‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और यह भारतीय वायु सेना की पहली महिला कॉम्बैट पायलट गुंजन सक्सेना के जीवन पर बेस्ड है. फिल्म में जान्हवी कपूर ने गुंजन का किरदार निभाया है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मेडिकल एवैकेशन और सप्लाई डिलीवरी जैसी खतरनाक मिशन किए. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी और दर्शकों के बीच काफी सराही गई.