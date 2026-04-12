नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते लगेगा एंटरटेनमेंट का मेला, रिलीज होने वाली है ये शानदार फिल्में-सीरीज, देखें लिस्ट

मेड विद लव (15 अप्रैल) - इसकी कहानी एक जिद्दी और टैलेंटेड शेफ की है, जो अपनी मां के पुराने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है. हालांकि हालत ऐसे बनते है कि उसे अपने नापसंद साथी के साथ काम करना पड़ता है.