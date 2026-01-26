हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीRepublic Day 2026: देश के जाबांज सैनिकों पर बनीं वो फिल्में, जो आज भी भर देती हैं जोश, ओटीटी पर देखें यहां

Republic Day 2026: देश के जाबांज सैनिकों पर बनीं वो फिल्में, जो आज भी भर देती हैं जोश, ओटीटी पर देखें यहां

Republic Day 2026 Movie: आज हम आपके लिए रिपब्लिक डे के मौके पर बॉलीवुड सच्चे भारतीय सैनिकों पर बनीं फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. देश प्रेम से भरी इन फिल्मों को देखकर आप में जोश आ जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 01:36 PM (IST)
Republic Day 2026 Movie: आज हम आपके लिए रिपब्लिक डे के मौके पर बॉलीवुड सच्चे भारतीय सैनिकों पर बनीं फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. देश प्रेम से भरी इन फिल्मों को देखकर आप में जोश आ जाएगा.

भारतीय सिनेमा हमेशा से ही असली सैनिकों की कहानियों के जरिए देशभक्ति की भावना जगाता आया है.ऐसी फिल्में सिर्फ जवानों के साहस और बलिदान को नहीं दिखातीं, बल्कि उनके संघर्ष और समर्पण से दर्शकों को प्रेरित भी करती हैं. रिपब्लिक डे के मौके पर हम आपके लिए कुछ देशभक्ति से भरपूर फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप आराम से घर बैठे ओटीटी पर देख सकते हैं.

1/7
‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और यह भारतीय वायु सेना की पहली महिला कॉम्बैट पायलट गुंजन सक्सेना के जीवन पर बेस्ड है. फिल्म में जान्हवी कपूर ने गुंजन का किरदार निभाया है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मेडिकल एवैकेशन और सप्लाई डिलीवरी जैसी खतरनाक मिशन किए. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी और दर्शकों के बीच काफी सराही गई.
‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी और यह भारतीय वायु सेना की पहली महिला कॉम्बैट पायलट गुंजन सक्सेना के जीवन पर बेस्ड है. फिल्म में जान्हवी कपूर ने गुंजन का किरदार निभाया है, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मेडिकल एवैकेशन और सप्लाई डिलीवरी जैसी खतरनाक मिशन किए. यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी और दर्शकों के बीच काफी सराही गई.
2/7
‘अमरन’ फिल्म मेजर मुकेंद वरदराजन के जीवन पर बेस्ड बायोपिक है. यह फिल्म उनकी देशभक्ति और साहस की कहानी बताती है, और कैसे उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया. फिल्म दर्शकों के दिलों को भावनात्मक रूप से छूने में सफल रही. 2024 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
‘अमरन’ फिल्म मेजर मुकेंद वरदराजन के जीवन पर बेस्ड बायोपिक है. यह फिल्म उनकी देशभक्ति और साहस की कहानी बताती है, और कैसे उन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया. फिल्म दर्शकों के दिलों को भावनात्मक रूप से छूने में सफल रही. 2024 में रिलीज हुई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और अब नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
Published at : 26 Jan 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Major Gunjan Saxena The Kargil Girl Shershaah Sam Bahadur

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस समारोह में दिखी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की झलक | Parade 2026
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर C-130 और C-295 ने दिखाई वायुसेना की ताकत | Parade 2026
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर सेना के बाइक प्रदर्शन को देख दंग रह गए दर्शक | Parade 2026
Republic Day 2026: Operation Sindoor की झलक देख फिर कांप जाएगा Pakistan!| Parade 2026 | Munir
Republic Day 2026: जब BJP दिग्गजों के बीच अचानक पहुंचे Rahul Gandhi | Parade 2026

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
एग्रीकल्चर
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
यूटिलिटी
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
हेल्थ
Neeraj Chopra Injury: नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget