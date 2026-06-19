'जब वी मेट' साल 2007 की एक पॉपुलर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. फिल्म में शाहिद कपूर ने आदित्य कश्यप का किरदार निभाया है.वो एक बहुत ही शांत, और उदास इंसान है, जो अपनी जिंदगी और काम से निराश हो चुका है. गीत (करीना कपूर) के साथ उनकी मुलाकात उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.