2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्में हो गईं थिएटर में मिस? 'छावा' से 'सैयारा' तक, ओटीटी पर यहां देखें

2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्में हो गईं थिएटर में मिस? 'छावा' से 'सैयारा' तक, ओटीटी पर यहां देखें

Hit Films of 2025 On OTT: साल 2025 में कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. 'छावा' से लेकर 'ओजी' तक बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं. थिएटर्स में छाने के बाद अब ये फिल्में ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Nov 2025 08:00 PM (IST)
Hit Films of 2025 On OTT: साल 2025 में कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. 'छावा' से लेकर 'ओजी' तक बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं. थिएटर्स में छाने के बाद अब ये फिल्में ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं.

साल 2025 को खत्म होने में अब दो महीने बाकी रह गई हैं. इस साल कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की. अगर आपने ये फिल्में थिएटर में मिस कर दी हों, तो अब आप इन्हें ओटीटी पर देख सकते हैं.

1/7
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' इसी साल फरवरी में थिएटर्स में रिलीज हुई थी. 808.7 करोड़ रुपए के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ ये साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है. 'छावा' को अब आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं,
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' इसी साल फरवरी में थिएटर्स में रिलीज हुई थी. 808.7 करोड़ रुपए के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ ये साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है. 'छावा' को अब आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं,
2/7
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. वर्ल्डवाइड 575.8 करोड़ रुपए कमाने वाली ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. वर्ल्डवाइड 575.8 करोड़ रुपए कमाने वाली ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
3/7
'कांतारा- चैप्टर 1' साल 2025 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है. ऋषभ शेट्टी की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है.
'कांतारा- चैप्टर 1' साल 2025 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है. ऋषभ शेट्टी की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म अब प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है.
4/7
एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. इस 300 करोड़ी फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
एनिमेटेड फिल्म 'महावतार नरसिम्हा' 2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. इस 300 करोड़ी फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
5/7
पवन कल्याण की गैंगस्टर फिल्म 'ओजी' ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाकर हिट फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली. ये फिल्म भी अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
पवन कल्याण की गैंगस्टर फिल्म 'ओजी' ने 300 करोड़ से ज्यादा कमाकर हिट फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली. ये फिल्म भी अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.
6/7
सुपरहीरो फिल्म 'लोका- चैप्टर 1 चंद्र' 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई. अब इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
सुपरहीरो फिल्म 'लोका- चैप्टर 1 चंद्र' 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाकर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई. अब इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.
7/7
'वश- लेवल 2' ने भी 2025 की हिट फिल्मों में से एक है. जानकी बोड़ीवाला स्टारर ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.
'वश- लेवल 2' ने भी 2025 की हिट फिल्मों में से एक है. जानकी बोड़ीवाला स्टारर ये फिल्म अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है.
Published at : 01 Nov 2025 07:49 PM (IST)
Tags :
Og Chhaava Mahavatar Narsimha Saiyaara

Photo Gallery

