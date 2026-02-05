हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीइन 8 शानदार थ्रिलर फिल्मों में हिरोइनों की जबरदस्त एक्टिंग के कायल हुए लोग, इन ओटीटी पर कर सकते हैं एंजॉय

इन 8 शानदार थ्रिलर फिल्मों में हिरोइनों की जबरदस्त एक्टिंग के कायल हुए लोग, इन ओटीटी पर कर सकते हैं एंजॉय

Female Lead Thrillers:ऐसी कई थ्रिलर फिल्में मौजूद हैं जहां हिरोइनों ने अपनी दमदार एक्टिंग से कहानी को अलग मुकाम दिया है. पुलिस ऑफिसर से लेकर जर्नलिस्ट तक इन फिल्मों में महिलाओं की ताकत साफ नजर आती है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Feb 2026 12:35 PM (IST)
Female Lead Thrillers:ऐसी कई थ्रिलर फिल्में मौजूद हैं जहां हिरोइनों ने अपनी दमदार एक्टिंग से कहानी को अलग मुकाम दिया है. पुलिस ऑफिसर से लेकर जर्नलिस्ट तक इन फिल्मों में महिलाओं की ताकत साफ नजर आती है

थ्रिलर फिल्मों में जब तक सस्पेंस ना हो मजा अधूरा लगता है. लेकिन जब इसी सस्पेंस की कमान किसी दमदार हीरोइन के हाथ में आ जाए तो कहानी और भी ज्यादा असरदार बन जाती है. ओटीटी पर ऐसी कई फिल्में मौजूद हैं जहां महिलाएं सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी फिल्म की जान हैं. अगर आप भी मजबूत फीमेल किरदारों और जबरदस्त थ्रिल के शौकीन हैं तो ये फिल्में आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेंगी.

थ्रिलर फिल्मों की बात आते ही अक्सर मेल हीरोज, एक्शन और तेज रफ्तार कहानी दिमाग में आती है लेकिन पिछले कुछ सालों में कई ऐसी फिल्में आई हैं जहां पूरी कहानी की कमान हिरोइनों के हाथ में रही है. दमदार एक्टिंग, मजबूत किरदार और सस्पेंस से भरी कहानी ने इन फिल्मों को खास बना दिया है. यही वजह है कि लोग आज भी इन फिल्मों को बार-बार देखना पसंद करते हैं. अच्छी बात ये है कि ये सारी फिल्में ओटीटी पर आसानी से देखी जा सकती हैं.
मर्दानी 3- रानी मुखर्जी एक बार फिर निडर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के रोल में नजर आती हैं. इस बार कहानी उन मासूम लड़कियों के गायब होने के इर्द-गिर्द घूमती है जो दिल दहला देने वाली है. रानी की सख्त बॉडी लैंग्वेज और इंटेंस एक्टिंग फिल्म को मजबूत बनाती है. मर्दानी फ्रेंचाइजी की ये तीसरी फिल्म भी लोगों को सीट से बांधकर रखने वाली है. ओटीटी पर ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी.
Sponsored Links by Taboola
राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
