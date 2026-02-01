एक्सप्लोरर
फरवरी में लगेगा एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का, इस हफ्ते Netflix पर दस्तक देंगी ये फिल्में और सीरीज
Netflix This Week Release:नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते कुछ फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है. अगर आप सोच रहे हैं कि इस हफ्ते क्या बिंज करें तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही इन सीरीज पर नजर डालें.
फरवरी की शुरुआत ओटीटी के दर्शकों के लिए काफी शानदार होने वाला है. क्योंकि, इस बार नेटफ्लिक्स पर लव स्टोरी के साथ-साथ रिश्तों की उलझने सुलझाने की कोशिश करती वेब सीरीज देखने को मिलेगी. इसके अलावा थ्रिलर का भी धमाका देखने को मिलेगा.
Published at : 01 Feb 2026 06:20 PM (IST)
Tags :Netflix Indipendence Day Homefront
