हैलोवीन वीकेंड में होगा फुल एंटरटेनमेंट, ओटीटी पर देखें ये 7 कोरियन फिल्में-सीरीज

दूसरे नंबर पर 'द वेलिंग' का नाम है. 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर पर आधारित है जो एक सुनसान गांव में मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचता है. इसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी. इस फिल्म में क्वाक डो-वोन, ह्वांग जंग-मिन और चुन वू-ही जैसे कलाकारों को देखा गया है. नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को आप जरूर देखें.