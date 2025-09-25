हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी

जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी

Jio Hotstar Trending: िजयो हॉटस्टार पर इस समय टॉप 10 सीरियल और फिल्मों की लिस्ट सामने आई है. इसमें सबसे ऊपर सलमान खान का शो बिग बॉस 19 छाया हुआ है, साथ ही लिस्ट में दो और रियलिटी शो भी शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 12:23 PM (IST)
Jio Hotstar Trending: िजयो हॉटस्टार पर इस समय टॉप 10 सीरियल और फिल्मों की लिस्ट सामने आई है. इसमें सबसे ऊपर सलमान खान का शो बिग बॉस 19 छाया हुआ है, साथ ही लिस्ट में दो और रियलिटी शो भी शामिल है.

जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते ट्रेंड कर रहे शोज़ और फिल्मों की लिस्ट सामने आई है. इसमें सबसे ऊपर सलमान खान का शो बिग बॉस 19 छाया हुआ है. इस लिस्ट में कलर्स चैनल के दो और रियलिटी शो भी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. इसके साथ ही, अरशद वारसी की एक फिल्म ने भी इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है. देखे पूरी लिस्ट.

लिस्ट में सबसे ऊपर सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 19 है. यह शो अगस्त महीने में शुरू हुआ था. इसमें गौरव खन्ना, जीशान कादरी, कुनिका सदानंद और अशनूर कौर जैसे कई सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ रहे हैं.
लिस्ट में सबसे ऊपर सलमान खान का मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 19 है. यह शो अगस्त महीने में शुरू हुआ था. इसमें गौरव खन्ना, जीशान कादरी, कुनिका सदानंद और अशनूर कौर जैसे कई सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के रूप में नजर आ रहे हैं.
दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा ट्रेंड कर रहा है इस शो की होस्टिंग मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे कर रहे हैं. इसमें कई रियल लाइफ कपल्स सेलिब्रिटी शामिल हुए हैं जैसे हिना खान और रॉकी जायसवाल, गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी और रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला और दर्शकों के बीच यह शो खूब पॉपुलर हो रहा है.
दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा ट्रेंड कर रहा है इस शो की होस्टिंग मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे कर रहे हैं. इसमें कई रियल लाइफ कपल्स सेलिब्रिटी शामिल हुए हैं जैसे हिना खान और रॉकी जायसवाल, गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी और रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला और दर्शकों के बीच यह शो खूब पॉपुलर हो रहा है.
तीसरे नंबर पर काजोल का शो द ट्रायल सीजन 2 है. यह एक लीगल क्राइम ड्रामा सीरीज़ है. इसका पहला सीजन 2023 में रिलीज़ हुआ था. काजोल के साथ इस सीजन में शीबा चड्ढा, गौरव पांडे और करणवीर शर्मा जैसे कलाकार भी नजर आते हैं.
तीसरे नंबर पर काजोल का शो द ट्रायल सीजन 2 है. यह एक लीगल क्राइम ड्रामा सीरीज़ है. इसका पहला सीजन 2023 में रिलीज़ हुआ था. काजोल के साथ इस सीजन में शीबा चड्ढा, गौरव पांडे और करणवीर शर्मा जैसे कलाकार भी नजर आते हैं.
चौथे नंबर पर कलर्स चैनल का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है. इस शो के अब तक दो सीजन ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं. दूसरा सीजन कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ था. शो की होस्टिंग कॉमेडियन भारती सिंह करती हैं, जबकि शेफ हरपाल सिंह इसमें जज की भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं.
चौथे नंबर पर कलर्स चैनल का रियलिटी शो लाफ्टर शेफ्स है. इस शो के अब तक दो सीजन ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं. दूसरा सीजन कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ था. शो की होस्टिंग कॉमेडियन भारती सिंह करती हैं, जबकि शेफ हरपाल सिंह इसमें जज की भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं.
पांचवें नंबर पर जापानी एनिमेटेड डार्क फैंटेसी एक्शन फिल्म डीमन स्लेयर है. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 8.6 की रेटिंग मिली हुई है.
पांचवें नंबर पर जापानी एनिमेटेड डार्क फैंटेसी एक्शन फिल्म डीमन स्लेयर है. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 8.6 की रेटिंग मिली हुई है.
छठे नंबर पर मलयालम की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अथिरन: प्यार का कर्म है. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है.
छठे नंबर पर मलयालम की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अथिरन: प्यार का कर्म है. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है.
लिस्ट में सातवें नंबर पर तेलुगु की एक्शन-ड्रामा फिल्म थम्मुडु शामिल है. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 3.6 की रेटिंग मिली है.
लिस्ट में सातवें नंबर पर तेलुगु की एक्शन-ड्रामा फिल्म थम्मुडु शामिल है. इस फिल्म को आईएमडीबी पर 3.6 की रेटिंग मिली है.
लिस्ट में आठवें नंबर पर हॉलीवुड की पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है. इस सीरीज के कुल आठ सीजन रिलीज़ हो चुके हैं और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 9.2 है.
लिस्ट में आठवें नंबर पर हॉलीवुड की पॉपुलर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है. इस सीरीज के कुल आठ सीजन रिलीज़ हो चुके हैं और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग 9.2 है.
लिस्ट में नौवें नंबर पर तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म सुंदरकांड शामिल है. इसे आईएमडीबी पर 8.6 की रेटिंग मिली है.
लिस्ट में नौवें नंबर पर तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म सुंदरकांड शामिल है. इसे आईएमडीबी पर 8.6 की रेटिंग मिली है.
लिस्ट में दसवें नंबर पर अरशद वारसी की मशहूर फिल्म जॉली एलएलबी है. यह फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई थी और भारतीय सिनेमा में कॉमेडी-ड्रामा स्टाइल की बेहतरीन मिसाल मानी जाती है, फिल्म को आईएमडीबी पर 7.5 की रेटिंग मिली है और इसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने पसंद किया.
लिस्ट में दसवें नंबर पर अरशद वारसी की मशहूर फिल्म जॉली एलएलबी है. यह फिल्म 2013 में रिलीज़ हुई थी और भारतीय सिनेमा में कॉमेडी-ड्रामा स्टाइल की बेहतरीन मिसाल मानी जाती है, फिल्म को आईएमडीबी पर 7.5 की रेटिंग मिली है और इसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने पसंद किया.
Published at : 25 Sep 2025 12:23 PM (IST)
