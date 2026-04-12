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नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, रिलीज होने वाली है ये शानदार फिल्में-सीरीज, देखें लिस्ट
Netflix Release This Week: नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते एंटरटेनमेंट की फुल डोज मिलने वाला है. 15 से 18 अप्रैल के बीच कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जो आपके वीकेंड को और मजेदार बना देगा.
अगर आप हर हफ्ते सोचते रह जाते हैं कि नेटफ्लिक्स पर क्या नया और अच्छा देखा जाए, तो इस बार भी आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट तैयार है. 15 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच नेटफ्लिक्स पर अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. इस लिस्ट में आपको ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर और डॉक्यूमेंट्री सब कुछ देखने को मिलेगा. इसी बीच चलिए जानते हैं कि इस हफ्ते क्या-क्या खास आने वाला है.
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Published at : 12 Apr 2026 06:41 AM (IST)
Tags :OTT News Netflix Release
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