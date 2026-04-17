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Netflix की टॉप 10 ट्रेंडिंग में बॉलीवुड का दबदबा, धुरंधर को पछाड़ पहले नंबर पर इस क्राइम थ्रिलर ने किया कब्जा
Netflix Top 10 Trending Films: नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बॉलीवुड का दबदबा देखने को मिला. आइए नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों के बारे में जानते हैं.
नेटफ्लिक्स की टॉप 10 ट्रेंडिंग फिल्मों की नई लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें बॉलीवुड फिल्मों का बोलबाला देखने को मिल रहा है. दर्शकों के बीच इन फिल्मों को जबरदस्त पसंद किया जा रहा है और ये लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में किन-किन फिल्मों ने अपनी जगह बनाई है.
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