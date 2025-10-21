नवंबर में OTT पर आ सकती हैं ये बेस्ट मलयालम फिल्में, देखें 4 सबसे बढ़िया मूवीज की लिस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीनवंबर में OTT पर आ सकती हैं ये बेस्ट मलयालम फिल्में, देखें 4 सबसे बढ़िया मूवीज की लिस्ट

Malayalam OTT Releases: ओटीटी पर बेस्ट सिनेमा देखना चाहते हैं तो तुरंत मलयालम सिनेमा की इन 4 सबसे बढ़िया फिल्मों को अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 06:34 PM (IST)
शेन निगम की बाल्टी और विनीत श्रीनिवासन की करम समेत कई मलयालम फिल्में नवंबर 2025 में OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली हैं.

1/7
ओणम 2025 के बाद से मलयालम सिनेमा में
ओणम 2025 के बाद से मलयालम सिनेमा में "लोका" नाम की फिल्म काफी चर्चा में रही है. अब दिवाली का बड़ा वीकेंड बीत चुका है और फैंस कल्याणी प्रियदर्शन की इस फिल्म के डिजिटल रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
2/7
"लोका चैप्टर 1: चंद्रा" के अलावा कई और मलयालम फिल्में भी OTT पर आने की तैयारी में हैं. इनमें अर्जुन अशोकन की थलावारा, विनीत श्रीनिवासन डायरेक्टेड करम और यंग ऐक्टर शेन निगम की बाल्टी शामिल हैं.
3/7
करम से लेकर बाल्टी तक, ये सभी फिल्में नवंबर 2025 में JioHotstar, Netflix, Prime Video, Sony LIV, Zee5 और अन्य प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की उम्मीद है.
4/7
"बाल्टी" 2025 की मलयालम स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म है, जिसका डायरेक्शन उन्नी शिवलिंगम ने किया है. फिल्म की मुख्य कलाकार हैं शेन निगम, शांतनु भाग्यराज, और प्रीति असरानी है. फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की उम्मीद है
5/7
'करम' एक मलयालम एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसका डायरेक्शन विनीत श्रीनिवासन ने किया है. यह 25 सितंबर, 2025 को रिलीज हुई थी. इसमें मुख्य स्टार्स नोबल बाबू थॉमस और ऑड्रे मिरियम हैं. यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब ओटीटी पर आने की उम्मीद है
6/7
'थलवारा' एक मलयालम फिल्म है जो 22 अगस्त, 2025 को रिलीज हुई थी, जिसका डायरेक्शन अखिल अनिल कुमार ने किया है और इसमें अर्जुन अशोकन और रेवती शर्मा मुख्य रोल में हैं. यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की उम्मीद है.
7/7
"फार्मा" एक मलयालम वेब-सीरीज है, जिसे पी.आर. अरुण ने डायरेक्शन किया है और इसमें निविन पॉली और रजित कपूर मुख्य रोल में हैं. इसे हाल ही में ओटीटीप्ले प्रीमियम के माध्यम से JioHotstar पर रिलीज किया गया है
Published at : 21 Oct 2025 06:34 PM (IST)
