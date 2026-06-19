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रोमांस से लेकर एक्शन तक, 'कॉकटेल 2' से पहले देखें शाहिद कपूर की ये धांसू 10 फिल्में
Shahid Kapoor Films: एक्टर शाहिद कपूर की फिल्म 'कॉकटेल 2' आज थिएटर्स में रिलीज हो गई है. अगर आप फिल्म का इंतजार कर रहे हैं, तो इससे पहले शाहिद कपूर की पुरानी फिल्में देख सकते हैं.
शाहिद कपूर ने अपने करियर में रोमांटिक हीरो से लेकर इंटेंस और एक्शन तक हर तरह के किरदारों से दर्शकों का दिल जीता है. 'जब वी मेट', 'कमीने' और 'कबीर सिंह' जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में शामिल कर दिया. ऐसे में अगर आप 'कॉकटेल 2' का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले शाहिद की ये 10 शानदार फिल्में आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.
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Published at : 19 Jun 2026 03:14 PM (IST)
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