एक्सप्लोरर
नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर रिलीज होने वाली हैं ये साई-फाई फिल्में, जो नींद उड़ा देंगी आपकी
Sci Fi Films Releasing On Ott: नवंबर के महीने में प्राइम वीडियो पर ये जबरदस्त साई फिल्में रिलीज होने वाली है. कहानी सबकी एक से बढ़कर एक है. नोट कर लीजिए सभी के नाम.
साइंस फिक्शन लवर्स की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है. इन फिल्मों को हर उम्र के लोगों द्वारा पसंद किया जाता है. यहां जान लीजिए नवंबर में प्राइम वीडियो पर इस जॉनर की कौन-कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है.
ओटीटी
7 Photos
'डर्टी स्कैम्स' वाली पूजा बनर्जी हैं बेहद खूबसूरत, लुक को लेकर बटोर रहीं सुर्खियां, देखें तस्वीरें
ओटीटी
7 Photos
महारानी 4 से पहले देख डालें ये जबरदस्त थ्रिलर सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
ओटीटी
7 Photos
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
ओटीटी
7 Photos
ओटीटी पर खूब मचने वाला है बवाल, रिलीज होंगी कई धमाकेदार सीरीज, लिस्ट में 'पंचायत 5' भी शामिल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
इमिग्रेशन नीतियों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति से भिड़ी भारतीय मूल की महिला, वीडियो वायरल
महाराष्ट्र
पवई स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या की मौत, पुलिस पर चलाई थी गोली
आईपीएल
युवराज सिंह की IPL में वापसी? लखनऊ सुपर जायंट्स में होगी एंट्री! रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
विश्व
कनाडा में भारतीय मूल के बिजनेसमैन की हत्या, कार पर पेशाब करने से रोका तो ले ली जान
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion