थ्रिलर फिल्मों की बात आते ही अक्सर मेल हीरोज, एक्शन और तेज रफ्तार कहानी दिमाग में आती है लेकिन पिछले कुछ सालों में कई ऐसी फिल्में आई हैं जहां पूरी कहानी की कमान हिरोइनों के हाथ में रही है. दमदार एक्टिंग, मजबूत किरदार और सस्पेंस से भरी कहानी ने इन फिल्मों को खास बना दिया है. यही वजह है कि लोग आज भी इन फिल्मों को बार-बार देखना पसंद करते हैं. अच्छी बात ये है कि ये सारी फिल्में ओटीटी पर आसानी से देखी जा सकती हैं.