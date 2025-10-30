हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीनवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी

नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी

Sci Fi Films Releasing On Ott: नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर ये जबरदस्त साई फिल्में रिलीज होने वाली है. कहानी सबकी एक से बढ़कर एक है. नोट कर लीजिए सभी के नाम.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 10:06 PM (IST)
Sci Fi Films Releasing On Ott: नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर ये जबरदस्त साई फिल्में रिलीज होने वाली है. कहानी सबकी एक से बढ़कर एक है. नोट कर लीजिए सभी के नाम.

साइंस फिक्शन लवर्स की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है. इन फिल्मों को हर उम्र के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है. यहां जान लीजिए नवंबर में प्राइम वीडियो पर इस जॉनर की कौन-कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है.

इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर 'हॉट टब टाइम मशीन' का नाम शुमार है. ये अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म प्राइम वीडियो पर 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है. साई फाई एलिमेंट्स के साथ आपको इसके ह्यूमर का भी बढ़िया मिश्रण देखने को मिलेगा. कल से ये फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.
इस लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर 'हॉट टब टाइम मशीन' का नाम शुमार है. ये अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म प्राइम वीडियो पर 1 नवंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है. साई फाई एलिमेंट्स के साथ आपको इसके ह्यूमर का भी बढ़िया मिश्रण देखने को मिलेगा. कल से ये फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.
लिस्ट के दूसरे नंबर पर 'हॉट टब टाइम मशीन 2' का नाम शुमार है. इस फिल्म की कहानी बिल्कुल नए टाइमलाइन पर बेस्ड है. इस फिल्म में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को मेकर्स ने काफी इंटरेस्टिंग अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है.
लिस्ट के दूसरे नंबर पर 'हॉट टब टाइम मशीन 2' का नाम शुमार है. इस फिल्म की कहानी बिल्कुल नए टाइमलाइन पर बेस्ड है. इस फिल्म में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को मेकर्स ने काफी इंटरेस्टिंग अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया है.
'स्पीशीज' भी कल यानी 1 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. इस साई फाई फिल्म की कहानी एक साइंटिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करता है. वो एक एलियन और एक इंसान के कॉम्बिनेशन को मिला कर एक सुंदर सी महिला SIL का इनोवेशन करता है. फिल्म की कहानी आगे काफी दिलचस्प होने वाली है.
'स्पीशीज' भी कल यानी 1 नवंबर को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी. इस साई फाई फिल्म की कहानी एक साइंटिस्ट के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करता है. वो एक एलियन और एक इंसान के कॉम्बिनेशन को मिला कर एक सुंदर सी महिला SIL का इनोवेशन करता है. फिल्म की कहानी आगे काफी दिलचस्प होने वाली है.
'स्पीशीज 2' लिस्ट के चौथे नंबर पर शुमार है. इस फिल्म में मेकर्स ने साई फाई एलिमेंट्स के साथ हॉरर का टच भी एड किया है. कहानी काफी दिलचस्प है. इस फिल्म में इतना सस्पेंस का की आप अपनी पलके भी नहीं झपकाएंगे. इसमें एक अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर अपने मिशन के दौरान अनजाने डीएनए से संक्रमित हो कर वापस पृथ्वी पर लौटता है. आगे की कहानी जानने के लिए ये फिल्म जरूर देखें.
'स्पीशीज 2' लिस्ट के चौथे नंबर पर शुमार है. इस फिल्म में मेकर्स ने साई फाई एलिमेंट्स के साथ हॉरर का टच भी एड किया है. कहानी काफी दिलचस्प है. इस फिल्म में इतना सस्पेंस का की आप अपनी पलके भी नहीं झपकाएंगे. इसमें एक अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर अपने मिशन के दौरान अनजाने डीएनए से संक्रमित हो कर वापस पृथ्वी पर लौटता है. आगे की कहानी जानने के लिए ये फिल्म जरूर देखें.
लिस्ट के पांचवें नंबर पर 'स्पीशीज 3' है. अपने पिछले दो पार्ट्स की तरह इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है. इसकी कहानी एक महिला एलियन के बारे में जिसे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है. ये एलियन अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते है. लेकिन बाद में कहानी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा.
लिस्ट के पांचवें नंबर पर 'स्पीशीज 3' है. अपने पिछले दो पार्ट्स की तरह इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है. इसकी कहानी एक महिला एलियन के बारे में जिसे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है. ये एलियन अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते है. लेकिन बाद में कहानी में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा.
'वॉर गेम्स' भी 1 नवंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगा. ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक यंग गेमर के इर्द-गिर्द घूमती है जो गलती से अमेरिकन आर्मी का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेता है. उसकी एक गलती का कितना बड़ा परिणाम हो सकता है ये आपको इस फिल्म में ही पता चलेगा.
'वॉर गेम्स' भी 1 नवंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल होगा. ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक यंग गेमर के इर्द-गिर्द घूमती है जो गलती से अमेरिकन आर्मी का कंप्यूटर सिस्टम हैक कर लेता है. उसकी एक गलती का कितना बड़ा परिणाम हो सकता है ये आपको इस फिल्म में ही पता चलेगा.
लिस्ट के आखिरी नंबर पर 'मिकी 17' का नाम शुमार है. इस साई फाई फिल्म की कहानी एक गरीब लड़के पर आधारित है जो उधारी से बचने के लिए एक खतरनाक मिशन पर जाता है. इस मिशन पर हुई एक दुर्घटना से वो कैसे बच पाता है इसका जवाब काफी दिलचस्प है.
लिस्ट के आखिरी नंबर पर 'मिकी 17' का नाम शुमार है. इस साई फाई फिल्म की कहानी एक गरीब लड़के पर आधारित है जो उधारी से बचने के लिए एक खतरनाक मिशन पर जाता है. इस मिशन पर हुई एक दुर्घटना से वो कैसे बच पाता है इसका जवाब काफी दिलचस्प है.
Published at : 30 Oct 2025 10:06 PM (IST)
