'वध 2':- नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'वध 2' का कब्जा है. ये फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू हैं.