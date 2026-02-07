हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस वीकेंड को बनाना है धमाकेदार, तो बिंज वॉच करें 'द राजा साब' से 'किस किसको प्यार करूं 2' तक ये नई फिल्में-सीरीज

इस वीकेंड को बनाना है धमाकेदार, तो बिंज वॉच करें 'द राजा साब' से 'किस किसको प्यार करूं 2' तक ये नई फिल्में-सीरीज

Weekend Watchlist: अगर आप इस वीकेंड सोच रहे हैं कि क्या देखें तो हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग ओटीटी सीरीज लेकर आए हैं. यहां आपको क्राइम, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Feb 2026 11:17 AM (IST)
Weekend Watchlist: अगर आप इस वीकेंड सोच रहे हैं कि क्या देखें तो हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग ओटीटी सीरीज लेकर आए हैं. यहां आपको क्राइम, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा सब कुछ एक ही जगह मिलने वाला है.

वीकेंड आते ही सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आज क्या देखा जाए. बाहर जाने का मन न हो और घर बैठे कुछ मजेदार देखने का मूड हो तो ओटीटी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाता है. इस हफ्ते कई ऐसी नई फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेंगी. क्राइम का तड़का हो या कॉमेडी से भरपूर कहानी इस लिस्ट में हर किसी के टेस्ट का पूरा ख्याल रखा गया है.

द राजा साब (जियोहॉटस्टार)- प्रभास इस फिल्म में राजू के रोल में नजर आते हैं जो अपनी दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने दादा कनकराजू को ढूंढने निकलता है. लेकिन ये सफर उसे एक ऐसी पुश्तैनी हवेली तक ले जाता है जहां भूतिया ताकतें, काला जादू और जानलेवा जाल उसका इंतजार कर रहे होते हैं. संजय दत्त का किरदार कहानी को और दिलचस्प बना देता है. हॉरर, फैंटेसी और कॉमेडी का ये तड़का वीकेंड के लिए बढ़िया ऑप्शन है.
द राजा साब (जियोहॉटस्टार)- प्रभास इस फिल्म में राजू के रोल में नजर आते हैं जो अपनी दादी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने दादा कनकराजू को ढूंढने निकलता है. लेकिन ये सफर उसे एक ऐसी पुश्तैनी हवेली तक ले जाता है जहां भूतिया ताकतें, काला जादू और जानलेवा जाल उसका इंतजार कर रहे होते हैं. संजय दत्त का किरदार कहानी को और दिलचस्प बना देता है. हॉरर, फैंटेसी और कॉमेडी का ये तड़का वीकेंड के लिए बढ़िया ऑप्शन है.
किस किसको प्यार करूं 2 (जियोहॉटस्टार)- कपिल शर्मा एक बार फिर मोहान शर्मा बनकर हंसी का तूफान लेकर आए हैं. इस बार मोहान अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को इंप्रेस करने के लिए हद से आगे निकल जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो अलग-अलग धर्म की तीन महिलाओं से शादी कर बैठता है. ऊपर से एक शक करने वाला पुलिस ऑफिसर भी पीछे पड़ जाता है. कन्फ्यूजन, गलतफहमियां और जबरदस्त कॉमेडी ये फिल्म रिलैक्स करने के लिए एकदम सही है.
किस किसको प्यार करूं 2 (जियोहॉटस्टार)- कपिल शर्मा एक बार फिर मोहान शर्मा बनकर हंसी का तूफान लेकर आए हैं. इस बार मोहान अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को इंप्रेस करने के लिए हद से आगे निकल जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो अलग-अलग धर्म की तीन महिलाओं से शादी कर बैठता है. ऊपर से एक शक करने वाला पुलिस ऑफिसर भी पीछे पड़ जाता है. कन्फ्यूजन, गलतफहमियां और जबरदस्त कॉमेडी ये फिल्म रिलैक्स करने के लिए एकदम सही है.
Published at : 07 Feb 2026 11:08 AM (IST)
