एक्सप्लोरर
साउथ की एक्शन फिल्में हैं पसंद, तो इन 5 फिल्मों को जरूर देखें, दिमाग झन्ना जाएगा
Spy Thriller Movies: स्पाई थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए साउथ सिनेमा की ये 5 दमदार फिल्में देखने लायक हैं. जबरदस्त एक्शन, थ्रिल और मजबूत कहानी के साथ ये फिल्में आपका पूरा मनोरंजन करेंगी.
अगर आप स्पाई थ्रिलर और साउथ इंडियन एक्शन फिल्मों के फैन हैं, तो ये 5 फिल्में जरूर देखें. दमदार एक्शन, रोमांचक स्टोरी और सस्पेंस से भरपूर ये फिल्में आपका मनोरंजन करने के लिए परफेक्ट हैं.
1/7
2/7
Published at : 25 Dec 2025 04:09 PM (IST)
ओटीटी
7 Photos
क्रिसमस को बनाना मजेदार तो देख डाले यें शानदार मैजिकल फिल्म, जानें- ओटीटी पर कहां हैं हिंदी में अवेलेबल?
ओटीटी
7 Photos
ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ओटीटी
7 Photos
इस हफ्ते OTT पर जमेगी साउथ की धाक, 'बाहुबली- द एपिक' से 'रिवॉल्वर रीटा' तक होंगी रिलीज
ओटीटी
10 Photos
नेटफ्लिक्स पर ये 10 फिल्में खूब देखी जा रहीं, कई हफ्तों से लिस्ट से नहीं हो रहीं बाहर
ओटीटी
9 Photos
अगले साल OTT पर रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में, 'हक' से लेकर धुरंधर' तक हैं कमाल के लाइनअप
ओटीटी
7 Photos
2025 की 7 बेस्ट हॉलीवुड फिल्में OTT पर देखने का मौका है आपके पास, वो भी बिना पैसे खर्च किए
ओटीटी
10 Photos
डायस इरा से लोकाह चैप्टर 1 तक, इस साल की टॉप 10 मलयालम फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
नाक टूटी, जबड़ा फ्रैक्चर...इमरान खान के करीबी पर आसिम मुनीर ने करवाया हमला! किस बात पर हुए खफा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- 'नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर...'
क्रिकेट
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
क्रिसमस को बनाना मजेदार तो देख डाले यें शानदार मैजिकल फिल्म, जानें- ओटीटी पर कहां हैं हिंदी में अवेलेबल?
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion