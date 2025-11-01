एक्सप्लोरर
2025 की ब्लॉकबस्टर फिल्में हो गईं थिएटर में मिस? 'छावा' से 'सैयारा' तक, ओटीटी पर यहां देखें
Hit Films of 2025 On OTT: साल 2025 में कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. 'छावा' से लेकर 'ओजी' तक बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं. थिएटर्स में छाने के बाद अब ये फिल्में ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही हैं.
साल 2025 को खत्म होने में अब दो महीने बाकी रह गई हैं. इस साल कई शानदार फिल्में रिलीज हुईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की. अगर आपने ये फिल्में थिएटर में मिस कर दी हों, तो अब आप इन्हें ओटीटी पर देख सकते हैं.
Published at : 01 Nov 2025 07:49 PM (IST)
Tags :Og Chhaava Mahavatar Narsimha Saiyaara
