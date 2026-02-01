द ग्लास हाउस को आप नेटफ्लिक्स पर 1 फरवरी से देख सकते हैं. अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद एक भाई-बहन गार्जियन्स के साथ एक कांच के घर में रहने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं.