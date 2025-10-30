एक्सप्लोरर
'डर्टी स्कैम्स' वाली पूजा बनर्जी हैं बेहद खूबसूरत, लुक को लेकर बटोर रहीं सुर्खियां, देखें तस्वीरें
Pooja Banerjee Glamorous Looks: पूजा बनर्जी इन दिनों 'डर्टी स्कैम्स' में अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने इस लुक के लिए अपने इंस्पिरेशन के बारे में बताया. देखें ग्लैमरस तस्वीरें.
पूजा बनर्जी अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर आए दिन चर्चा में रहती हैं. अब 'डर्टी स्कैम्स' में अपने सिजलिंग अवतार से उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस लुक के बारे में बात करते हुए उन्होंने जीनत अमान और जया प्रदा को अपना इंस्पिरेशन बताया. देखें उनकी दिलकश तस्वीरें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Oct 2025 06:53 PM (IST)
Tags :Pooja Banerjee Dirty Scams
ओटीटी
7 Photos
'डर्टी स्कैम्स' वाली पूजा बनर्जी हैं बेहद खूबसूरत, लुक को लेकर बटोर रहीं सुर्खियां, देखें तस्वीरें
ओटीटी
7 Photos
महारानी 4 से पहले देख डालें ये जबरदस्त थ्रिलर सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
ओटीटी
7 Photos
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
ओटीटी
7 Photos
ओटीटी पर खूब मचने वाला है बवाल, रिलीज होंगी कई धमाकेदार सीरीज, लिस्ट में 'पंचायत 5' भी शामिल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था', इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
आईपीएल
अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!
इंडिया
'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
'डर्टी स्कैम्स' वाली पूजा बनर्जी हैं बेहद खूबसूरत, लुक को लेकर बटोर रहीं सुर्खियां, देखें तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion