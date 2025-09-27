हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीप्राइम वीडियो पर तहलका मचा रही ये फिल्में-सीरीज, नहीं देखीं तो वीकेंड पर कर सकते हैं बिंज वॉच

प्राइम वीडियो पर तहलका मचा रही ये फिल्में-सीरीज, नहीं देखीं तो वीकेंड पर कर सकते हैं बिंज वॉच

Weekend Binge: प्राइम वीडियो पर भारत में ट्रेंड कर रही टॉप 10 वेब सीरीज में पहले नंबर पर काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो टू मच छाया हुआ है. अब देखना होगा कि इस लिस्ट में और कौन-कौन सी सीरीज शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 01:49 PM (IST)
Weekend Binge: प्राइम वीडियो पर भारत में ट्रेंड कर रही टॉप 10 वेब सीरीज में पहले नंबर पर काजोल और ट्विंकल खन्ना का शो टू मच छाया हुआ है. अब देखना होगा कि इस लिस्ट में और कौन-कौन सी सीरीज शामिल हैं.

26 सितंबर को प्राइम वीडियो पर भारत में ट्रेंड हो रही टॉप 10 वेब सीरीज की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं. अगर आपने इन्हें अभी तक नहीं देखा है तो इस वीकेंड पर इन्हें देखने का मज़ा ले सकते हैं.

1/10
लिस्ट में पहले नंबर पर चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल है. इसका पहला एपिसोड गुरुवार को रिलीज़ हुआ था. इस एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान खास मेहमान बनकर नजर आए.
लिस्ट में पहले नंबर पर चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल है. इसका पहला एपिसोड गुरुवार को रिलीज़ हुआ था. इस एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान खास मेहमान बनकर नजर आए.
2/10
लिस्ट में दूसरे नंबर पर तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की वेब सीरीज डू यू वॉना पार्टनर है. इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड शामिल हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.8 दी गई है.
लिस्ट में दूसरे नंबर पर तमन्ना भाटिया और डायना पेंटी की वेब सीरीज डू यू वॉना पार्टनर है. इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड शामिल हैं और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.8 दी गई है.
3/10
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकन सटायर बेस्ड सुपरहीरो सीरीज जेन वी मौजूद है. अब तक इसके दो सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं और इसे आईएमडीबी पर 7.6 की रेटिंग मिली है.
लिस्ट में तीसरे नंबर पर अमेरिकन सटायर बेस्ड सुपरहीरो सीरीज जेन वी मौजूद है. अब तक इसके दो सीज़न रिलीज़ हो चुके हैं और इसे आईएमडीबी पर 7.6 की रेटिंग मिली है.
4/10
लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकन एक्शन थ्रिलर सीरीज द टर्मिनल लिस्ट: डार्क वोल्फ शामिल है. इस सीरीज को आईएमडीबी पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है.
लिस्ट में चौथे नंबर पर अमेरिकन एक्शन थ्रिलर सीरीज द टर्मिनल लिस्ट: डार्क वोल्फ शामिल है. इस सीरीज को आईएमडीबी पर 7.8 की रेटिंग मिली हुई है.
5/10
लिस्ट में पांचवें नंबर पर अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी मौजूद है. इस सीरीज को आईएमडीबी पर 7.3 रेटिंग मिली है.
लिस्ट में पांचवें नंबर पर अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी मौजूद है. इस सीरीज को आईएमडीबी पर 7.3 रेटिंग मिली है.
6/10
लिस्ट में छठे नंबर पर द गर्लफ्रेंड नाम का साइकलाजिकल थ्रिलर सीरीज शामिल है. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है.
लिस्ट में छठे नंबर पर द गर्लफ्रेंड नाम का साइकलाजिकल थ्रिलर सीरीज शामिल है. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है.
7/10
लिस्ट में सातवें नंबर पर अमेज़न प्राइम की ओरिजिनल सीरीज पंचायत है. इस सीरीज को आईएमडीबी पर 9 की रेटिंग मिली है और अब तक इसके चार सीजन रिलीज़ हो चुके हैं.
लिस्ट में सातवें नंबर पर अमेज़न प्राइम की ओरिजिनल सीरीज पंचायत है. इस सीरीज को आईएमडीबी पर 9 की रेटिंग मिली है और अब तक इसके चार सीजन रिलीज़ हो चुके हैं.
8/10
लिस्ट में आठवें नंबर पर साउथ कोरियाई क्राइम-कॉमेडी सीरीज कॉन्फिडेंस क्वीन है. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है.
लिस्ट में आठवें नंबर पर साउथ कोरियाई क्राइम-कॉमेडी सीरीज कॉन्फिडेंस क्वीन है. इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 5.8 है.
9/10
लिस्ट में नौवें नंबर पर शाहिद कपूर की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज फर्जी शामिल है. इस सीरीज को आईएमडीबी पर 8.3 की रेटिंग मिली है.
लिस्ट में नौवें नंबर पर शाहिद कपूर की ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर सीरीज फर्जी शामिल है. इस सीरीज को आईएमडीबी पर 8.3 की रेटिंग मिली है.
10/10
लिस्ट में दसवें नंबर पर मनोज बाजपेयी की एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज द फैमिली मैन है. इस सीरीज के अब तक तीन सीजन रिलीज़ हो चुके हैं और इसे आईएमडीबी पर 8.7 की रेटिंग मिली है.
लिस्ट में दसवें नंबर पर मनोज बाजपेयी की एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज द फैमिली मैन है. इस सीरीज के अब तक तीन सीजन रिलीज़ हो चुके हैं और इसे आईएमडीबी पर 8.7 की रेटिंग मिली है.
Published at : 27 Sep 2025 01:49 PM (IST)
Tags :
Do You Wanna Partner Gen V Two Much With Kajol And Twinkle

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, आखिर एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं डोनाल्ड ट्रंप?
तुर्किए के सामने छोटी-सी शर्त और F-35 देने को तैयार अमेरिका, एर्दोगन पर इतने मेहरबान क्यों हैं ट्रंप?
बॉलीवुड
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
अभिषेक बच्चन ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को किया ट्रोल, फैंस की छूटी हंसी
महाराष्ट्र
Maharashtra: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे इस मुद्दे पर करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
महाराष्ट्र: 11 अक्टूबर को मराठवाड़ा में उद्धव ठाकरे करेंगे विरोध मार्च, जानें- पूरा मामला
स्पोर्ट्स
Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग में बड़ी गलती पर इरफान पठान का तंज- 'पाकिस्तान से ही उम्मीद करते हैं कि...'
विश्व
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
'तबाह हुए रनवे जीत जैसे दिखते हैं?', भारत ने UN में शहबाज शरीफ के दावों पर पाकिस्तान को धोया
जम्मू और कश्मीर
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
29 सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे जम्मू-कश्मीर के ये टूरिस्ट स्पॉट्स, एलजी ने दी जानकारी
यूटिलिटी
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
दिवाली पर यूपी की इन महिलाओं को नहीं मिलेगा मुफ्त सिलेंडर, अगर नहीं किया ये काम
ट्रैवल
Travel Visa Restrictions: किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
किन देशों में टूरिस्ट्स के आने पर है बैन, जानें क्यों लिया गया यह फैसला?
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget