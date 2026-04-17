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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीNetflix की टॉप 10 ट्रेंडिंग में बॉलीवुड का दबदबा, धुरंधर को पछाड़ पहले नंबर पर इस क्राइम थ्रिलर ने किया कब्जा

Netflix की टॉप 10 ट्रेंडिंग में बॉलीवुड का दबदबा, धुरंधर को पछाड़ पहले नंबर पर इस क्राइम थ्रिलर ने किया कब्जा

Netflix Top 10 Trending Films: नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बॉलीवुड का दबदबा देखने को मिला. आइए नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Apr 2026 11:51 AM (IST)
Netflix Top 10 Trending Films: नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बॉलीवुड का दबदबा देखने को मिला. आइए नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों के बारे में जानते हैं.

नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की नई लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें बॉलीवुड फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा है. दर्शकों के बीच इन फिल्मों को जबरदस्त पसंद किया जा रहा है और ये लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में किन-किन फिल्मों ने अपनी जगह बनाई है.

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'वध 2':- नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'वध 2' का कब्जा है. ये फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू हैं.
'वध 2':- नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'वध 2' का कब्जा है. ये फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसके डायरेक्टर जसपाल सिंह संधू हैं.
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'मृत्युंजय':- इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है तेलुगु फिल्म 'मृत्युंजय'. इसी साल 6 मार्च को रिलीज हुई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में श्री विष्णु और रेबा मोनिका जॉन जैसे एक्टर्स नजर आए. श्री हुसैन शाह किरण ने फिल्म का निर्देशन किया है.
'मृत्युंजय':- इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है तेलुगु फिल्म 'मृत्युंजय'. इसी साल 6 मार्च को रिलीज हुई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में श्री विष्णु और रेबा मोनिका जॉन जैसे एक्टर्स नजर आए. श्री हुसैन शाह किरण ने फिल्म का निर्देशन किया है.
Published at : 17 Apr 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
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