हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'डर्टी स्कैम्स' वाली पूजा बनर्जी हैं बेहद खूबसूरत, लुक को लेकर बटोर रहीं सुर्खियां, देखें तस्वीरें

'डर्टी स्कैम्स' वाली पूजा बनर्जी हैं बेहद खूबसूरत, लुक को लेकर बटोर रहीं सुर्खियां, देखें तस्वीरें

Pooja Banerjee Glamorous Looks: पूजा बनर्जी इन दिनों 'डर्टी स्कैम्स' में अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इस लुक के लिए अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताया. देखें ग्लैमरस तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 06:53 PM (IST)
Pooja Banerjee Glamorous Looks: पूजा बनर्जी इन दिनों 'डर्टी स्कैम्स' में अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इस लुक के लिए अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताया. देखें ग्लैमरस तस्वीरें.

पूजा बनर्जी अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर आए दिन चर्चा में रहती हैं. अब 'डर्टी स्कैम्स' में अपने सिजलिंग अवतार से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस लुक के बारे में बात करते हुए उन्होंने जीनत अमान और जया प्रदा को अपना इंस्पिरेशन बताया. देखें उनकी दिलकश तस्वीरें.

अभिनेत्री पूजा बनर्जी बहुत जल्द 'डर्टी स्कैम्स' सीरीज में दिखाई देंगी. यह एक एंथोलॉजी सीरीज है, जिसमें वह मोहिनी के किरदार में दिखाई देंगी. इसमें उनका लुक पुराने जमाने की फिल्मों जैसा होगा. वैसे तो एक्ट्रेस अपने हर लुक में ही कहर ढाती हैं लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ अलग होने वाला है.
अभिनेत्री ने आईएएनएस को बताया कि यह लुक बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्रियों जीनत अमान और जया प्रदा से प्रेरित है. दिए गए बयान में उन्होंने कहा, 'मोहिनी का किरदार मेरे पहले के किरदारों से अलग है. शांत स्वभाव और सुंदरता उसके हथियार हैं. यह लुक जीनत अमान और जया प्रदा जैसी अभिनेत्रियों से प्रेरित है, जो खूबसूरत होने के साथ-साथ बेहद रहस्यमयी भी हैं.'
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हसीना ने कहा कि, 'उनके बालों में लगे फूलों से लेकर छोटी-छोटी एक्सेसरीज तक, हर छोटी-बड़ी बात उनके रहस्य को और बढ़ा देती है. यह एक ऐसा किरदार है जिसने मुझे चुनौती दी और मुझे रोमांचित भी किया. हंगामा ओटीटी की आगामी एंथोलॉजी 'डर्टी स्कैम्स' हर एपिसोड में नई कहानियां पेश करती है'.
बता दें, यह सीरीज 30 अक्टूबर को रिलीज हुई. इसके एपिसोड 'आश्रम' में पूजा बनर्जी एक महिला गुरु की भूमिका में दिखाई दे रही हैं. इसी एपिसोड में अभिनेत्री एक शांत लेकिन रहस्यमयी डॉक्टर की भूमिका निभाती हैं, जो कपल्स के रिश्ते सुधारने के नाम पर उन्हें तोड़ने के लिए जानी जाती है. उसके सौम्य व्यवहार और आकर्षक व्यक्तित्व के पीछे एक तेज दिमाग छिपा है जो हमेशा सुनिश्चित करता है कि वह अपनी उंगलियों पर लोगों को नचाए.
पूजा बनर्जी इससे पहले हंगामा ओटीटी की वेब सीरीज एंथोलॉजी 'हसरतें सीजन 2' में नजर आ चुकी हैं. अपने किरदार के बारे में बताते हुए उन्होंने पहले कहा था, 'नवीना हर उस महिला का प्रतिनिधित्व करती है जिसने अपना जीवन लोगों को कुछ न कुछ देने में बिताया है, जब तक कि वह यह भूल नहीं जाती कि पाने का एहसास कैसा होता है. वर्षों से वह अपने परिवार की रीढ़ रही हैं, एक भरोसेमंद बेटी, बहन, शिक्षिका और साथ ही अपने पेशेवर जीवन में भी संतुलन बनाए हुए हैं. जब उसके किरदार को यह अहसास होता है कि वह भी मायने रखती है, उसकी भी जिंदगी है, तो उसे उसका जीवन साथी मिलता है और खुद भी वह एक सशक्त महिला बनती है.'
हसीना हमेशा ही अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं. उनके सिजलिंग लुक्स को नेटीजेंस काफी पसंद करते हैं. हर ऑउटफिट में ही हसीना कहर बरपाती हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की तगड़ी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है जो हर बार उनका ऐसा अंदाज अपना दिल हार बैठते हैं.
पूजा बनर्जी को 2.6 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं. उनके स्टाइल और फैशन को काफी पसंद किया जाता है. अब हसीना 'डर्टी स्कैम्स' में अपने हुस्न का जलवा बिखेर खूब तारीफे बटोर रही हैं. फैंस उनके एक्टिंग स्किल्स की भी काफी सराहना कर रहे हैं.
Published at : 30 Oct 2025 06:53 PM (IST)
Embed widget