'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल

भारतीय राजनीति पर बनी फिल्मों की बात हो और ‘नायक’ का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. अनिल कपूर स्टारर यह फिल्म एक आम आदमी की कहानी दिखाती है, जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है. फिल्म में रानी मुखर्जी , अमरीश पुरी परेश रावल और जॉनी लीवर भी अहम भूमिकाओं में नजर आए. इस फिल्म को जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.