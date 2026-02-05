एक्सप्लोरर
इन 8 शानदार थ्रिलर फिल्मों में हिरोइनों की जबरदस्त एक्टिंग के कायल हुए लोग, इन ओटीटी पर कर सकते हैं एंजॉय
Female Lead Thrillers:ऐसी कई थ्रिलर फिल्में मौजूद हैं जहां हिरोइनों ने अपनी दमदार एक्टिंग से कहानी को अलग मुकाम दिया है. पुलिस ऑफिसर से लेकर जर्नलिस्ट तक इन फिल्मों में महिलाओं की ताकत साफ नजर आती है
थ्रिलर फिल्मों में जब तक सस्पेंस ना हो मजा अधूरा लगता है. लेकिन जब इसी सस्पेंस की कमान किसी दमदार हीरोइन के हाथ में आ जाए तो कहानी और भी ज्यादा असरदार बन जाती है. ओटीटी पर ऐसी कई फिल्में मौजूद हैं जहां महिलाएं सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी फिल्म की जान हैं. अगर आप भी मजबूत फीमेल किरदारों और जबरदस्त थ्रिल के शौकीन हैं तो ये फिल्में आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखेंगी.
Published at : 05 Feb 2026 12:35 PM (IST)
