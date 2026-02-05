हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जानें अब कहां हैं 'मिर्जापुर' के मुन्ना भईया की बीवी माधुरी यादव? रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस

जानें अब कहां हैं 'मिर्जापुर' के मुन्ना भईया की बीवी माधुरी यादव? रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस

'मिर्जापुर: द मूवी' की जबसे घोषणा हुई है, तबसे 'मिर्जापुर' सीरीज के सभी कलाकार सुर्खियों में छा गए हैं. उन्हीं में से एक हैं माधुरी यादव की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली ईशा तलवार.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Feb 2026 06:40 PM (IST)
'मिर्जापुर: द मूवी' की जबसे घोषणा हुई है, तबसे 'मिर्जापुर' सीरीज के सभी कलाकार सुर्खियों में छा गए हैं. उन्हीं में से एक हैं माधुरी यादव की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली ईशा तलवार.

'मिर्जापुर' इंडिया के पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है. इस सीरीज के हर कलाकार को देखा जाए तो आज की तारीख में स्टार बन चुका है. लेकिन, इन कलाकारों को इनके रियल नेम से कम और कैरेक्टर नेम से ज्यादा जानते हैं लोग.

1/7
मिर्जापुर वेब सीरीज में माधुरी यादव की भूमिका निभाकर रातों रात नेशनल क्रश बनने वाली ईशा तलवार किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
मिर्जापुर वेब सीरीज में माधुरी यादव की भूमिका निभाकर रातों रात नेशनल क्रश बनने वाली ईशा तलवार किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
2/7
मुन्ना भइया के संग मिर्जापुर 2 में उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. इस रोल से ईशा को घर-घर में पॉपुलैरिटी मिली थी.
मुन्ना भइया के संग मिर्जापुर 2 में उनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. इस रोल से ईशा को घर-घर में पॉपुलैरिटी मिली थी.
Published at : 05 Feb 2026 06:40 PM (IST)
