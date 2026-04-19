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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल

'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल

अगर आप राजनीति पर बनी दमदार कहानियां देखना चाहते हैं, तो ‘राजनीति’ से ‘सरकार’ तक, ये 7 पॉलिटिकल फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. ये ओटीटी पर भी अवेलेबल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Apr 2026 11:51 AM (IST)
अगर आप राजनीति पर बनी दमदार कहानियां देखना चाहते हैं, तो ‘राजनीति’ से ‘सरकार’ तक, ये 7 पॉलिटिकल फिल्में आपके लिए परफेक्ट हैं. ये ओटीटी पर भी अवेलेबल हैं.

आप उन फिल्मों को देख सकते हैं, जो राजनीति और चुनाव की सच्चाई को आसान तरीके से दिखाती हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में.

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भारतीय राजनीति पर बनी फिल्मों की बात हो और ‘नायक’ का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. अनिल कपूर स्टारर यह फिल्म एक आम आदमी की कहानी दिखाती है, जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है. फिल्म में रानी मुखर्जी , अमरीश पुरी परेश रावल और जॉनी लीवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
भारतीय राजनीति पर बनी फिल्मों की बात हो और ‘नायक’ का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. अनिल कपूर स्टारर यह फिल्म एक आम आदमी की कहानी दिखाती है, जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है. फिल्म में रानी मुखर्जी , अमरीश पुरी परेश रावल और जॉनी लीवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
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मणिरत्नम के निर्देशन में बनी फिल्म 'युवा' में अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर और ईशा देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म छात्र राजनीति, भ्रष्टाचार और युवाओं की ताकत को बेहतरीन तरीके से पेश करती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते है.
मणिरत्नम के निर्देशन में बनी फिल्म 'युवा' में अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबेरॉय, रानी मुखर्जी, करीना कपूर और ईशा देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म छात्र राजनीति, भ्रष्टाचार और युवाओं की ताकत को बेहतरीन तरीके से पेश करती है. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते है.
Published at : 19 Apr 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Nayak The Real Hero Madras Cafe Sarkar Raj Yuva

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