नेटफ्लिक्स पर बच्चों से बड़ों तक की फेवरेट बनी ये एनीमेशन फिल्में, देखकर मजा आ जाएगा
Netflix Animation Movies: नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं ये एनिमेशन फिल्में बच्चों के साथ-साथ बड़ों का भी दिल जीत रही हैं. हाऊ टु ट्रेन योर ड्रैगन से लेकर वॉयलेट एवरगार्डन जैसी फिल्में भी अवेलेबल है.
अगर आपको लगता है कि एनिमेशन फिल्में सिर्फ बच्चों के लिए होती हैं तो नेटफ्लिक्स की ये ट्रेंडिंग फिल्में आपकी सोच बदल देंगी. आज की एनिमेशन फिल्में सिर्फ रंगीन दुनिया नहीं दिखातीं बल्कि इमोशन और सुकून का पूरा पैकेज होती हैं. बच्चों के साथ बैठकर देखने से लेकर अकेले में रिलैक्स करने तक ये फिल्में हर मूड में फिट बैठती हैं.
03 Feb 2026 12:44 PM (IST)
