हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीसाउथ की एक्शन फिल्में हैं पसंद, तो इन 5 फिल्मों को जरूर देखें, दिमाग झन्ना जाएगा

साउथ की एक्शन फिल्में हैं पसंद, तो इन 5 फिल्मों को जरूर देखें, दिमाग झन्ना जाएगा

Spy Thriller Movies: स्पाई थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए साउथ सिनेमा की ये 5 दमदार फिल्में देखने लायक हैं. जबरदस्त एक्शन, थ्रिल और मजबूत कहानी के साथ ये फिल्में आपका पूरा मनोरंजन करेंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 04:09 PM (IST)
Spy Thriller Movies: स्पाई थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए साउथ सिनेमा की ये 5 दमदार फिल्में देखने लायक हैं. जबरदस्त एक्शन, थ्रिल और मजबूत कहानी के साथ ये फिल्में आपका पूरा मनोरंजन करेंगी.

अगर आप स्पाई थ्रिलर और साउथ इंडियन एक्शन फिल्मों के फैन हैं, तो ये 5 फिल्में जरूर देखें. दमदार एक्शन, रोमांचक स्टोरी और सस्पेंस से भरपूर ये फिल्में आपका मनोरंजन करने के लिए परफेक्ट हैं.

1/7
इस वक्त हर तरफ फिल्म धुरंधर का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.
इस वक्त हर तरफ फिल्म धुरंधर का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है.
2/7
दर्शकों को इसकी स्पाई थ्रिलर कहानी और दमदार एक्शन काफी पसंद आ रहा है, यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है.
दर्शकों को इसकी स्पाई थ्रिलर कहानी और दमदार एक्शन काफी पसंद आ रहा है, यही वजह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन कर रही है.
Published at : 25 Dec 2025 04:09 PM (IST)
South Indian Films Beast Movie Goodachari Movie Spyder Movie

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नाक टूटी, जबड़ा फ्रैक्चर...इमरान खान के करीबी पर आसिम मुनीर ने करवाया हमला! किस बात पर हुए खफा?
नाक टूटी, जबड़ा फ्रैक्चर...इमरान खान के करीबी पर आसिम मुनीर ने करवाया हमला! किस बात पर हुए खफा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
बसपा के लिए 2026 होगा सबसे बुरा साल? 41 साल बाद पहली बार खाली हाथ हो जाएंगी मायावती!
इंडिया
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- 'नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर...'
1.1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली गणेश का एनकाउंटर, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- 'नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर...'
क्रिकेट
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
ABP Premium

वीडियोज

Bangladesh Violence: Bangladesh की नई राजनीतिक चाल, India के साथ रिश्तों में बढ़ती दूरी |ABPLIVE
UP Weather Alert: ठंड और कोहरे का कहर जारी, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट! |ABPLIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Kartik & Ananya Bring Back Classic Karan Johar Romance
Lucknow में बने अंबेडकर पार्क और जनेश्वर मिश्रा पार्क की तुलना में BJP का पार्क सस्ता या महंगा?
Rupee और Bonds पर RBI का Rs. 3 Lakh Crore का Game-Changer Step| Paisa Live

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
