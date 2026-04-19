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'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
अगर आप राजनीति पर बनी दमदार कहानियां देखना चाहते हैं, तो ‘राजनीति’ से ‘सरकार’ तक, ये 7 पॉलिटिकल फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. ये ओटीटी पर भी अवेलेबल हैं.
आप उन फिल्मों को देख सकते हैं, जो राजनीति और चुनाव की सच्चाई को आसान तरीके से दिखाती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में.
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Published at : 19 Apr 2026 11:51 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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