एक अच्छा ऑप्शन है. 8.3 रेटिंग वाली इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय करें.
लिस्ट के अगले नंबर पर 2023 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म का नाम शामिल है. '2018 एवरीवन इज अ हीरो' की कहानी 2018 में केरल में आई बाढ़ पर आधारित है. आईएमडीबी पर इस फिल्म को 8.3 रेटिंग मिली है. सोनी लिव पर आप इसे घर बैठे एंजॉय करें.
इस लिस्ट में प्रभास की पॉपुलर फिल्में 'बाहुबली: द बिगनिंग' और 'बाहुबली: द कॉन्क्लूजन' का नाम शुमार है. दोनों ही फिल्मों की रेटिंग आईएमडीबी पर 8 है. सोनी लिव पर आप इन फिल्मों को एंजॉय कर सकते हैं.
Published at : 17 Oct 2025 07:06 PM (IST)
Tags :
Dangal Parasite Sita Ramam

