हैलोवीन वीकेंड में होगा फुल एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर देखें ये 7 कोरियन फिल्में-सीरीज

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीहैलोवीन वीकेंड में होगा फुल एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर देखें ये 7 कोरियन फिल्में-सीरीज

Korean Horror Shows: हेलोवीन नाइट बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाली है. ये 7 कोरियन सीरीज और फिल्में देखकर आप इस लॉन्ग वीकेंड पर घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Oct 2025 10:45 PM (IST)
31 अक्टूबर को हैलोवीन डे मनाया जाएगा. इस लॉन्ग वीकेंड के लिए आप भी अपना प्लान सेट कर लीजिए. हम आपके लिए कुछ बेहतरीन हॉरर कोरियन फिल्में और सीरीज लेकर आए हैं.

1/7
लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर कोरियन साइकोलॉजिकल फिल्म 'अ टेल ऑफ 2 सिस्टर्स' का नाम शुमार है. ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी जिसमें लिम सू-जंग, मून ग्यून-यंग और यम जंग-आह को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया. इस फिल्म को आप प्राइम वीडियो पर एंजॉय कर सकते हैं.
2/7
दूसरे नंबर पर 'द वेलिंग' का नाम है. 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर पर आधारित है जो एक सुनसान गांव में मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचता है. इसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी. इस फिल्म में क्वाक डो-वोन, ह्वांग जंग-मिन और चुन वू-ही जैसे कलाकारों को देखा गया है. नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को आप जरूर देखें.
3/7
'द मिमिक' 2017 में रिलीज हुई थी. आपके हैलोवीन बिंज वॉचिंग के लिए ये हॉरर–थ्रिलर भी बिलकुल परफेक्ट है. इस फिल्म में आपको इमोशंस और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा. यम जुंग-आह और पार्क ह्युक-क्वोन ने इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है. नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर ये फिल्म उपलब्ध है.
4/7
चौथे नंबर पर हॉरर सीरीज 'स्वीट होम' का नाम शामिल है. फिल्म की कहानी ऐसी है जिसे देख आपका दिमाग भी चकरा जाएगा. इसमें सॉन्ग कांग , ली जिन-वूक और ली सी-यंग को मुख्य भूमिकाओं में देखा गया है. नेटफ्लिक्स पर आप घर बैठे इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं.
5/7
'ग्योंगसियॉन्ग क्रिएचर' भी आपके वीकेंड प्लान के लिए बिंज वॉचिंग का अच्छा ऑप्शन है. इसकी कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक डॉक्टर अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर भयानक जीव को जिंदा कर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता है. 1945 में सेट इस की कहानी को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
6/7
'एक्सह्यूमा' की कहानी ऐसी है जिसे देख आप अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे. कहानी जैसे–जैसे आगे बढ़ती है वैसे इसका सस्पेंस भी बिल्ड अप होता है. स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें चोई मिन-सिक, किम गो-यून, यू है-जिन और ली डो-ह्यून जैसे कलाकार शामिल हैं. प्राइम वीडियो पर ये फिल्म अवेलेबल है.
7/7
मल्टी स्टारर फिल्म 'ऑल ऑफ अस आर डेड' में हॉरर के साथ–साथ इंटेंस एक्शन और इमोशंस का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलेगा. इस फिल्म में आपको यूं चान-यंग, पार्क सेओ जुन और पार्क जी-हू समेत कई सितारें देखने को मिलेंगे. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म अवेलेबल है.
Published at : 28 Oct 2025 10:37 PM (IST)
