जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी

दूसरे नंबर पर कलर्स का रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा ट्रेंड कर रहा है इस शो की होस्टिंग मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे कर रहे हैं. इसमें कई रियल लाइफ कपल्स सेलिब्रिटी शामिल हुए हैं जैसे हिना खान और रॉकी जायसवाल, गुरमीत चौधरी और देबिना बनर्जी और रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला और दर्शकों के बीच यह शो खूब पॉपुलर हो रहा है.