किस किसको प्यार करूं 2 (जियोहॉटस्टार)- कपिल शर्मा एक बार फिर मोहान शर्मा बनकर हंसी का तूफान लेकर आए हैं. इस बार मोहान अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को इंप्रेस करने के लिए हद से आगे निकल जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो अलग-अलग धर्म की तीन महिलाओं से शादी कर बैठता है. ऊपर से एक शक करने वाला पुलिस ऑफिसर भी पीछे पड़ जाता है. कन्फ्यूजन, गलतफहमियां और जबरदस्त कॉमेडी ये फिल्म रिलैक्स करने के लिए एकदम सही है.