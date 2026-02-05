एक्सप्लोरर
जानें अब कहां हैं 'मिर्जापुर' के मुन्ना भईया की बीवी माधुरी यादव? रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस
'मिर्जापुर: द मूवी' की जबसे घोषणा हुई है, तबसे 'मिर्जापुर' सीरीज के सभी कलाकार सुर्खियों में छा गए हैं. उन्हीं में से एक हैं माधुरी यादव की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली ईशा तलवार.
'मिर्जापुर' इंडिया के पॉपुलर वेब सीरीज में से एक है. इस सीरीज के हर कलाकार को देखा जाए तो आज की तारीख में स्टार बन चुका है. लेकिन, इन कलाकारों को इनके रियल नेम से कम और कैरेक्टर नेम से ज्यादा जानते हैं लोग.
